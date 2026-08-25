Choque entre Defensa e Interior por Ceuta: Robles asegura que el CNI alertó y Marlaska niega que hubiera "ningún informe"

La discusión entre Defensa e Interior a cuenta de la crisis de Ceuta se evidencia ya abiertamente entre los titulares de ambos ministerios. Compareciendo en el Congreso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado, con énfasis, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó a tiempo de la oleada migratoria que se preparaba sobre Ceuta, una "avalancha" de migrantes que ha tildado de "autoorganizada". Y, casi al tiempo, en Moncloa, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado: "No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció".

Robles -responsable política del CNI- no ha aportado todos los datos sobre esa alerta, explicando que "el deber de secreto opera como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan", pero sí ha asegurado, como ya adelantó este diario, que "el CNI realizó la labor que competencialmente le era y es exigible y compartió y analizó información con las Fuerzas de Seguridad del Estado y el personal de la Delegación del Gobierno". En turno de réplica ha añadido: "El día 29 [de julio], esos funcionarios [del CNI] trasladan y dan cuenta en la Delegación del Gobierno de esa convocatoria para el día siguientes para poder entrar a nado aprovechando una fiesta que se daba en el país vecino".

Poco después, y conocedor de las palabras de Robles, el ministro del Interior, tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes, ha insistido: "No había ningún informe que atisbara lo que el día 30 de julio iba a suceder". Tras contradecir a su colega de gabinete, ha matizado: "No es poner en tela de juicio... Tenemos unos excepcionales servicios de información y estoy convencido de que en este caso han actuado perfectamente".

Ante la comisión de Defensa de la Cámara Baja, la titular de Defensa ha agradecido al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y al CNI su intervención. "Muy en particular a 25 miembros del CNI que prestan servicio en Ceuta monitorizando a diario la situación en la zona desde diversas perspectivas", ha dicho. Entre esos flancos ha citado la utilización por las mafias de las redes sociales, el terrorismo yihadista, la situación en el flanco sur africano y "actuaciones desestabilizadoras mediante amenazas híbridas realizadas por agentes internacionales".

Puede que la discusión desagüe finalmente en la forma en que se dio la alerta, pues Robles, en una de sus réplicas, ha dejado abierta la posibilidad de que fuera escrita... o fuera verbal. En el segundo caso, en cierto modo, ambos ministros estarían diciendo la verdad.

El ministro del Interior indicó que "si se hubiera vislumbrado algo parecido a lo que ocurrió el 30 de julio de 2026 ... algo que fuera parecido, ... ¿no se habría elevado a nivel de las más altas instancias para, en su caso, tomar las medidas extraordinarias o excepcionales que fueran necesarias?", se preguntó.

"¿Quién ha atacado a nuestro país?"

Robles ha admitido -tras oír críticas en ese sentido de Francesc-Marc Álvaro, de ERC- que en la gestión del Gobierno "se ha llegado tarde", y ha pedido disculpas por ello a la ciudadania de Ceuta, que "es la mejor España".

Ha desgranado la ministra una cronología de la crisis desatada en Ceuta, desde la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio -proscribiendo las devoluciones en caliente de migrantes llegados por mar sin violentar vallas- hasta el retorno de migrantes el pasado 1 de agosto, con Ceuta repleta de extranjeros. La ministra sin culpar a Marruecos, ha citado mucho a las redes sociales, una acción mediante "sistemas descentralizados y encriptados" de desinformación que provocó "una avalancha en masa que se autoorganiza".

Para contestarla, el PP ha enviado a la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, a una sesión que considera clave. Muñoz -que, a la entrada, ha acusado al Ejecutivo de poner "por delante las vacaciones y luego España"- ha sitiado a la ministra Robles con la contradicción de versiones entre Defensa e Interior sobre si hubo o no alerta suficiente de los servicios secretos acerca de la crisis que se aproximaba. "¿Quién miente?", le ha preguntado.

