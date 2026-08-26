Ceuta se echa a la calle: "Todos los días con protestas hasta que se vayan"

Concentración este miércoles frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta en protesta por la crisis migratoria que afecta a la ciudad. / EFE

Cuando va camino de cumplirse el primer mes desde la llegada masiva de personas a Ceuta desde el país vecino, la sociedad de la ciudad autónoma da muestras de no poder aguantar más la situación antes las miles -unos 5.000 segun las cifras que maneja el Ejecutivo y cerca de 9.000 los que estiman autoridades ceutíes- de personas que siguen de manera irregular en territorio español.

Si el choque público de versiones sobre la información del Gobierno entre los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska animó al estallido social y la población se echó a la calle. Ahora el sentimiento extendido entre la población ceutí -según trasladan a EL PERIÓDICO- es claro: "Todos los días a la calle, con protestas hasta que se vayan". "Ya que no lo arreglan los políticos lo va a arreglar el pueblo", insisten ciudadanos desde la ciudad autónoma.

Para muchos ceutíes - sin discriminación por sensibilidades políticas- la solución a esta situación pasa por la "expulsión" de "todos" los que entraron de manera ilegal en España en los últimos días de julio. "La gente lo tiene claro. Así hasta que se vayan".

De ahí que insistan en sus críticas al Gobierno, al que acusan de innación, y consideren que "no vale para nada" el llamado 'mando único' que lidera el ministro Ángel Víctor Torres. Precisamente, la reunión en la Delegación del Gobierno fue el objetivo último de la protesta ciudadana de este miércoles que congregó a más personas que el día anterior. Y la plaza de los Reyes ante la sede oficial "se quedó pequeña".

La manera ciudadana de centenares -miles dicen algunos presentes a este periódico- de personas que llegó hasta el centro de Ceuta recorrió antes las principales calles de la ciudad, cortando incluso el tráfico, portando banderas de España, de Ceuta, y aplaudiendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Fuerzas Armadas que se encontraban a su paso. Un aplauso en señal de "agradecimiento y ánimos" como el que también decidaron al presidente Juan Jesús Vivas en la calle junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Ceuta está en entrando en una nueva dimensión de la crisis, el propio Gobierno reconoce que su respuesta en Ceuta “necesita evolucionar” ante la “presión inédita”, y si el martes fueron varios los momentos de protestas contra la actuación del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez en esta crisis ahora ya son más organizadas -aseguran que con el prefil de "apolíticas" y sin un "organizador-. Además de pedir la dimisión del presidente como ya le reclamaron a la cara cuando visitó la ciudad el 31 de julio, la sociedad ceutí clamó contra el delegado del Gobierno en la ciudad e incluso contra el ministro Ángel Víctor Torres nada más pisar Ceuta como cabeza visible del 'mando único' para encauzar la crisis, los gritos de la ciudad que más resuenan son el de "invadores, expulsión" y "Ceuta no es un CETI", ante el temor de que pasen los días y meses y la ciudad se convierta en un "campamento" de migrantes.

Aunque las dimisiones de Sánchez y del delegado Miguel Ángel Pérez Triano llevan pidiendose "desde primer día y ya con lo dicho por Robles, está la gente que de traidor no lo bajan", trasladan a EL PERIÓDICO representantes públicos de la ciudad. "Han mentido tanto que ya la gente no les cree", es una reflexión que comparten con esta redacción varios ciudadanos ceutíes.

Un estallido que partió tras el cruce de Robles y Marlaska en el que la ministra asegura que el CNI alertó y el titular de Interior niega que hubiera "ningún informe" alguno que vislumbrase lo que ocurrió el 30 de julio cuando miles de personas- se estiman más de 70.000- adentraron en la ciudad autónoma.

Con la premisa, apuntan desde Ceuta, de que "la gente de aquí si tienen que creer a alguien va a ser a Margarita mil veces antes que a Marlaska", la indignación por "lo sabían y no hiceron nada" derivó en las prostestas por toda la ciudad y, así, una marcha de centenares de personas cruzó de punta a punta la ciudad "aplaudiendo la labor de los militares y policías" y gritando "invasores expulsión".

"Pasan los días y hay más ansiedad y menos soluciones!!", "más inseguridad" y "más hartura" por lo que "todo lo que no sea echarlos" va a provocar el "caos" en la ciudad. Ceuta está "limitada geográficamente" y "en medios" y en la calle, comparten ciudadanos ceutíes, hay riesgo de que se convierta en un "campamento" para migrantes que haga "inviable" la vida como la entendían hasta ese mes de agosto. "O hay solución ya o se va a liar", alertan vecinos demandantes de medidas más allás de centros de acogida para los migrantes que no piensan salir voluntariamente de la Ceuta.

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