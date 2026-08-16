Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos 7 muertos en un ataque masivo con drones contra la región de Moscú y el sur de Rusia

Al menos siete personas murieron este domingo durante el masivo ataque ucraniano con drones y misiles contra la región de Moscú y el sur de Rusia, según informaron hoy las autoridades locales.

El gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, confirmó la muerte de otros dos civiles -ya son cinco- en el bombardeo nocturno con drones de ala fija y misiles, que causaron destrozos en viviendas particulares, infraestructuras y fábricas.

En total, las defensas antiaéreas derribaron más de 150 drones en nueve distritos de esa región meridional, que limita con el Donbás y está bañada por el mar de Azov.