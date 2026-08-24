El Gobierno reconoce que al menos 2.200 migrantes en Ceuta siguen en la calle y anuncia la apertura de más centros

Tres semanas y media después del inicio de la crisis en Ceuta, al menos 2.200 migrantes siguen en las calles de la ciudad autónoma. Los dos centros de acogida habilitados hasta ahora están lejos de suplir las necesidades para recuperar la normalidad y proceder a la apertura de expedientes individualizados. Según los datos aportados por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, son 1.800 las plazas abiertas con personas pernoctando, mientras que se cifra en 4.000 las que desde la llegada masiva de migrantes acudían a recibir asistencia humanitaria en los puntos habilitados. Ante ello, la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado durante una entrevista en 'TVE' esta mañana que "muy pronto" se abrirán nuevos centros.

La portavoz del Gobierno ha justificado la demora en la puesta en marcha de estos centros de acogida por la "complejidad" del operativo y negado cualquier intencionalidad para forzar a los migrantes a volver a Marruecos por su propio pie. Asimismo, ha reconocido que es "fundamental" su apertura tanto para recuperar la normalidad en Ceuta y dimensionar las cifras de las personas que se encuentran en la ciudad autónoma de forma irregular como para iniciar la instrucción de los expedientes correspondientes. Hasta el momento, la cifra de migrantes menores identificados supera los 2.500, si bien en el Gobierno avanzan que este número se irá incrementando.

Desde el Ejecutivo mantienen la consideración de Marruecos como un socio “fiable y leal” en materia migratoria pese a esta crisis. En palabras de la portavoz del Gobierno, "sin el concurso de Marruecos no se hubiera podido resolver" el grueso de la crisis en las primeras horas tras la entrada de 70.000 migrantes el pasado 30 de julio. Frente a las "especulaciones", apeló a las "certezas" de que la supuesta colaboración con Marruecos fue necesaria para dar respuesta a esta situación.

Sobre los condicionantes del Gobierno al supuesto deseo de Felipe VI de visitar la ciudad autónoma o su intervención con una llamada al rey Mohamed VI, Saiz se ha ceñido a repetir "no me consta". Asimismo, ha acabado dejando en manos del Rey la decisión sobre si acudir a Ceuta al afirmar que "la Casa Real es dueña de su agenda". Fuentes del Gobierno hablan de normalidad ante una hipotética visita, aun recalcando que cuando se den las circunstancias.

"Grave irresponsabilidad"

Contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los socialistas han cargado al considerar que busca generar "angustia y miedo" con su propuesta de un confinamiento sanitario. Como ya negaron desde el ministerio de Sanidad, la ministra de Inclusión ha descartado que exista riesgo de contagio y vinculado estos mensajes con la "xenofobia". Una "grave irresponsabilidad", según ha concluido.

El Gobierno celebra este martes el primer Consejo de Ministros tras el parón estival con la crisis de Ceuta sobre la mesa y esta misma semana media docena de ministros darán explicaciones en el Congreso. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se desplaza este lunes a la ciudad autónoma con la perspectiva de desplegar un plan de ayudas para paliar los afectos de esta crisis. Este mismo lunes se reunirá con el presidente Juan Jesús Vivas, y tiene previsto hacerlo también con asociaciones empresariales, agentes sociales y empresas.

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