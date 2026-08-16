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Opinión | Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos
El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación hace un llamamiento a los migrantes para que no entren ilegalmente en Ceuta: "Serán devueltos"
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
El PP pide a Mónica García soluciones para la sanidad de Ceuta y no negar sus carencias
El PP de Ceuta ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que aproveche su visita de este domingo a la ciudad para ofrecer soluciones ante la presión asistencial provocada por la reciente crisis migratoria y abordar las carencias estructurales en materia de personal, especialistas, plazas de difícil cobertura, salud mental y atención oncológica.
Los populares han advertido de que la visita no puede limitarse a exponer datos para sostener que el sistema funciona con normalidad.
A su juicio, que los profesionales hayan conseguido responder a una situación "excepcional" gracias a un esfuerzo extraordinario no significa que Ceuta disponga de todos los recursos necesarios ni que hayan desaparecido problemas que llevan años siendo denunciados.
Abascal acusa a Sánchez de "abandonar" a Ceuta para "desmoralizar" a sus habitantes y "entregar" la ciudad a Marruecos
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "abandonar" Ceuta para "desmoralizar" a sus habitantes y que "tiren la toalla", dejen la ciudad y sea "entregada" a Marruecos.
"El abandono de Ceuta por parte del Gobierno es deliberado y tiene un propósito: desmoralizar a los ceutíes para que acaben tirando la toalla y facilitar la entrega de la ciudad a Marruecos", ha señalado el presidente de Vox en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.
Dicho esto, Abascal, que ha vuelto a calificar al jefe del Ejecutivo de "traidor", ha reiterado además que Sánchez "tiene que acabar en la cárcel por muchas cosas, pero sobre todo" por la crisis migratoria en Ceuta.
Jornada tranquila y sin incidentes en Melilla
La ciudad autónoma de Melilla ha vivido una jornada tranquila y sin incidentes en la frontera, que ha contado con un gran despliegue y un mayor refuerzo policial del habitual debido a los llamamientos que se han difundido en redes sociales en Marruecos para intentar entrar este sábado de forma irregular en Ceuta y Melilla. Fuentes de Delegación del Gobierno han trasladado a EFE que la tranquilidad ha dominado durante todo el día tanto en el perímetro fronterizo como en el puesto fronterizo de Beni-Enzar, el único habilitado entre Melilla y Marruecos.
Ceuta refuerza la vigilancia sanitaria y ambiental
La Ciudad Autónoma de Ceuta ha activado un plan extraordinario de refuerzo sanitario y ambiental ante la permanencia en la ciudad de miles de personas tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio, según ha informado el Gobierno ceutí. Un dispositivo que contempla nueve líneas de actuación e incorpora un nuevo médico de Salud Pública y más de un centenar de trabajadores para intensificar las labores de limpieza, saneamiento y control ambiental.
Ceuta activa un frente vecinal para recuperar la normalidad
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha acordado este sábado con representantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y de una quincena de entidades vecinales la creación de un grupo de trabajo permanente para seguir de cerca la situación de las barriadas tras la crisis fronteriza del pasado 30 de julio. Durante una reunión de trabajo en la que también han participado el vicepresidente primero, Alejandro Ramírez, y los consejeros Alberto Gaitán, Nabila Benzina y Nicola Cecchi, además de la viceconsejera Mina Mohamed, Vivas ha trasladado a los representantes vecinales la necesidad de afrontar la situación con "unidad, firmeza y templanza", sin perder la compostura y desde la serenidad y la responsabilidad.
El Gobierno intercede en la expulsión de EFE y RTVE de Castillejos
El Gobierno de España ha defendido este sábado la libertad de prensa "en todo momento y en todas las partes del mundo" y ha señalado que está buscando una solución tras la expulsión de Castillejos (Marruecos) de los periodistas de EFE y RTVE que cubrían la crisis migratoria con Ceuta. Fuentes del Gobierno han asegurado que la embajada española en Rabat está en contacto permanente con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes y buscando una solución.
Marruecos detiene a casi 300 personas
Las fuerzas de seguridad marroquíes han detenido ya a 294 personas, la mayoría de ellas procedentes del África subsahariana, que intentaban cruzar de forma irregular hacia Ceuta desde Fnideq (Castillejos) en medio del amplio despliegue policial para prevenir la entrada masiva promovida en redes sociales para este sábado. La situación se ha normalizado en la zona después de que las fuerzas marroquíes se hayan tenido que desplegar para detener a 248 migrantes subsaharianos y 46 ciudadanos marroquíes que pretendían alcanzar la frontera con Ceuta, según han informado fuentes de seguridad al diario digital marroquí Hespress.
Un diputado del PSOE pide la dimisión del delegado del Gobierno
El diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta y vicepresidente segundo de la institución, Melchor León, ha pedido este sábado la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, que es también secretario general de los socialistas ceutíes y candidato del partido a las próximas elecciones autonómicas. León ha hecho pública su posición a través de sus redes sociales, donde ha mostrado abiertamente su discrepancia con la gestión del PSOE durante la crisis migratoria que ha afectado a la ciudad y ha cuestionado la actuación de Pérez Triano al frente de la Delegación del Gobierno.
En vídeo
El Ejército intensifica su presencia en las calles de Ceuta.
Marruecos pide a EFE y TVE que abandonen Castillejos
Un representante del Ministerio del Interior marroquí ordenó este sábado a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq (Castillejos) que abandonen la ciudad, donde se encuentran cubriendo información relacionada con la frontera con Ceuta. Los periodistas cubrían una carga de las fuerzas antidisturbios marroquíes para dispersar, mediante el uso de gases lacrimógenos y porras, a centenares de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que trataban de aproximarse a la frontera.
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