El Gobierno convoca este martes un Consejo de Seguridad Nacional de carácter extraordinario para analizar la crisis en Ceuta

Pedro Sánchez presidirá este martes una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). La convocatoria es de carácter extraordinario, según avanzan fuentes del Ejecutivo, para analizar la crisis migratoria en Ceuta que persiste tres semanas y media después de la entrada de alrededor 70.000 migrantes. La cita será a las 9:00 horas para posteriormente celebrar el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, centrado principalmente en la crisis migratoria y con la perspectiva de poner sobre la mesa un plan de apoyo y relanzamiento económico para la ciudad autónoma.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunirá a primera hora de esta tarde con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con el objetivo de trabajar conjuntamente en el plan de ayudas y profundizar “no sólo desde la perspectiva de humanitaria y de seguridad, sino también económica”, según fuentes de su departamento. Asimismo, está previsto que se reúna para abordar esta misma carpeta con patronal y sectores empresariales.

La última reunión ordinaria del Consejo de Seguridad Nacional se celebró el pasado mes de abril, donde se abordaron principalmente ciberamenazas y ciberseguridad, mientras que con carácter extraordinario se convocó ante la crisis eléctrica en abril de 2025. Desde el Ejecutivo reconocen que al menos 2.200 migrantes siguen en las calles de la ciudad autónoma y cifran los migrantes menores identificados hasta el momento en 2.500.

Según ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, está previsto que se habiliten “pronto” más centros de acogida, imprescindibles para comenzar a instruir los expedientes individualizados.

Desde el Ejecutivo rechazan cualquier especulación sobre el papel de Marruecos en la entrada masiva de migrantes y mantienen su consideración del país vecino como un socio “fiable y leal” en materia migratoria. De hecho, insisten en que la colaboración con Marruecos fue necesaria para dar respuesta a esta situación en las primeras horas.

"Situación extraordinaria"

Este martes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también comparecerá en el Congreso para arrancar la ronda de explicaciones por parte de los miembros del Ejecutivo, con el foco puesto en la información previa que pudieran manejar los servicios de inteligencia. En el Consejo de Seguridad Nacional participan, además de varios ministros del Gobierno, la cúpula militar y el CNI (Centro Nacional de Inteligencia).

Para la oposición, en Ceuta hay una "situación extraordinaria" que requiere de medidas del mismo calado porque "hay un problema de orden público y sanitario" que solo verá su fin con la devolución a Marruecos de "todas" las personas, menores incluidos, que cruzaron de manera ilegal a la ciudad autónoma en la "invasión" que tuvo su principal hito el 30 de julio, según ha apuntado el portavoz del PP, Borja Sémper. Tras la reunión del Comité de Dirección del partido ha recalcado que "lo urgente, llegados a este punto, es el retorno y la repatriación de mayores y menores marroquíes que han entrado en España".

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