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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos cuatro muertos en un ataque ruso con drones en la región ucraniana de Járkov

Brutal ataque de Rusia sobre Kiev con misiles y drones

Brutal ataque de Rusia sobre Kiev con misiles y drones

Sara Fernández

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Redacción

Brutal ataque de Rusia sobre Kiev con misiles y drones

Brutal ataque de Rusia sobre Kiev con misiles y drones

Sara Fernández

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

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