El Gobierno cifra en 5.000 los migrantes que siguen en Ceuta y dice que "la inmensa mayoría" serán expulsados a Marruecos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios de comunicación, en la Delegación del Gobierno de Ceuta este jueves. / Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

El Gobierno ha cifrado en 5.000 migrantes que continúan actualmente en Ceuta después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha vuelto a visitar la ciudad autónoma este jueves, ha aseverado en rueda de prensa que "la inmensa mayoría de ellos" serán expulsados y devueltos a Marruecos.

Entre ellos, el Ejecutivo ya ha filiado a 1.898 menores, un número "ya muy próximo al total", ha afirmado. Hasta ahora, los niños y adolescentes llegados a la ciudad han sido "la prioridad absoluta" del Gobierno, ya que es necesario filiarlos primero para intentar su reagrupamiento familiar, ya sea en Marruecos, en España o en el resto de la Unión Europea.

El ministro ha lanzado un mensaje similar al que emitió esta semana el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dirigido directamente a los inmigrantes que se encuentran al otro lado de la frontera y piensan en cruzar a Ceuta o a Melilla: "Ninguna persona que entre o pretenda entrar de manera irregular en Ceuta o Melilla se va a quedar aquí, ni va a pasar a la península o a la Unión Europea, ni se va a regularizar". "Lo único que hará es jugarse la vida", ha aseverado después de reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez.

Numerosos inmigrantes permanecen en la playa del Trampolín, este jueves en Ceuta. / Reduan / EFE

También ha vuelto a resaltar "la cooperación y la colaboración leal" de Marruecos para contener la inmigración ilegal y hacer posible la devolución en tiempo récord de la mayoría de las personas que entraron en la ciudad. "Contamos con la complicidad absoluta y fuera de toda duda" del reino alauí, ha dicho.

El ministro ha anunciado un plan de urgencia para acelerar la tramitación de todas las peticiones de asilo y ha explicado que ya se han resuelto más de 500 en muy pocos días, "la gran mayoría desestimatorias", con lo que los solicitantes van a ser repatriados. Los agentes de extranjería y de protección internacional que están tramitando de forma urgente los expedientes están aplicando la Ley de Extranjería, pero de forma restringida, para conceder el asilo solamente a quienes cumplan con claridad los requisitos exigidos.

Marlaska ha garantizado, además, que "no existe ningún riesgo de terrorismo" vinculado a la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad. El Ministerio dispone de estos datos porque está "monitorizando" a todas las personas que entraron irregularmente y por la "cooperación y colaboración extraordinarias" de Marruecos.

Casi 1.700 policías y guardias civiles

El titular de Interior ha hecho un recuento de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están ahora mismo en Ceuta, entre los que tienen su base en la ciudad y los refuerzos llegados desde la península. Ahora mismo está allí trabajando 880 policías nacionales, de ellos 270 han llegado después de la avalancha migratoria. Con ellos colaboran 714 guardias civiles, de los cuales casi 200 son refuerzos que se suman a los que trabajan habitualmente en la Comandancia. Además, en los próximos días se incorporará otra unidad de prevención y reacción (UPR) de la Policía Nacional, con 45 agentes, y otros 20 miembros más de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para acelerar los expedientes de asilo, expulsión y repatriación.

Además, Marlaska ha añadido que Interior "seguirá incrementando los medios personales y materiales que sean necesarios" para garantizar la vuelta a la normalidad lo más rápido posible. A todos ellos hay que sumar más de 2.000 efectivos del Ejército que están colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en labores de seguridad y de control de las calles y de una situación general que sigue siendo compleja.

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