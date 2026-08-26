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Opinión | Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis
El PP exige una reunión de la comisión de secretos tras el choque de Robles y Marlaska
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
El Gobierno baraja "fortalecer" la frontera de Ceuta con obras de infraestructura de "carácter urgente"
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado que, entre otras medidas, se contempla la puesta en marcha "con carácter de urgencia" de algunas obras de infraestructura que vengan a "fortalecer esa seguridad de la frontera ceutí".
Así lo ha expresado Vivas en una rueda de prensa tras la reunión mantenida con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, del Comité de Seguimiento de la situación en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
En este encuentro, en el que han participado hasta 10 ministros por vía telemática, se ha valorado que también es necesario "intensificar el refuerzo en los cuerpos de seguridad del Estado" para que "no vuelva a ocurrir otro episodio" como el vivido en la ciudad autónoma el pasado 30 y 31 de julio.
Educación reforzará la seguridad para garantizar el inicio del curso escolar en Ceuta
El Ministerio de Educación reforzará la vigilancia en los centros educativos y rutas escolares de Ceuta para garantizar que el curso comience con normalidad el próximo 8 de septiembre, con presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad en las zonas próximas a colegios e institutos durante los horarios lectivos.
Así lo ha anunciado este miércoles el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, tras participar en la Junta Local de Seguridad convocada para planificar el dispositivo ante el inicio del curso, en una ciudad que atraviesa una situación de especial tensión por la crisis migratoria.
De la Rosa ha asegurado que "el curso escolar en Ceuta va a empezar justamente cuando estaba previsto" y ha pedido a las familias que confíen en las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Educación para garantizar que los alumnos puedan acudir a clase "con la seguridad necesaria".
Costa denuncia la "instrumentalización" de la migración en Ceuta y reclama una respuesta conjunta de la UE
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha denunciado este miércoles la "instrumentalización" de la migración en Ceuta, a la que ha puesto como ejemplo, junto a la región del Báltico, de una misma "desafío" que sufren las fronteras exteriores de la Unión Europea.
"La instrumentalización de la migración es totalmente inaceptable. Es inaceptable dondequiera que ocurra en las fronteras exteriores de la Unión Europea, ya sea en Ceuta o en la región báltica. Este es un desafío europeo común que requiere una respuesta europea conjunta en apoyo de los Estados miembro afectados", ha sentenciado Costa.
Así lo ha hecho tras reunirse en Vilna con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dentro de la gira para reunirse con una gran mayoría de los líderes de la Unión Europea para preparar el terreno a los próximos Consejos Europeos, donde se debatirá el próximo presupuesto de la Unión Europea.
Torres justifica que el 'mando único' llegue 25 días después de la crisis en Ceuta porque responde a una "segunda fase"
El ministro de Política Territorial y 'mando único' en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha defendido que la constitución de este órgano, 25 días después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, responde a una "segunda fase" de las actuaciones desplegadas por el Gobierno para afrontar la crisis migratoria.
En este sentido, el ministro ha explicado que la reunión del Comité de Seguimiento celebrada este miércoles en Ceuta ha servido para hacer balance de las actuaciones desarrolladas hasta ahora y abordar las medidas previstas para esta nueva etapa, en la que se enmarca la creación del 'mando único'.
"En este órgano todos los ministros han hecho repaso, también el Gobierno de Ceuta, de las actuaciones hechas y también de las propuestas", ha señalado Torres, que ha situado entre estas últimas la creación del 'mando único', una medida que, según ha explicado, permite repartir las "corresponsabilidades" entre las distintas administraciones implicadas.
El Gobierno retirará los polideportivos de Ceuta como centros de acogida de migrantes y habilitará nuevos espacios
El Gobierno retirará los polideportivos de Ceuta como centros de acogida de migrantes y habilitará nuevos espacios, según ha avanzado este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
"Anuncio que también hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese real decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios", ha asegurado Torres en rueda de prensa tras presidir la reunión del Comité de Seguimiento de la situación en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
En este sentido, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto en el que se declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' de Ceuta, con nuevos espacios habilitados, entre ellos polideportivos, para acoger a los inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma casi un mes después de la entrada masiva.
