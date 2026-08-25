El Gobierno refuerza las leyes para agilizar las expulsiones en Ceuta

Multitud de migrantes continúan acampados en la playa de El Trampolín de Ceuta, este martes. / REDUAN / EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado dos anteproyectos para adaptar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo que, entre otras cuestiones, agiliza las repatriaciones de migrantes sin derecho a asilo. Ante la crisis migratoria en Ceuta, el Ejecutivo mueve ficha para trasponer una legislación con una nueva ley de asilo y la reforma de la ley de extranjería.

Según ha explicado el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el objetivo de estas reformas pasa por adoptar un “sistema de protección más ágil, eficaz y garantista que responda mejor a la nueva realidad del fenómeno migratoria sin reducir las garantías” de las personas solicitantes de asilo. La intención del Ejecutivo es acelerar el procedimiento para aprobar a la mayor brevedad estas nuevas normas.

Los nuevos reglamentos sí son de aplicación directa y permiten hacer solicitudes para activar las denominadas cuotas de apoyo de terceros países europeos o el despliegue de Frontex. Con todo, los nueve reglamentos establecen varias graduaciones que según el Gobierno se deben concretar en las legislaciones nacionales con modificaciones legislativas.

"La prioridad del Gobierno de España es la devolución", según ha remarcado el ministro de Política Territorial y quien encabezará el mando único constituido para afrontar la crisis en Ceuta. Un procedimiento en el que la legislación es diferente para menores y adultos, con más garantías para los primeros y siempre y cuando se den las condiciones de reunificación familiar.

Las nuevas reformas planteadas por el Gobierno incorporan asimismo la figura del triaje relativa al proceso de recogida de información de las personas extranjeras que cruzan sin haber sido sometidos a los controles fronterizos de entrada. Un control que incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos. El triaje es obligatorio para los estados miembros y aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días, en España seguirán siendo 72 horas prorrogables solo por decisión judicial "para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas", según ha explicado el titular de Interior.

El Gobierno declaró la 'situación de interés para la seguridad nacional' en la ciudad autónoma y constituyó un mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria.

Plan de choque

Asimismo, entre las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros figura una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a los menores no acompañados que entraron al enclave. Previo al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió la reunión del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Estas medidas se suman a las anunciadas por el vicepresidente Carlos Cuerpo tras reunirse con el presidente de Ceuta y anunciar una ampliación extraordinaria e inmediata del Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta de 2022, dotado hasta ahora con más de 180 millones de euros, que incorporará medidas para reforzar la seguridad, gestionar los retornos y reactivar la economía de la ciudad.

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