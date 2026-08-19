Feijóo exige la devolución de "todos" los migrantes y responde a Marruecos: "La españolidad de Ceuta no es negociable"

CEUTA, 19/08/2026.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó (d), junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara (i), durante su comparecencia ante los medios esta tarde en el Palacio Autonómico de Ceuta, con motivo del líder popular a la ciudad autónoma. EFE/ Reduan / Reduan / EFE

Alberto Núñez Feijóo regresó este miércoles a Ceuta dos semanas después, y endureció el tono más que nunca contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la crisis provocada por la avalancha migratoria. En una comparecencia conjunta con el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, el presidente del Partido Popular (PP) exigió la devolución a Marruecos de todos los migrantes que entraron a España desde el país vecino. "Y cuando digo todos, digo todos", remarcó en varios momentos de su rueda de prensa, enfatizando que se refería también a los menores. Tampoco aceptó que se concedan asilos, dado que según expresó de manera gráfica: "Una cosa es pedirlo por la puerta y otra tirando la puerta abajo".

Además, y por primera vez, el líder de la oposición confrontó abiertamente con el Gobierno marroquí, y con las declaraciones este verano de su ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, discutiendo la condición de Ceuta como ciudad española, de las que dijo que no ayudan "a la convivencia". El líder de los populares advirtió así al régimen de Mohamed VI: "La españolidad de Ceuta no es negociable".

Feijóo volvió a acusar al Ejecutivo liderado por Sánchez de no haber dado una respuesta adecuada a la crisis, algo que sintetizó así: "Ceuta está manteniendo la calma teniendo todos los motivos para perderla". Tampoco olvidó afear, como en otras ocasiones, las apariciones del presidente en las redes sociales: "Cuesta creerlo e incluso verbalizarlo, pero una ciudad española ha sido invadida y los máximos responsables pretenden que sea un tema de verano, recomendando playas y libros".

Vivas se mantuvo alineado en todo momento con las posiciones de su jefe de filas, al que agradeció la visita y del que destacó el permanente contacto en el que han permanecido desde el inicio de la crisis: "No hay un solo día que no me haya llamado, incluso tres veces en el mismo día", remarcó.

Unidad de acción

Ambos mostraron una gran unidad de acción después de que el Gobierno, por boca de su portavoz Elma Saiz, también titular de la cartera de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, acusase a Vivas de haber cambiado su discurso hacia el Ejecutivo central por influencia de Génova.

El presidente del PP presentó un plan para la crisis en Ceuta que incluye un proyecto de reactivación para el que ha comandado al vicesecretario de Hacienda popular, Juan Bravo, quien fue diputado por la ciudad autónoma y se desempeñó allí como funcionario de la Agencia Tributaria. Para ello, el líder popular reclamó blindar por ley las bonificaciones fiscales como las que operan en el 50% para la Seguridad Social o del 75% en algunas actividades económicas. Además, Feijóo reclamó que Ceuta y Melilla estén integradas plenamente en las instituciones de la Unión Europea (UE), para lo que solicitó su inclusión en el Comité de las Regiones comunitario.

Como en las últimas semanas, tanto Vivas como el líder nacional del PP se mostraron convencidos de que Marruecos puede y debe acoger a quienes entraron hace dos semanas en España violentando la frontera, y aseguraron que los ministros de Interior y Asuntos Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, se han manifestado en términos similares. El presidente ceutí argumentó que si el país vecino "es válido" tanto para firmar acuerdos como para "organizar un Mundial", en referencia a la Copa Mundial de Fútbol que albergarán España, Portugal y Marruecos en el año 2030, también lo debería ser, concluyó, para "hacerse cargo de sus menores". En el turno de preguntas se le interrogó por el traslado a la península de 500 menores, anunciado este miércoles por el Ministerio de Infancia y Juventud que lidera Sira Rego (ministra de Izquierda Unida dentro de la cuota de Sumar en la coalición con el PSOE), del que dijo no tener noticia.

Igualmente, Feijóo volvió a reclamar un mando único como la mejor manera de afrontar la crisis y se preguntó retóricamente si había "algún vicepresidente al mando", en una velada pero clara alusión al flamante vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo.

En materia estrictamente fronteriza, Feijóo ridiculizó la instalación de una boya por parte del Gobierno en el paso de El Tarajal, una medida anunciada por Sánchez durante su única visita a la ciudad autónoma. "Una boya no es una frontera", expresó el líder popular, quien a preguntas de los informadores sobre qué haría con el espigón de El Tarajal de llegar a la Moncloa, contestó: "La política es hacer un espigón al efecto de impedir que se pueda traspasar a nado la frontera marítima entre Marruecos y España".

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