Sánchez presidirá este viernes la reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento sobre la crisis migratoria en Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes mediante videoconferencia una nueva reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento constituido para abordar la crisis migratoria de Ceuta, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y 'mando único' en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, tras la primera reunión del órgano celebrada en Ceuta.
La reunión de este miércoles ha contado también con la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, además de otros ministros implicados en la gestión de la situación migratoria por videoconferencia.
En este marco, Torres ha explicado que el viernes el presidente del Gobierno presidirá el Comité desde Moncloa, mientras que la ministra Elma Saiz o él mismo permanecerán en Ceuta para continuar trabajando sobre el terreno.
Recogen firmas para que los colegios de Ceuta no abran hasta garantizar la seguridad
Una madre de Ceuta ha impulsado una recogida de firmas a través de internet para que los colegios de la ciudad autónoma no abran en el nuevo curso "hasta que se garantice la seguridad de los menores".
La petición, impulsada a través de la plataforma Change.org, reclama medidas de seguridad, higiene y salubridad en todos los centros educativos a raíz de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales del pasado julio.
"No nos sirve de nada que nos pongan un vigilante de seguridad cuando por las noches hay gente entrando en los colegios", indica esta vecina de Ceuta en la petición, en la que advierte de que la administración está "abandonando" a la ciudadanía y en concreto a los niños de la ciudad autónoma.
Melilla critica que Sánchez retome sus vacaciones en plena crisis migratoria en Ceuta
El Gobierno de Melilla ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya retomado sus vacaciones en Andorra dos días después de convocar el Consejo de Seguridad Nacional y un mando único para gestionar la crisis migratoria en Ceuta.
La vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo regional, Fadela Mohatar, ha tachado de “ignominiosa” la gestión que ha realizado el líder socialista en Ceuta.
“No ha habido gestión, no ha habido mando único ni un Consejo de Seguridad Nacional hasta un mes después, cuando la ciudad de Ceuta ahora mismo hay hasta conatos de estallido social”, ha denunciado.
Ha agregado que los ceutíes “no pueden andar por sus calles, ni utilizar sus instalaciones, ir a sus playas”, e incluso ahora “se les está poniendo en jaque también las instalaciones deportivas que tienen que utilizar la juventud y la infancia de Ceuta”.
Olga Pereda
Extremadura, Castilla y León y Aragón plantan a Rego en la reunión sobre menores migrantes en Ceuta
Las consejeras responsables de Infancia de Extremadura, Castilla y León y Aragón (las tres pertenecen al PP) han trasladado una carta al Ministerio de Juventud e Infancia en la que anuncian que no estarán presentes en la reunión del jueves 27 de agosto, día en el que el departamento que dirige Sira Rego ha convocado una conferencia sectorial con un solo asunto a tratar: los menores migrantes de Ceuta. Las responsables autonómicas piden al ministerio que hagan constar en el acta su voto negativo “al acuerdo que se propone y a cualquier pretensión de reparto de menores extranjeros desde Ceuta a cualquier otro lugar del territorio nacional”.
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PP acusa al Gobierno de convertir a España en un "expendedor de papeles" con la regularización y PSOE dice: "Es avanzar"
El PP ha acusado al Gobierno de convertir a España en un "expendedor de papeles para todos" de la Unión Europea con la regularización extraordinaria de migrantes, mientras el PSOE ha defendido el proceso y que "regularizar es avanzar".
Así lo han puesto de manifiesto en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, durante la solicitud promovida por el PP para exigir la comparecencia extraordinaria del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el fin de rendir cuentas sobre la regularización extraordinaria de migrantes. La petición ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios, menos Vox y Junts, que la han apoyado.
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