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Opinión | Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno trabaja en el traslado urgente de 500 niñas migrantes a la Península
Feijóo vuelve este miércoles a la ciudad autónoma donde volverá a reunirse con el presidente Juan Jesús Vivas
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
El Gobierno responde a las críticas de Ceuta: "Estamos preparando las instalaciones de acogida donde acordamos con Vivas"
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha respondido hoy desde Radio Nacional al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que acusó este martes al Gobierno de convertir la ciudad "en un campamento" por la instalación de espacios de acogida para 1.500 migrantes en cuatro ubicaciones diferentes. Saiz ha recalcado que lo que está haciendo el Ejecutivo es "lo que hablamos y lo que acordamos en nuestra reunión del lunes con él". (Seguir leyendo)
La Guardia Civil intercepta en Ceuta una embarcación con siete inmigrantes que se dirigía a la Península
Agentes de la Guardia Civil de Ceuta han interceptado una embarcación de recreo con siete inmigrantes a bordo y dos presuntos patrones que había zarpado desde los acantilados de La Sirena con rumbo directo a las costas peninsulares, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.
Los hechos ocurrieron pasadas las 8 horas de este lunes, cuando agentes de la 2ª Compañía Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, integrados en una patrulla de costas, observaron con ayuda de prismático, a un grupo de siete u ocho personas junto al mar, cerca de las cuales había dos garrafas de color naranja compatibles con combustible.
El Gobierno quiere trasladar a la península a 500 niñas migrantes de Ceuta
El Gobierno está trabajando desde la semana pasada en un "plan integral" para trasladar de manera "urgente" a 500 niñas de las más vulnerables de entre las migrantes que están en Ceuta a la península. El plan no incluye traspasar la tutela de las menores a las comunidades autónomas, sino a organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas en atender a la infancia. (Seguir leyendo)
Defensa cifra en 24 los militares contagiados de sarna en Ceuta
El Ministerio de Defensa ha cifrado en 24 los militares contagiados de sarna en la Comandancia General de Ceuta. Asimismo, el departamento que dirige Margarita Robles ha desvinculado el contagio de la entrada masiva de inmigrantes en los últimos días.
El Ministerio, a través de un comunicado emitido por el Ejército de Tierra, ha concretado además que de los 24 infectados, dos son anteriores a la llegada de los migrantes a Ceuta.
Asimismo, Defensa ha recordado que la sarna es una "infección común en zonas de elevada humedad" como la ciudad autónoma. Además, la cartera de Robles ha confirmado que ya "se han tomado medidas" tanto para atender a los infectados como para proceder a la higienización de las instalaciones.
Feijóo vuelve hoy a Ceuta ante la crisis migratoria
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará este miércoles de nuevo Ceuta ante la crisis migratoria generada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos y volverá a reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.
Feijóo viajó a Ceuta el pasado 1 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticó la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente".
Este martes volvió a cargar contra un Gobierno al que ve "ausente, inerte e indiferente" ante la crisis de Ceuta.
Melilla pide al Gobierno todos los medios para recuperar la plena normalidad en Ceuta
La Ciudad Autónoma de Melilla ha instado al Gobierno de España a que despliegue y mantenga en Ceuta todos los recursos, medios y capacidades del Estado que sean necesarios, incluidos “cuantos recursos extraordinarios resulten precisos, hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad”. Esta petición es uno de los nueve puntos incluidos en una declaración institucional de apoyo a la ciudad hermana de Ceuta que se ha leído a las puertas del Palacio de la Asamblea con la asistencia de numerosas personas que han lanzado consignas a favor de Ceuta, Melilla y España. Las proclamas en apoyo de Ceuta y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han sido una constante en un acto multitudinario en el que no han faltado las banderas de España y de las dos ciudades autónomas.
Sindicatos policiales alertan de que Ceuta "está a una chispa del caos"
Los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil han trasladado este martes a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y al presidente de Ceuta, Juan Vivas, su preocupación por la situación que atraviesa la ciudad tras la llegada masiva de inmigrantes, y han asegurado que “Ceuta está a una chispa del caos”. Durante la reunión, el secretario de Jupol (Justicia Policial) en Ceuta, Aarón Rivero, ha asegurado que la ciudad se encuentra en una situación “completamente anómala” y ha rechazado que pueda hablarse de normalidad mientras, según sus datos, permanecen en la ciudad alrededor de 10.000 personas después de la llegada masiva registrada durante las últimas semanas.
Vivas exige el mismo esfuerzo para tramitar devoluciones que para atender emergencias
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha acusado este martes al Gobierno de mantener a la ciudad en una situación de “abandono” tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio y ha reclamado que el Ejecutivo dedique a tramitar los expedientes de devolución el mismo esfuerzo que está destinando a atender la emergencia humanitaria. Vivas ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante los medios junto a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. Ha asegurado que Ceuta “no se parece en nada” a la que existía antes de los acontecimientos de finales de julio y ha atribuido ese cambio a una vulneración de la integridad territorial de España que ha calificado de “invasión”.
Vox pide que "diputados honrados" se sumen a investigar a Sánchez por posible traición
El diputado de Vox José María Figaredo ha pedido este martes que "diputados honrados" del PP y el PSOE se sumen a su idea de activar el artículo 102 de la Constitución para exigir posibles responsabilidades penales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a miembros de su Ejecutivo por la crisis migratoria en Ceuta. En un acto en Sada (A Coruña), Figaredo ha asegurado que la ciudad autónoma vive una "situación de absoluta inseguridad derivada de la invasión que acaban de sufrir", cuya causa, ha dicho, es "la absoluta inacción del Gobierno, un gobierno traidor que deja actuar a Marruecos, que hace y deshace ante la frontera y que no protege los intereses de los españoles".
Feijóo vuelve este jueves a Ceuta ante la crisis migratoria
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitara este jueves de nuevo Ceuta ante la crisis migratoria generada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos y volverá a reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha informado su partido. Feijóo viajó a Ceuta el pasado 1 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticó la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente". Este martes ha vuelto a cargar contra un Gobierno, al que ve "ausente, inerte e indiferente" ante la crisis de Ceuta.
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