Interior y Defensa mantienen antes de ir al Congreso el pulso en torno a si hubo alerta previa sobre Ceuta

Si hubo o no hubo aviso suficiente de los servicios de inteligencia acerca de la riada humana que se estaba preparando a finales de julio es una incógnita clave de la crisis, que ha resultado una de las más divisivas entre las instituciones de la seguridad del Estado... y que esta semana podría no encontrar solución en las comparecencias que tienen programadas en el Congreso los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

Este lunes, en los equipos ministeriales de ambos estaban ultimando la preparación de las comparecencias de sus titulares, previstas para este martes y este viernes. Fuentes de Interior aseguran a este diario que Marlaska no se va a desdecir de lo que ya sostuvo en comparecencias en Ceuta, con la riada humana de extranjeros llenando la ciudad: que “no hubo un informe que avisara de una llegada masiva de tal magnitud”.

El pulso del relato sigue vigente, pues fuentes de Defensa le sostienen a EL PERIÓDICO que “hubo informe”, y que “el CNI cumplió en tiempo oportuno”, sin poder dar más detalles, salvo que "se avisó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno, en varias ocasiones, incluida una el día anterior" a la entrada masiva.

Ambas fuentes lo sostienen con similar vehemencia.

Sin lista de recursos

Antes de la esperada comparecencia de Margarita Robles ante la Comisión de Defensa del Congreso, a las 8 y media de la mañana, está convocada una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que, dadas las circunstancias, se perfila como una de las más extraordinarias de los últimos años.

Entre otros detalles, será la reunión que estrene una declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional, que nunca antes se había hecho en España. Fuentes de la Seguridad del Estado inciden en lo inédito del mecanismo, y recuerdan que se llegó a valorar en tres ocasiones de alta crispación y desórdenes, dos de ellas en Catalunya: tras tras el intento de referéndum del 1-O y en los desórdenes auspiciados por Tsunami Democràtic por la sentencia que condenaba a penas de prisión a los líderes políticos del procés. La tercera fue en mayo de 2021, con la primera gran oleada migratoria desbordando Ceuta.

En los tres casos, como no había aún un postergado Catálogo de Recursos de la Seguridad Nacional, la decisión se pospuso. En esta ocasión tampoco lo hay; se prevé elaborar ese Catálogo, desde la emisión de una orden ministerial de octubre de 2025, pero aún está en elaboración.

Tensa reunión

Fuentes de Defensa confirman la presencia de Margarita Robles en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Está también convocado, como en todos los consejos, el ministro Marlaska, en cuyo departamento no confirman ni desmienten su presencia. Será la primera oportunidad, que haya trascendido, de sentarse a la misma mesa los titulares de Defensa e Interior desde que estalló la crisis de Ceuta… y desde que Marlaska afirmara que no tuvo información previa de la riada humana por parte de los servicios secretos, y Robles le contradijera acto seguido afirmando que esos servicios funcionaron puntualmente.

A la reunión, por cierto, no acudirá la secretaria de Estado directora general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, por estar de viaje. Irá en su lugar Luis García Terán, el secretario general de un organismo dependiente de Defensa en el que, a comienzos de agosto, cayó muy mal la afirmación del ministro Marlaska.

La mayoría de las fuentes consultadas sobre esta reunión no ocultan la tensión con que se espera. Será, no obstante, una oportunidad para armonizar los relatos de ambos ministerios, solo horas antes de que, a medio día, Margarita Robles se siente a responder las preguntas de la Comisión de Defensa del Congreso.

Cuadratura del círculo

Fuentes de Interior insisten en que, cuando le toque a Grande-Marlaska comparecer en la Cámara Baja, el titular de Interior mantendrá “firmemente” su versión: que no tuvo información sobre “la magnitud” de lo que se venía encima de la ciudad.

El Gobierno se asoma al difícil empeño esta semana de mostrar unidad y, el aún más difícil, de conciliar las dos versiones, como una cuadratura del círculo.

La clave, apuntan algunos de los preguntados, puede estar en “la magnitud”, o sea, reducir las diferencias no a si hubo informe de alerta o no, sino a si esa información aventuró la dimensión gigantesca del aluvión humano que entró en la ciudad autónoma.

Altos ejecutivos de Defensa no han querido hacer apuestas sobre el carácter de la primera intervención, que le toca a su ministra, y que “resulta imprevisible”, explican. Dependerá en parte de lo que suceda en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, y de posibles instrucciones de última hora de Moncloa que, abundan “también resultan imprevisibles”.

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