Sánchez aborda con varios ministros nuevas medidas en Ceuta: reforzar la seguridad y auxiliar a los migrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes una reunión de coordinación para analizar la evolución de la situación en Ceuta, donde hace una semana se vivió la peor crisis migratoria de la historia reciente, con cerca de 72.000 personas entrando de manera irregular en territorio español, y estudiar nuevas medidas ante la presión migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. En concreto, según ha informado el Ejecutivo, se han examinado "nuevas medidas para auxiliar" a los migrantes y para "reforzar las garantías de seguridad" de la población ceutí.

La reunión se produce tras una semana marcada por la llegada masiva de migrantes a Ceuta y por la saturación de los recursos de acogida, especialmente los destinados a menores extranjeros no acompañados. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cifró en 1.342 los niños y adolescentes ya registrados en el sistema, muy por encima de la capacidad ordinaria de la ciudad, que dispone de 27 plazas. El Gobierno trabaja para habilitar nuevos espacios y preparar las primeras derivaciones a otras comunidades autónomas.

En el encuentro, celebrado por videoconferencia y en el que han participado Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Elma Sainz (Migraciones), y Rego (Juventud e Infancia), han hecho balance de las actuaciones desplegadas y han abordado nuevas medidas para atender a los migrantes que permanecen en Ceuta y reforzar la seguridad y el bienestar de la población.

El Ejecutivo asegura que seguirá utilizando "todos los resortes y recursos del Estado que sean necesarios" hasta que la ciudad recupere la normalidad. La respuesta incluye también la coordinación con las comunidades autónomas para la acogida de menores. Juventud e Infancia ha convocado para la próxima semana una Comisión Sectorial y prevé celebrar a finales de agosto una Conferencia Sectorial para activar financiación y avanzar en la acogida vinculante y solidaria. Un equipo técnico del ministerio se instalará además en Ceuta a partir del 16 de agosto para agilizar los procedimientos.

Ampliar el número de efectivos

Sobre el refuerzo de la seguridad, fuentes del Ministerio del Interior han informado de que la Policía Nacional desplegará en las próximas horas una nueva Unidad de Intervención Policial (UIP), formada por 45 agentes, para reforzar la seguridad en Ceuta, con lo que la suma de efectivos enviados desde el pasado 30 de julio ascenderá a 225 agentes destinados a labores de seguridad ciudadana.

Las mismas fuentes indican que la Guardia Civil mantiene los refuerzos desplegados desde el inicio de la crisis, con 60 agentes adicionales de la Agrupación de Reserva y Seguridad para vigilancia fronteriza y otros 160 guardias civiles procedentes de distintas unidades de Andalucía para reforzar la seguridad ciudadana, junto a la colaboración de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Además, se han incorporado efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), embarcaciones y personal especializado del Servicio Marítimo, así como pilotos de drones.

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