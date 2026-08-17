El VAR explicado

La guerra entre FIFA y UEFA tiene muchos recovecos, pero el último no nos lo esperábamos. El organismo europeo ha decidido que va a explicar a todos los aficionados cómo se ha de utilizar y cuando, pero solo en las competiciones continentales.

Así, ha creado lo que llama 'Clear Line', una plataforma que está disponible en la página de UEFA y que va a permitir la comprensión del VAR, al menos en Europa. El director de arbitraje de aquélla, Roberto Rosetti, ha indicado que se trata, sobre todo, de uniformizar el uso y de evitar que se tomen decisiones sin ton ni son, o que se puede entrar en hechos a los que no se debería.

Tiene unos mandamientos claros, en aras a evitar las dudas de cómo se utiliza esa maquinaria tecnológica. Y siempre, dice, desde la premisa trascendental: Solo utilizar el VAR en caso de error claro y evidente. Bueno, eso es lo que se pretendía, si no recuerdo mal, pero quizá se olvidó en el devenir de su uso o mal uso…

Se podrá acceder fácilmente a la plataforma, con el fin de ver las revisiones de penaltis, tarjetas rojas, fases de ataque, errores de hecho y también sobre la identidad del futbolista. Esas cinco piedras filosofales parecen claras, pero no siempre lo serán, por lo que existirán ejemplos (ya unos ciento cincuenta) visuales donde se podrá apreciar lo que debería o no ser uso del VAR.

Será una biblioteca de imágenes para comprender las reglas de esa herramienta, que a mi me parece bien, porque allá por 1994 escribí en la revista que entregaba el Valencia CF a sus espectadores de los partidos, que creía necesario que existiera un "video control". No le llamé VAR, pero esa era la idea.

El VAR, utilizado con la perfección que debería, aunque al ser controlado por humanos, no debe llegar a ella, es un elemento necesario para ofrecer justicia deportiva. Pero, para ello, deberemos ver si llega a poner la flecha donde debe, ya que la revisión del gol de Egipto contra Argentina pareció excesiva, como pareció absurdo que no se revisara el gol de Nico Williams en la final.

En fin, que doctores tiene la iglesia, y esperemos que esa nueva iniciativa pueda ayudar a poner orden legal al juego. Hay quienes, incluso, abogan por que se puedan crear imágenes con la Inteligencia Artificial (IA) para que jugadas inexistentes pero posibles, formen parte del archivo de la 'Clear Line”, pero creo que debemos empezar por el comienzo y dejar la ciencia ficción legal para más adelante, si de verdad es necesaria.

¿Solo un asunto de tecnología?

Ahora bien, ¿es solo un asunto de tecnología o más bien se esconden otras ideas tras esa creación? La verdad es que no puede sino pensar que es, también, otra forma de diferenciación que quiere la UEFA, respecto de su madre FIFA. Desde hace algunos años, los problemas entre ambas entidades no han hecho sino aumentar y, aunque parezca inocua, esa forma de entrar a explicar el VAR, cuando la FIFA no lo hace, se me antoja como una punzada más de los europeos…

Ya estamos a mitad de agosto, con la Liga a punto de comenzar, los fichajes sin acabar y la temporada nueva que ya asoma. Mientras empieza, recomiendo el libro de Juan Sasturain, 'El último Hammett', que, para quienes nos deleita la novela negra, tiene especial resonancia. Disfruten y cuídense.

Suscríbete para seguir leyendo