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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Moscú acusa a Londres de buscar "una escalada" en Ucrania
La Embajada de Rusia en Reino Unido ha acusado este lunes a Londres de "optar deliberadamente por una escalada de la crisis ucraniana" y de intentar "infligir el máximo daño a través de terceros" a Moscú, advirtiendo asimismo de consecuencias al calor de las informaciones acerca del uso por parte de Ucrania de drones británicos en ataques que han impactado en territorio ruso.
"Las informaciones que indican que el régimen de Kiev está utilizando drones británicos para realizar ataques en territorio ruso confirman que Londres está optando deliberadamente por una escalada de la crisis ucraniana, mientras hipócritamente profesa un deseo de paz", ha denunciado la legación diplomática en un comunicado difundido en redes.
Moldavia informa de un incendio causado por un dron no identificado
Un dron no identificado causó este lunes un incendio tras su caída en Moldavia, informaron hoy las autoridades locales. Según un comunicado del Ministerio de Defensa del país, el incendio se registró a las afueras de la localidad de Talmaza, a unos 93 kilómetros de la capital del país, Chisinau y cerca de la frontera con Ucrania. "Equipos especializados se desplazaron al lugar para documentar la situación y determinar las circunstancias del incidente", señala la nota oficial publicada en Telegram. De acuerdo con datos preliminares el incendio fue provocado por la caída de un aparato no tripulado no identificado hasta el momento.
Rusia afirma que combatientes peruanos eran "conscientes" de las condiciones de la guerra
La Embajada de Rusia en Perú consideró que los peruanos que han sido contratados para unirse a las fuerzas militares de su país, que según sus familiares fueron víctimas de engaños, eran "conscientes" de las condiciones que implican participar en una guerra como la que se desarrolla con Ucrania. El Gobierno de Perú informó el pasado 9 de agosto que 11 peruanos han muerto, 114 están desaparecidos y 3 han sido capturados por el ejército ucraniano, de un total de 459 connacionales que luchan por Rusia.
Ghana pide a Rusia frenar el reclutamiento ilegal de jóvenes para combatir en la guerra en Ucrania
El ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, ha reclamado este lunes a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, el cese del reclutamiento ilegal de jóvenes ghaneses para combatir en el frente de Ucrania. "En nuestro encuentro bilateral he sacado el tema de jóvenes ghaneses que son reclutados para la guerra en Ucrania. Estamos viendo un aumento de las bajas, con 62 muertos y otros 15 que están desaparecidos", ha señalado el titular de Exteriores ghanés en rueda de prensa junto a Lavrov, tras incidir en que se lleva de Moscú el compromiso de trabajar conjuntamente contra el reclutamiento "ilegal".
Melania Trump anuncia la vuelta de otro menor "separado" de su familia por la guerra en Ucrania
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha anunciado este lunes que otro menor "separado" por la guerra en Ucrania ha podido regresar con su familia en el marco del acuerdo de "reunificación" alcanzado con Rusia gracias a la línea de contacto abierta directamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la cumbre de 2025 en Alaska, elevando así a 34 el número de menores retornados.
"No hay nada más poderoso que reunir a una madre con su hijo tras un largo periodo de tiempo. Mi representante y yo estamos centrados en los trabajos para facilitar las próximas reunificaciones de aquellos individuos que se hayan visto separados de sus seres queridos debido a la guerra entre Ucrania y Rusia", ha indicado la primera dama en un comunicado.
En este sentido, ha señalado que, hasta la fecha, sus esfuerzos han permitido "reunificar" a un total de 34 niños con sus familiares desde que enviara aquella "carta de paz" a Putin, la cual fue entregada personalmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo durante la cumbre de Alaska.
Rusia se hace con el control de otras dos localidades en el este de Ucrania
Las autoridades de Rusia han informado este lunes de que sus tropas han tomado otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Zaporiyia, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un comunicado que las tropas han logrado "liberar" las localidades de Andreevskaya, en Donetsk, y Novosoloshino, en Zaporiyia. "Las acciones decisivas de unidades del grupo Centro y Este dieron como resultado la liberación de estas localidades", recoge el texto.
Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.
El dron derribado por la OTAN en Letonia venía de Bielorrusia, según ministro letón
El dron extraviado que fue derribado por un caza italiano de la OTAN sobre el este de Letonia el 14 de agosto entró en el espacio aéreo letón procedente de Bielorrusia, según declaró este lunes el ministro de Defensa de Letonia, Raivis Melnis, en un programa de televisión.
Melnis afirmó que cualquier dron que vuele en territorio letón se considera una amenaza para el público y la propiedad, ya que podría transportar una ojiva explosiva.
"Un dron que ha sido desviado por medios electrónicos se vuelve incontrolable, puede caer en cualquier lugar, impactar contra un edificio o una ciudad; de ahí la decisión de derribar drones", explicó el ministro.
Rusia derriba 205 drones durante la pasada noche y denuncia la muerte de un civil
Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron 205 drones de largo alcance ucranianos durante la pasada noche, un ataque que costó este lunes la vida de un civil en la región fronteriza de Briansk, según las autoridades locales.
"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 205 drones ucranianos de ala fija" sobre ocho regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, informó en Telegram el mando castrense ruso.
El gobernador de la región de Briansk, Yegor Kovakchuk, escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, que "a consecuencia del ataque de un dron contra la localidad Ponúrovka del distrito Starodubski murió un civil".
Rusia ataca instalaciones portuarias y buques ucranianos en el mar Negro
Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron este lunes instalaciones portuarias y buques ucranianos en los puertos de Izmail y Odesa, a orillas del mar Negro, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan atacando la infraestructura portuaria y los buques usados por el Ejército ucraniano", indicó el mando castrense ruso en su canal de Telegram.
Según Defensa, los drones alcanzaron en el puerto de Odesa una lancha patrullera del tipo Tarantul, "que garantizaba la seguridad de los buques en alta mar y en las zonas de descarga, además de depósitos de combustible".
Un muerto y cuatro heridos en ataque ruso contra sucursal del correo ucraniano en Donetsk
Una persona murió y cuatro resultaron heridas debido a un ataque con drones rusos que destruyó la sucursal número 3 de Nova Poshta, el correo ucraniano, en Kramatorsk, región de Donetsk, informó la empresa en Telegram.
"Un ataque con drones destruyó la sucursal número 3 de Nova Poshta en la región de Donetsk. Como resultado de este cínico ataque enemigo contra la infraestructura civil en Kramatorsk, uno de nuestros compañeros murió y otros cuatro resultaron heridos de diversa gravedad", declaró la empresa.
Tras el ataque se están llevando a cabo trabajos de limpieza y la empresa dijo que en breve se dispondrá de información detallada sobre los envíos dañados.
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