Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski asegura que Ucrania no sobrevivirá al invierno si EEUU no les vende el 5% de sus misiles Patriot

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no serán capaces de sobrevivir a los ataques rusos durante el próximo invierno si Estados Unidos no les vende al menos el 5% de sus misiles Patriot. "Yo tengo el 1%", ha dicho el mandatario, a medida que Moscú no deja de aumentar el número de misiles balísticos.

"Este año tenemos dos veces y media menos interceptores que en 2025. Rusia lanza el doble de misiles balísticos cada mes. Hay bombardeos todas las noches, y cuatro o cinco veces al mes se producen ataques masivos. Son noches terribles", ha relatado el presidente ucraniano en una entrevista para CNN, publicada este jueves.

Este pasado julio ha mes más mortífero para la población civil ucraniana desde abril de 2022, cuando apenas había arrancado la invasión rusa, según ha denunciado Naciones Unidas, con ataques a gran escala en Kiev, o Zaporiyia.