La diputada del PP ha espetado a la ministra: "Se la ve a usted incómoda", en alusión a su posición en el Ejecutivo. Y ha clamado contra la "dejación de funciones del Gobierno". Ha atacado además frontalmente la explicación de la ministra: "¿Quién ha atadado a nuestro país, Facebook?", para insistir: "Una parte del Gobierno dice que es Marruecos; otra, que son las mafias. ¿Puede decirnos la verdad?"

Muñoz ha deplorado que el Gobierno no llame a consultas al embajador de Marruecos, pese a las repetidas declaraciones de cargos del régimen marroquí reclamando Ceuta y Melilla.

"Invasión" de Ceuta

Tras esta intervención, el general retirado Alberto Asarta, en nombre de Vox, ha acusado al Gobierno de falsedad: "Nadie se cree que los servicios de inteligencia no detecten a 80.000 o 100.000 personas concentradas en la frontera. Y el Gobierno dice que no lo sabía… no se lo cree nadie, ni la ministra de Defensa".

Ha habido un elemento diferencial en el discurso del Gobierno en esta comparecencia: la ministra de Defensa ha empleado la palabra "invasión".´Lo ha hecho cuando ha recordado el apoyo de los militares para el "refuerzo de fronteras por los llamamientos a través de redes para otra invasión a nado de Ceuta".

La otra facción del Ejecutivo le ha contestado en ese punto. Ha sido el portavoz de Sumar, Txema Guijarro: "¿Qué es una invasión, señora ministra?", ha preguntado a Robles, para tratar de centrar el término en su correcta definición, que implica que un invasor trata de saquear y apropiarse del territorio invadido.

Esta ala izquierda de la coalición del Gobierno sí ha citado a Marruecos, "que no se ha portado bien", pero no para ulparlo de un ataque, pues "la miseria aprieta; ese el único efecto llamada que existe".

Tres fases

La titular de Defensa es la primera de nueve miembros del Ejecutivo que pasarán por la Cámara Baja esta semana para deponer sobre lo hecho en la crisis migratoria. De visita en Ceuta en pleno pico de la crisis, Robles ya defendió al CNI y al CIFAS: "En todo momento, en condiciones muy difíciles y que no se pueden contar, hacen su trabajo".

Pero la ministra no solo ha hablado de servicios secretos. Ha expuesto un informe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) que divide lo sucedido en Ceuta en tres fases:

La primera, "de inmigración concentrada", abarca desde la sentencia del Supremo del 8 de julio hasta la mañana del 30 de agosto. Es un periodo en el que tiene lugar la "preparación y ejecución de un cruce por mar de migrantes que poco a poco se fue incrementando". En esta fase intervienen "Grupos de Facebook que estaban ya creados con anterioridad" y que imparten, entre otros contenidos, "instrucciones para acceder a Ceuta a nado".

La segunda fase es, para el EMAD, la "de asalto masivo". Comienza a las 11:30 del 30 de julio, cuando "miles cruzaron la frontera dominados por una sensación de urgencia" mientras en Facebook, "y sobre todo TikTok" se "trasladan mensajes con informaciones e imágenes de personas pasando la frontera sin obstáculo alguno". Ha contado Robles que, analizando las imágenes de la riada humana, "la inmensa mayoría no había preparado su entrada con antelación".

La tercera fase es la de "retorno masivo" entre narrativas de decepción en las redes sociales, algunas culpando a los musulmanes de Ceuta por no atender a los que llegaban.

Robles ha cifrado en "mas de 3.000" los efectivos de refuerzo de las Fuerzas Armadas enviados a Ceuta, y en 1.600 las patrullas que han realizado los soldados en apoyo de la Guardia Civil y la Policía, de las que 400 han sido nocturnas.

Siguiendo con uno de los argumentos que ya expresó en su visita a Ceuta durante los momentos cruciales de la crisis, ha advertido la ministra: "Cualquier amenaza a las ciudades de Ceuta y Melilla lo es a España en su conjunto". Antes de terminar la sesión, ha insistido, dirigiendo su mensaje a "ministros del país vecino", en que "Ceuta y Melilla son España, y no se tocan".

Fuente: El Periódico