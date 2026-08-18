Bruselas avala que España devuelva a Marruecos a los menores migrantes no acompañados que permanezcan en Ceuta

La Comisión Europea ha asegurado este martes que "espera" que todas las personas que llegaron a Ceuta de manera irregular el pasado mes de junio, "incluidos los menores no acompañados", vuelvan a Marruecos, cumpliendo con la legislación comunitaria.

"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos aquellos que permanecen en Ceuta de forma ilegal sean devueltos", ha dicho el portavoz comunitario de Interior Markus Lammert, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión. Lammert ha destacado el anuncio por parte de las autoridades marroquíes de que aceptarán a todas las personas que cruzaron de manera irregular la frontera "incluidos los menores no acompañados".

El portavoz ha recordado que la legislación comunitaria existente permite la deportación de menores no acompañados. "Existen disposiciones para el retorno de los migrantes en situación irregular, incluidos los menores no acompañados", ha añadido Lammert.

Las normas europeas

El pasado mes de junio, el Parlamento Europeo y los gobiernos de los Veintisiete reunidos en el Consejo de la UE llegaron a un acuerdo sobre un nuevo reglamento de retornos. Esa legislación es la que permitirá la creación de centros de expulsión fuera del territorio comunitario o la detención durante casi un año de personas con una orden de expulsión, menores incluidos.

Sin embargo, el reglamento no ha entrado aún en vigor. La directiva actual, en cualquier caso, contempla también la expulsión de menores no acompañados que hayan llegado al territorio europeo de manera irregular. Esa legislación matiza que antes de devolver a un menor, las autoridades deben tener en cuenta su interés y garantizar que será devuelto "a un miembro de su familia, a un tutor designado o a un centro de acogida adecuado en el Estado de retorno".

Marruecos, país seguro

En el marco del nuevo pacto migratorio, además, la UE aprobó otro reglamento que regula los conocidos como "procedimientos de asilo en frontera". Ese procedimiento se aplica cuando una persona solicita protección internacional en la frontera o tras ser detenida cruzando de manera irregular. Este podría ser el caso de algunos de los menores que entraron en Ceuta el pasado mes de julio.

Sin embargo, el procedimiento acelerado en frontera solo se les puede aplicar a los menores cuando provienen de un país considerado como "seguro", como es el caso de Marruecos a efectos del derecho comunitario, o, por ejemplo, cuando la persona en cuestión sea considerada un potencial riesgo para la seguridad el país. De lo contrario, tendrían que seguir los cauces habituales, con muchas más garantías.

Aunque Bruselas ha sido muy tajante con la necesidad de devolver a todas las personas que cruzaron entre el 30 y el 31 de julio, también ha reiterado que deben respetarse los procedimientos existentes. Lo cierto es que las autoridades en Ceuta están desbordadas. La Comisión ha aplaudido en cualquier caso que el Gobierno español esté trabajando para ampliar la capacidad de recepción de manera temporal y mantiene su oferta de ofrecer ayuda económica y técnica.

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