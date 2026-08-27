Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump asegura que Rusia "no va a atacar territorio de la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que Rusia "no va a atacar territorio de la OTAN" en medio de las especulaciones sobre el objetivo de la visita sorpresa realizada esta semana a Moscú por parte del director de la CIA, John Ratcliffe.

"He tenido una buena conversación con él. No va a atacar territorio de la OTAN", ha señalado el magnate republicano al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca tras firmar una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América en el contexto de la guerra comercial con Canadá.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha calificado de "historias de terror" las recientes informaciones publicadas en los medios estadounidenses sobre el presunto plan de Moscú para atacar en los próximos años un país de la OTAN. "No tienen nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia", ha expresado.