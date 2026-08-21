Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Finlandia investiga la violación de su espacio aéreo por un avión de reconocimiento ruso

La Guardia de Fronteras de Finlandia informó este viernes de que está investigando una presunta violación de su espacio aéreo por parte de un avión de reconocimiento ruso IL-20, ocurrida en la noche del jueves en el sur del país nórdico.

Según un comunicado de la agencia fronteriza, la presunta incursión se produjo al sur de la isla de Utö, en el golfo de Finlandia, cuando el avión militar ruso se internó unas 4,7 millas náuticas (8,7 kilómetros) en el espacio aéreo finlandés durante aproximadamente tres minutos.