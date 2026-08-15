Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania ataca un centro de cohetes y espacio de Roscosmos y una base aérea en Rusia

Ucrania ha atacado con misiles el centro de cohetes y espacio de la agencia espacial rusa, Roscosmos, en la región de Samara, a 900 kilómetros de la frontera del país invadido y una base aérea en Nizhni Nóvogorod a unos 700 kilómetros, señaló este sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"En la región rusa de Samara, fue alcanzada una de las empresas clave de Roscosmos: el centro 'Progress', que, entre otras actividades, estaba involucrado en la producción de componentes electrónicos", escribió en sus redes sociales.

"Un buen logro. La distancia de nuestra frontera es de unos 900 kilómetros", recalcó Zelenski.