Los pasajeros evidencian su sorpresa ante los controles aleatorios a los vuelos desde Italia a España: "No lo hemos entendido"

"Ha habido algo muy raro que no hemos entendido muy bien los pasajeros. Nos han parado y nos han pedido la identificación. Nos han preguntado qué hacíamos aquí y a alguno lo han llevado a una sala", ha asegurado un joven procedente de Italia que fue entrevistado este sábado por la mañana justo después de que su vuelo aterrizara en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, en Barcelona.

En Barajas, otro viajero procedente del país transalpino ha restado importancia a la actuación policial en España al asegurar que se trató simplemente de "un control de seguridad normal en el que te pedían el DNI o el pasaporte". El retraso producido fue, argumentan los viajeros consultados, muy leve. En otros casos, los viajeros no han sido objeto de ningún tipo de control documental.

Marlaska informa a la UE de los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia / efe

Desde la medianoche, un centenar de agentes de la Policía Nacional destinados en siete aeropuertos españoles, en concreto en Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia, además de Barcelona y Madrid, solicitan de manera aleatoria el pasaporte o el DNI a los viajeros procedentes de Italia, que son ciudadanos nacionales de terceros países. En las próximas horas, el restablecimiento de los controles fronterizos se extenderá a los aeropuertos de Islas Baleares y Canarias.

De acuerdon datos del Ministerio del Interior recabados por EFE, hasta las 21 horas de este sábado, la Policía Nacional solicitó la documentación a 199 pasajeros llegados en una docena de vuelos desde Italia.

Los principales aeropuertos italianos de origen cuyos vuelos están siendo objeto de estos controles son Fiumicino y Ciampino, en Roma; Malpensa, en Milán; Nápoles, Venecia y Florencia, una relación que, según el Ministerio del Interior, aumentará en los próximos días.

En Barajasdis

Las fuentes consultadas especifican a esta redacción que en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas algunos de los pasajeros de al menos dos vuelos, llegados a las 9.00 y 9.35 horas, han sido objeto de estos controles. En el tráfico aéreo, cada avión es controlado por entre dos y cuatro policías, en función del número de pasajeros, que verifican la documentación de entre el 5 y el 10 % de los viajeros. Esto supone una media de unas 15 personas controladas en los vuelos operados con aparatos medianos y de unas 25 en los aviones de mayor capacidad.

Interior completa que las inspecciones se llevan a cabo "a puerta de avión", a la salida de la pasarela de acceso a la aeronave, sin que conlleve una desviación del flujo de pasajeros a una zona de control fronterizo exterior, informa Europa Press. En función del número de pasajeros de cada vuelo, se dispone el número adecuado de policías de frontera encargado de realizar cada control.

"No sistemática"

Los agentes fronterizos realizan las comprobaciones "de forma no sistemática" sobre los pasajeros de terceros países, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código de Fronteras Schengen.

La Policía ya pide el pasaporte a los viajeros procedentes de Italia / efe

Se pretende en todo momento "la mayor colaboración con los pasajeros y miembros de la compañía", de manera que los nacionales de Estados miembros queden eximidos de la inspección y se permita una mayor agilidad de la salida de los viajeros de la aeronave.

En caso de surgir dudas sobre el cumplimiento de los requisitos por las que sea necesario realizar un control en profundidad sobre algún pasajero, este es acompañado al puesto fronterizo, donde, "de manera discreta", se procede a realizar las verificaciones y comprobaciones necesarias y, en su caso, la tramitación de la denegación de entrada o del procedimiento que se precise. Todo ello, según Interior, con respeto de las garantías y derechos que establece la normativa de extranjería.

Un crucero a Barcelona

El restablecimiento de los controles afecta también al tráfico marítimo procedente de Italia. Este sábado únicamente está prevista la llegada a España de un crucero procedente de ese país, que arribará esta noche a la Terminal de Cruceros del Puerto de Barcelona y sobre cuyos viajeros también se llevarán a cabo controles aleatorios.

Se trata de actuaciones temporales en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de la República italiana. Estarán operativos desde este sábado y hasta las 00:00 horas del próximo 7 de septiembre, salvo que un cambio en las circunstancias que han motivado su adopción aconseje modificar ese plazo, según informa Efe.

El Gobierno español ha comenzado a aplicarlos después de que el Ejecutivo de Roma se haya negado a levantar las medidas que aplica a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.

Fuentes policiales y de Aena han confirmado que, de momento, los controles, aleatorios, no están afectando al tránsito aéreo y portuario, ni siquiera en Baleares y Canarias, comunidades a las que viajan mucho turistas italianos.

Grande-Marlaska

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este sábado a diferentes autoridades de la Unión Europea la decisión del Gobierno de restablecer los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana.

La comunicación ha sido remitida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.

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