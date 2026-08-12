Margarita Robles, responde a Marruecos: "Ceuta no es española, es españolísima"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles Ceuta y ha defendido enfáticamente la españolidad de la ciudad: "Ceuta y Melilla no son españolas, son españolísimas", ha espetado, tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y recorrer las calles de la ciudad, donde se le han acercado varios vecinos pidiéndole ayuda. En su comparecencia ante los periodistas, la titular de Defensa ha aseverado con rotundidad que "lo que pasó el 30 de julio no puede volver a ocurrir". "Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es una agresión a España en su conjunto", ha espetado.

El presidente de Ceuta también ha rechazado las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, en las que volvió a defender que su país mantiene sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla, y ha asegurado que esas afirmaciones "no tienen ningún fundamento" porque "Ceuta es España".

En la reunión que ambos han mantenido, Vivas ha trasladado a la ministra que la situación en Ceuta es "insostenible" y que los ciudadanos se sienten "profundamente preocupados, indignados y abandonados", y ha asegurado que encontró "comprensión y coincidencia" por parte de la ministra, especialmente en su valoración de lo ocurrido el 30 de julio, que ambos consideran que no fue una crisis migratoria ordinaria, sino un hecho "extraordinariamente grave" que supuso un atentado contra la integridad territorial de España.

Robles ha ensalzado el trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas en la ciudad, "unos profesionales magníficos volcados en la protección de Ceuta" y ha pedido que "caiga todo el peso de la ley" sobre las mafias que "han manipulado a los migrantes".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, consuela a Pepi, una vecina de Ceuta, durante su visita a la ciudad. / Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

La ministra de Defensa, según ha explicado Vivas, le ha garantizado que su departamento no escatimará medios y que pondrá a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuantos recursos sean necesarios dentro de sus competencias. Asimismo, ha asegurado que Robles le ha trasladado que la seguridad de la frontera está garantizada por las capacidades y medios con los que cuenta el Estado.

Antes de la reunión, Robles ha visitado a los efectivos del Ejército que están trabajando en la ciudad y ha recorrido varias calles de la localidad, donde ha hablado con los vecinos, a los que ha escuchado y consolado.

400 expedientes de asilo

Desde Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha puntualizado este miércoles las palabras del titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que aseguró el martes que "todos los que entraron en Ceuta de manera irregular serán devueltos a Marruecos". Durante una atención a los periodistas, ha explicado que su departamento ya está tramitando "más de 400 expedientes de protección internacional" y que las personas que tengan derecho a asilo lo obtendrán, mientras que las que no lo tengan, "serán expulsadas", ha precisado.

Marlaska ha aclarado que "todas las personas que han entrado de forma irregular serán objeto de retorno en cumplimiento de la Ley de Extranjería", lo que incluye excepciones en los casos en los que se apruebe para algunos de ellos la protección internacional.

Tras matizar que puede haber personas a las que se las proteja por derecho al asilo, el titular de Interior ha insistido en que los migrantes que entraron de forma irregular "serán devueltos", al igual que aquellos que se vean involucrados en un delito. "Serán inmediatamente expulsados" después de conseguir la preceptiva autorización judicial, siguiendo el procedimiento marcado en la Ley de Extranjería, ha aclarado. De este modo, Marlaska ha matizado la contundente afirmación de Albares del día anterior, cuando aseveró que "todos" serían devueltos a Marruecos o a sus países de origen.

El ministro ha hecho, como también hizo Albares el día anterior, un llamamiento a los migrantes que estén pensando en entrar irregularmente en España para que no lo hagan, para que "no pongan en riesgo sus vidas porque este no es un camino de futuro, es un camino trágico y un camino en el que se les va a devolver a Marruecos".

Marlaska ha confirmado lo adelantado el martes por EL PERIÓDICO: el Ejecutivo está alerta y listo para evitar una nueva entrada masiva que podría darse el 15 o el 17 de agosto. "Estamos preparados para prevenir esa entrada, para evitarla", ha asegurado ante los periodistas. Para ello, ha explicado que el Gobierno está monitorizando las redes sociales, ha reforzado las medidas de contención y ha destacado que Marruecos también está trabajando para "reforzar su frontera para evitar nuevos intentos de entrada".

El titular de Interior ha hecho estas declaraciones tras una reunión con los responsables de Protección Civil de las comunidades autónomas y con los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología para preparar el eclipse y prevenir que se puedan producir incendios, accidentes o incidentes graves este 12 de agosto.

Este jueves, Marlaska viajará de nuevo a Ceuta, donde mantendrá una reunión de trabajo con mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para analizar la evolución de la situación y se reunirá con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, además de con el presidente Vivas.

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