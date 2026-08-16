En Directo
Opinión | Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Al menos 7 muertos en un ataque masivo con drones contra la región de Moscú y el sur de Rusia
Al menos siete personas murieron este domingo durante el masivo ataque ucraniano con drones y misiles contra la región de Moscú y el sur de Rusia, según informaron hoy las autoridades locales.
El gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, confirmó la muerte de otros dos civiles -ya son cinco- en el bombardeo nocturno con drones de ala fija y misiles, que causaron destrozos en viviendas particulares, infraestructuras y fábricas.
En total, las defensas antiaéreas derribaron más de 150 drones en nueve distritos de esa región meridional, que limita con el Donbás y está bañada por el mar de Azov.
Rusia dice haber derribado 822 drones ucranianos desde la tarde del sábado
Las defensas antiaéreas rusas han derribado desde la tarde del sábado 822 drones ucranianos contra 16 regiones y la anexionada península de Crimea, según informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.
Entre las regiones atacadas figuran la fronterizas Kursk, Bélgorod y Briansk, las sureñas Krasnodar y Rostov, y otras regiones del centro de la Rusia europea como Tula, Riazán, Oriol o Kaluga, señala el parte de guerra.
Los aparatos no tripulados de ala fija fueron lanzados por Kiev entre las 8 de la tarde del sábado y las 8 de la mañana del domingo.
Un avión de combate español de la OTAN derriba un dron que violaba el espacio aéreo de Rumanía
El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha informado este domingo de que dos cazas españoles desplegados en la misión de la OTAN han interceptado un dron no identificado tras vulnerar el espacio aéreo rumano durante una patrulla de vigilancia.
"A las 04.44, se detectó el objetivo ingresando al espacio aéreo nacional rumano, a 24 kilómetros al norte de Galati. En ese momento, dos aviones de combate españoles F-18, que ya habían sido puestos en alerta como medida de precaución, recibieron autorización para intervenir", ha confirmado el mandatario rumano en una publicación en sus redes sociales.
Según Miruta, el dron --del cual no ha confirmado la procedencia-- fue interceptado y destruido entre las localidades Baleni y Cudalbi, en el sureste del país, cerca de la frontera con Moldavia.
Una nueva oleada de ataques con drones ucranianos deja tres muertos en la región de Rostov (Rusia)
Al menos tres personas han muerto y otra ha sido herida este domingo tras un ataque con drones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la región de Rostov, en el sureste de Rusia, según han informado las autoridades locales.
"Esta noche, como consecuencia de un ataque aéreo contra la región de Rostov, tres personas han fallecido y otra ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital. En total, durante la respuesta al ataque masivo del enemigo, se han derribado más de 150 drones y misiles en tres ciudades y nueve distritos", ha comunicado el gobernador de la región, Yuri Slyusar, a través de sus canales oficiales.
El gobernador ha aclarado que varios edificios en la localidad de Kamensk han sufrido daños significativos, entre las que se han encontrado ventanales rotos en bloques de apartamentos y en la estación de tren, por lo que podría haber más heridos.
Rusia pide explicaciones a EEUU y Turquía
El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró este sábado que ha pedido explicaciones a Estados Unidos y Turquía sobre el posible suministro a Ucrania de armamento pesado, incluido misiles tácticos ATACMS. "El daño a todos los niveles de tales suministros es inevitable. No se trata sólo de las víctimas y la destrucción que las autoridades de Kiev intentan incrementar, sino también del grave perjuicio a nuestras relaciones bilaterales con Washington y Ankara", dijo en un comunicado María Zajárova, portavoz de Exteriores.
Ucrania ataca un centro de cohetes y espacio de Roscosmos y una base aérea en Rusia
Ucrania ha atacado con misiles el centro de cohetes y espacio de la agencia espacial rusa, Roscosmos, en la región de Samara, a 900 kilómetros de la frontera del país invadido y una base aérea en Nizhni Nóvogorod a unos 700 kilómetros, señaló este sábado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
"En la región rusa de Samara, fue alcanzada una de las empresas clave de Roscosmos: el centro 'Progress', que, entre otras actividades, estaba involucrado en la producción de componentes electrónicos", escribió en sus redes sociales.
"Un buen logro. La distancia de nuestra frontera es de unos 900 kilómetros", recalcó Zelenski.
Ucrania sanciona 13 buques, 11 rusos y 28 empresas por la exportación de grano de territorios ocupados
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes la imposición de sanciones contra trece buques, ocho de ellos con bandera de Rusia, once ciudadanos rusos y casi una treintena de empresas por su implicación en la exportación "ilegal" de grano ucraniano.
Así, ha ratificado las restricciones adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, que incluye tres embarcaciones bandera panameña, una de Belice y otra más con bandera de San Cristóbal y Nieves.
Hallan un nuevo dron en Rumanía, el tercero en un solo día
Un dron hallado en la localidad rumana de Plauru, fronteriza con Ucrania, desató este viernes las alertas de las autoridades de Rumanía por tercera vez en el día, tras registrarse un aumento de este tipo de incidentes en las últimas semanas.
El Ministerio de Defensa rumano indicó en un comunicado haber sido notificado "sobre el avistamiento de un dron en la zona de Plauru, en el condado de Tulcea (sureste del país)".
Un equipo de especialistas enviado al lugar identificó el objeto y acordonó la zona, añade la breve nota.
Detectan un dron y restos de armamento en la costa búlgara del mar Negro
Las autoridades búlgaras detectaron este viernes un dron ruso en sus aguas del mar Negro, a pocos kilómetros de la costa de la ciudad de Burgas (sureste del país), al tiempo que hallaron diversos restos de "armamento aéreo" flotando cerca de las orillas del país balcánico.
Según informó el Ministerio de Defensa búlgaro en un comunicado, el dron apareció en una playa de la localidad de Primorsko, a 430 kilómetros al este de Sofía y a pocos kilómetros al sur de Burgas.
Ucrania confirma el ataque a puerto ruso en el Báltico
Ucrania confirmó este viernes el ataque contra Ust-Luga, el mayor puerto en el Báltico y uno de los mayores de Rusia, donde dañó dos unidades de procesamiento de gas de la empresa Novatek, según el Estado Mayor General. El mando castrense señala en un comunicado que, durante la pasada noche, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron el complejo "NOVATEK-Ust-Luga", en Slobodka, en la región de Leningrado.
- El Girona FC hace marcha con Arnau Martínez en plena negociación con el Valencia CF
- Oficial: El Valencia CF ficha al lateral derecho Román Davis
- Rubén Iranzo se marcha del Valencia CF
- Aimar Blázquez pide paso en el Valencia CF
- Crecen las opciones de Rodrigo Gamón en el Valencia CF
- Carlos Corberán gestiona la escasez y perfila el 'once' con el que el Valencia CF empezará LaLiga
- Un Segunda División llama a la puerta de Vicent Abril para sacarlo del Valencia CF
- La prensa de Suecia vincula al Valencia CF con el extremo internacional Alexander Bernhardsson