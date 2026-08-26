Sara Fernández

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Explota una planta de gas en Rusia

Seis trabajadores chinos murieron y otros nueve están desaparecidos tras declararse un incendio en un complejo químico de gas en la región de Amur, en el extremo oriente ruso. 152 personas recibieron atención médica por lesiones, incluidas 36 que fueron trasladadas de urgencia a hospitales. El incendio ya ha sido extinguido y se investigan las causas. La planta, de explotación compartida entre una empresa rusa y otra china, aún no había comenzado sus operaciones y se estaba preparando para el inicio de la producción. El complejo se presenta como uno de los mayores productores de polietileno y polipropileno del mundo.