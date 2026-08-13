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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Zelenski asegura que Ucrania no sobrevivirá al invierno si EEUU no les vende el 5% de sus misiles Patriot
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no serán capaces de sobrevivir a los ataques rusos durante el próximo invierno si Estados Unidos no les vende al menos el 5% de sus misiles Patriot. "Yo tengo el 1%", ha dicho el mandatario, a medida que Moscú no deja de aumentar el número de misiles balísticos.
"Este año tenemos dos veces y media menos interceptores que en 2025. Rusia lanza el doble de misiles balísticos cada mes. Hay bombardeos todas las noches, y cuatro o cinco veces al mes se producen ataques masivos. Son noches terribles", ha relatado el presidente ucraniano en una entrevista para CNN, publicada este jueves.
Este pasado julio ha mes más mortífero para la población civil ucraniana desde abril de 2022, cuando apenas había arrancado la invasión rusa, según ha denunciado Naciones Unidas, con ataques a gran escala en Kiev, o Zaporiyia.
Un dron ruso ataca un tren de pasajeros en Odesa y mata a dos personas
Un dron ruso atacó este jueves un tren con cientos de pasajeros a bordo en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, y mató al maquinista y a su ayudante, según informó la empresa ferroviaria ucraniana, Ukrzaliznytsia.
Según indicó en Telegram la compañía, un Shahed propulsado por un motor de reacción impactó en el tren, en el que viajaban 340 pasajeros.
De acuerdo con el jefe de Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovskí, no hubo heridos entre los pasajeros.
Al menos dos heridos en nuevos ataques de Ucrania a un almacén de Wildberries y una refinería en Baskortostán
Al menos dos personas han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones del gigante del comercio digital Wildberries, conocido como el 'Amazon ruso', y una refinería, ubicadas en la provincia de Baskortostán, en el extremo oriental de Europa.
El gobernador de Baskortostán, Radi Jabirov, ha denunciado que la región ha vuelto a ser objetivo este jueves de los "ataques terroristas" de los ucranianos. Los restos de uno de los drones cayeron en la zona industrial de Salavat", ha informado sin dar más detalles, salvo que se produjo un incendio.
"En total, han utilizado 21 drones, de los cuales 16 han sido derribados en Salavat", ha detallado Jabirov. En esta ciudad se ubica una de las mayores refinerías de petróleo y petroquímicos de Rusia, objetivo de Ucrania hasta en tres ocasiones en el último año, lo que ha provocado que haya cesado sus operaciones.
Zelenski apela a EE.UU. a venderle entre un 5 % y 10 % de misiles Patriot
Ucrania tiene este año dos veces y media menos interceptores de misiles balísticos que en 2025, por lo que el presidente del país invadido, Volodímir Zelenski, apela a EE.UU. para que le venda entre el 5 % y el 10 % de sus reservas de los sistemas de misiles de defensa aérea Patriot, dijo en una entrevista.
"Este año tenemos dos veces y media menos interceptores que en 2025. Rusia tiene el doble de misiles balísticos al mes que antes", señaló en una entrevista a la cadena CNN.
Zelenski afirmó que una décima parte de las reservas actuales de Estados Unidos sería suficiente para detener todos los ataques rusos con misiles balísticos, pero que el 5 % bastaría para que Ucrania pudiera superar el invierno.
Ucrania ataca objetivos en la región de Bashkiria, 1.200 kilómetros al este de Moscú
Los drones ucranianos golpearon este jueves objetivos en un centro industrial de la región rusa de Bashkiria, 1.200 kilómetros al este de Moscú.
"Los fragmentos de uno de los drones cayó en el polígono industrial de Salavata. Se declaró un incendio", admitió Radi Jabirov, gobernador de Bashkiria, en las redes sociales.
Según los canales de Telegram ucranianos, Supernova y Exilenova, el objetivo del ataque era la refinería local, una de las más grandes de Rusia y que pertenece al gigante Gazprom.
La OTAN alerta de mayor "tolerancia" de Rusia al riesgo
El Consejo del Atlántico Norte, el máximo organismo de toma de decisiones de la OTAN, condenó este miércoles las recientes violaciones del espacio aéreo de Polonia y Rumanía y alertó de la cada vez mayor "tolerancia de Rusia al riesgo". "Los aliados de la OTAN se han reunido esta mañana en el Consejo del Atlántico Norte para debatir las recientes violaciones del espacio aéreo en Polonia y Rumanía, así como los recientes incidentes con drones. Han expresado su plena solidaridad y apoyo a los aliados afectados", indicó la organización transatlántica en un comunicado emitido tras la reunión, a nivel de embajadores.
Creciente apoyo militar de Corea del Norte a Rusia
Ucrania advierte de una creciente implicación de Pionyang en la guerra rusa y busca el apoyo de Corea del Sur, al tiempo que cree que la llegada prevista de más soldados y misiles balísticos norcoreanos a Rusia intensificará la presión en el campo de batalla en el país invadido. Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y funcionarios de Kiev, el régimen de Kim Jong-un y el Kremlin han tomado la decisión de desplegar entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos en Rusia, junto con lanzadores balísticos y hasta 120 misiles.
Rumanía detona dos drones de fabricación rusa
Buzos del Ejército rumano han detonado de forma controlada dos drones aéreos de fabricación rusa que flotaban a la deriva cerca de una explotación de gas natural en construcción a 90 millas naúticas (166 kilómetros) de la ciudad de Constanza, en el mar Negro, recogen este miércoles los medios. Los dos aparatos, interceptados el martes, son sistemas aéreos no tripulados del modelo Gerbera, de fabricación rusa, informó el jefe del Estado Mayor Naval, el vicealmirante Mihai Panait.
Ucrania pide a la OTAN equipos de desminado y protección ante la contaminación por explosivos
Ucrania ha solicitado ayuda internacional a través de la OTAN para reforzar sus capacidades de desminado humanitario y retirada de explosivos ante la contaminación provocada por la invasión rusa, incluida la entrega de trajes antibombas, sistemas robóticos, detectores de metales y equipos de protección para los especialistas que trabajan sobre el terreno.
La petición, presentada por el Servicio Estatal de Emergencias del país, ha sido trasladada por el Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas ante Desastres de la OTAN a los aliados y socios para que aquellos que puedan proporcionar parte o la totalidad del material solicitado comuniquen sus ofertas a Kiev.
Las autoridades ucranianas advierten de que la invasión rusa ha dejado el territorio "significativamente contaminado con artefactos explosivos", lo que supone una "grave amenaza" para la población civil y las infraestructuras críticas y obliga a reforzar las operaciones para localizar y neutralizar este tipo de material.
Zelenski informa de ataques de Ucrania sobre "el último gran bastión de la flota rusa en el Mar Negro"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este miércoles de ataques de las fuerzas de su país sobre "el último gran bastión de la flota rusa en el Mar Negro", ubicada en la base naval de Novorosisk, en la provincia de Krasnodar, que de acuerdo con Moscú han provocado dos muertos.
Zelenski ha destacado el éxito de los ataques sobre estas instalaciones situadas a más de 300 kilómetros de la línea del frente y para los que se emplearon drones Palianitsia y misiles Neptune. "Se han confirmado impactos en posiciones de defensa aérea, muelles e infraestructura del puerto marítimo", ha escrito en redes.
"La flota de ocupación y toda la infraestructura que la apoya no estarán seguras mientras continúe la agresión rusa", ha advertido Zelenski, quien ha vuelto a incidir en que "todas las propuestas diplomáticas razonables están sobre la mesa" para negociar cuanto antes el fin de la guerra.
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