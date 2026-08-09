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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Al menos tres muertos y 25 heridos en ataque ucraniano contra la región rusa de Bélgorod
Al menos tres personas murieron en la región fronteriza rusa de Bélgorod a consecuencia del ataque de drones ucranianos de la pasada noche, mientras que el número de heridos ascendió a 25, informaron este domingo las autoridades locales, que preliminarmente habían reportado solo 13 heridos.
"Según información actualizada, murieron tres personas, una mujer y dos hombres. Resultaron heridas 25 personas, incluyendo a dos menores de edad", informó en Telegram el departamento de prensa del Gobierno local.
Al menos dos muertos en ataques rusos en Járkov
Al menos dos personas murieron como resultado de una serie de ataques rusos al el distrito de Saltivski, en la ciudad ucraniana de Járkov, en el que bombardearon al menos dos edificios de apartamentos, informó este domingo el alcalde, Ihor Terekhov.
"Se ha registrado un ataque enemigo en el distrito de Saltivskyi. Según la información preliminar, que aún se está verificando, el enemigo atacó un edificio de apartamentos", dijo el alcalde en Telegram.
Posteriormente se informó de que otro edificio también había sido afectado por los ataques.
"Tenemos información sobre las víctimas; se está esclareciendo su número y su estado", agregó.
Bulgaria ve "muy probable" que el dron estrellado este sábado en su territorio era del Ejército ucraniano
La información inicial del Ministerio del Defensa de Bulgaria sobre el dron que se ha estrellado este sábado en su territorio apunta "muy probablemente" que el aparato era una un modelo empleado por el Ejército ucraniano, aunque no ve intencionalidad alguna en el incidente.
"El análisis inicial de los restos muestra que lo más probable es que se trate de un 'dron señuelo' Maya. Este tipo de dron es ampliamente utilizado por las fuerzas armadas ucranianas", ha explicado el Ministerio de Defensa búlgaro en un comunicado a Bloomberg. "Por el momento, no hay motivos para creer que el incidente haya sido intencionado".
Ucrania promete a EEUU el cese de sus ataques a la terminal rusa del Consorcio del Oleoducto del Caspio
Ucrania ha acordado con Estados Unidos que dejará de atacar una instalación crucial como es la terminal rusa del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), clave para la exportación del crudo kazajo y garantizado el establecimiento de puntos de contacto para que las navieras comerciales puedan comunicar información y garantizar el paso seguro.
Este compromiso, surgido de las conversaciones del 31 de julio entre altos funcionarios del Gobierno estadounidense y líderes ucranianos, representa un paso potencialmente significativo para aumentar el flujo de petróleo en la región, después de que una serie de ataques recientes contra buques cerca de la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) en Novorosiisk, Rusia, redujeran la actividad.
Un dron entra en Bulgaria y estalla cerca de un gazoducto en la frontera con Rumanía
Un dron que transportaba una "cantidad importante de explosivos" ingresó el sábado por la mañana en territorio búlgaro y explotó cerca de la frontera con Rumanía y de un gasoducto transbalcánico, antes de caer en un campo sin causar víctimas, anunció el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev.
"El dron explotó en las inmediaciones del paso fronterizo de Kardam con Rumanía", cerca del mar Negro, en el noreste del país, "a unos 1.000 metros" de una estación de compresión del gasoducto transbalcánico que conecta Turquía con Ucrania, declaró Radev en un video difundido por el Gobierno en redes sociales.
Un niño y sus abuelos mueren en un ataque ruso a la región de Kiev
Tres miembros de una misma familia —un abuelo, una abuela y su nieto de tres años— y otra persona murieron la noche de este viernes al sábado en el último ataque ruso contra la aldea de Pukhivka, en la región de Kiev, mientras que otras cuatro personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital.
Así lo indicó este sábado el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en su cuenta de X, donde denunció que el ataque se produjo contra un edificio residencial, sin ninguna significación militar.
Kiev y Bruselas buscan implicar a Georgia en una nueva guerra con Rusia, según la diplomacia rusa
Kiev y Bruselas intentan implicar a Tiflis en una nueva contienda bélica contra Rusia, denunció hoy el Ministerio de Exteriores ruso, en ocasión de un nuevo aniversario de la guerra de 2008 en Georgia y las tensiones no resueltas entre el Estado georgiano y las repúblicas independentistas de Abjasia y Osetia del Sur.
La diplomacia rusa destacó, en un comentario dedicado al 18 aniversario del conflicto armado, que "un aporte real a la estabilización de la situación en las zonas fronterizas debería ser el comienzo del proceso de la delimitación de las fronteras estatales entre Georgia, Osetia del Sur y Abjasia y su posterior demarcación".
Ataques rusos en Jersón dejan al menos dos civiles muertos
Una serie de ataques rusos, con drones y bombardeos de artillería, dejaron al manos dos civiles muertos y 24 heridos en las últimas 24 horas en la región ucraniana de Jersón, informó el jefe de la Administración Militar de la zona, Oleksandr Prokudin en Telegram.
Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales en los asentamientos de la región. En concreto, dañaron siete edificios de gran altura y once viviendas particulares.
Ucrania ataca con 400 drones el sur y suroeste de Rusia y daña dos refinerías
Ucrania atacó durante la pasada noche dos refinerías en el sur y suroeste de Rusia, como parte de un ataque con cerca de 400 drones, según informaron las autoridades locales y medios independientes.
"Una de las empresas de la región de Samara fue atacada esta noche por drones ucranianos", informó en MAX, la red de mensajería rusa, Viacheslav Fedoríschev, gobernador de esta región ubicada en el suroeste de Rusia, sin puntualizar cual fue el objetivo.
Según el gobernador, "en estos momentos se están paliando las consecuencias. Los servicios de Emergencias trabajan en el lugar de la caída de los drones.
Tres muertos, entre ellos un niño, y varios heridos en un ataque ruso en Kiev
Al menos tres personas, entre ellas un niño, han fallecido y tres más han resultado heridas como consecuencia de una nueva ola de ataques rusos contra Kiev y sus alrededores, según han informado este sábado las autoridades ucranianas.
El jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha confirmado el balance de víctimas mortales y ha precisado que entre los heridos figura también un menor de edad.
El ataque ha provocado desperfectos en un edificio residencial, varios vehículos y otras instalaciones de la zona. Además se ha declarado un incendio en un inmueble no residencial, según las autoridades. Los servicios de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas para evaluar los daños y atender las consecuencias de los bombardeos.
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