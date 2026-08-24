España solicita a Bruselas financiación de emergencia ante la crisis migratoria en Ceuta

El Gobierno de España ha solicitado formalmente a la Comisión Europea (CE) financiación de asistencia de emergencia para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde Marruecos, según confirmó este lunes a EFE un portavoz comunitario.

La Comisión ha mantenido un estrecho contacto con España antes de recibir esta solicitud formal, y ahora tiene previsto llevar a cabo una evaluación y tomar una decisión con celeridad, dijo la misma fuente.

En la solicitud, el Ejecutivo español incluye medidas para reforzar la protección de las fronteras y las infraestructuras relacionadas con la seguridad, así como para establecer una capacidad de acogida adecuada de migrantes, entre ellos menores no acompañados, explicó la misma fuente.

La asistencia para emergencias (EMAS), que forma parte del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la CE y que el Ejecutivo español ya ha utilizado en momentos de presión migratoria en Canarias, contempla un mecanismo de "prefinanciación" de hasta el 80 % de los fondos solicitados.

Así, los Estados miembros, en este caso España, no necesitan esperar a recibir las cantidades solicitadas, sino que pueden hacer uso de fondos propios que luego serán reembolsados por Bruselas.

La Comisión trabajará ahora para realizar una evaluación rápida y tomar una decisión al respecto, explicó el portavoz, que no especificó fechas concretas para la toma de decisiones aunque subrayó que el proceso no se demorará.

El Ejecutivo comunitario, que ha ofrecido en varias ocasiones apoyo tanto logístico, a través de las agencias europeas de fronteras, policial y de asilo, como financiero, ha mantenido en las últimas semanas un estrecho contacto con Madrid antes de recibir la solicitud formal.

La última vez que España se benefició de una convocatoria formal aprobada bajo EMAS fue el año pasado, cuando la UE respaldó con 38 millones de euros la atención humanitaria ante la presión migratoria que sufría Canarias.

En abril de 2024, el bloque concedió una ayuda de 20 millones de euros con el fin de reforzar la atención humanitaria a las más de 38.000 personas llegadas a las Islas Canarias entre octubre de 2023 y marzo de 2024.

Fuente: El Periódico