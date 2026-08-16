Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

El PP pide a Mónica García soluciones para la sanidad de Ceuta y no negar sus carencias

El PP de Ceuta ha reclamado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que aproveche su visita de este domingo a la ciudad para ofrecer soluciones ante la presión asistencial provocada por la reciente crisis migratoria y abordar las carencias estructurales en materia de personal, especialistas, plazas de difícil cobertura, salud mental y atención oncológica.

Los populares han advertido de que la visita no puede limitarse a exponer datos para sostener que el sistema funciona con normalidad.

A su juicio, que los profesionales hayan conseguido responder a una situación "excepcional" gracias a un esfuerzo extraordinario no significa que Ceuta disponga de todos los recursos necesarios ni que hayan desaparecido problemas que llevan años siendo denunciados.