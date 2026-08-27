La primera

El pasado sábado se cumplían 10 años de un hito histórico para el deporte español. Otro más de una serie que parece infinita y que por suerte, nos obliga a informar de los mismos continuamente y más, por la presencia de nuestros y nuestras representantes en los mismos.

El equipo nacional de gimnasia rítmica se colgaba una más que brillante plata olímpica sobre el tapiz del Arena de Río de Janeiro. Un conjunto, aquel, con claro acento valenciano, con la presencia en el mismo de Elena López, Sandra Aguilar y Alejandra Quereda, que bajo los acordes de la “Vida Carnaval” de un insigne cantante local como era y es Carlinhos Brown, volvía a hacer historia, 20 años después, de que las Tania Lamarca, Nuria Cabanillas, Marta Baldó, Estela Giménez, Marta Baldó y Estíbaliz Martínez, se bañaran de oro en la edición celebrada en Atlanta 1996.

Un pódium olímpico con el que sueña el actual grupo patrio, que justo el día que se conmemoraba esa efeméride, lograba el título mundial en esta disciplina y por extensión, el primer billete de la delegación para participar, dentro de dos años, en Los Ángeles 2028. Hito que conseguía España, por segunda vez, después de hacerlo en 1991.

Una década, que tenía un hilo conductor en la figura de Alejandra Quereda. Capitana en la ciudad carioca, ahora seleccionador de un grupo de jóvenes que nos hace soñar con repetir aquellos éxitos. Y es que la alicantina, ha logrado crear un grupo férreo, competitivo y ganador, en un deporte siempre supeditado a los criterios de los y las jueces.

Un brillante ciclo anterior, el cual no culminó en París 2024 con lo que parecía estar en posiciones de medalla o al menos cerca de poderlo conseguir, hacía pensar que, la continuidad en el cargo de Quereda, devolvería ese brillo con el que arrancó su etapa como entrenadora.

Y así ha sido, en un grupo más consolidado, donde ha aumentado su experiencia internacional y en el que, como prácticamente siempre, nuestra región tiene representación dentro de la máxima élite. En este caso por partida doble en las figuras de Lucía Muñoz y Marina Cortelles, que desde el “Cap i Casal” y desde Silla, representan a todas las niñas que entrenan duro a diario y sueñas, como hicieron en su momento ellas, en llegar, al menos, a lo logrado hace apenas unos días en Frankfurt.

Un ejemplo de una disciplina que exige lo máximo, con un seguimiento enorme a lo largo de la Comunidad Valenciana, la cual acumula numerosos y exitosos clubes, que llenan sus escenarios de entrenamiento, tarde si y tarde también, en la búsqueda de disfrutar de su elegancia y plasticidad.

Lucía y Marina, se convierten en claros exponentes de lo que se pudo vivir hace tres años en la Feria de Muestras en Paterna, donde varios de sus pabellones pudieron albergar un Campeonato del Mundo en el que se puso el cartel de no hay billetes, en todas las jornadas de competición, demostrando el amor que sienten todas sus practicantes.

De la misma manera de aquello que viven sus familias, con viajes continuos a competiciones de toda índole, que sufren sus decepciones o sus lesiones, pero donde son felices en las alegrías de ver a sus hijas hacer lo que realmente les hace felices, ganen o pierdan, sean convocadas o no por una selección nacional o territorial.

La gimnasia rítmica, por tanto, que es un claro ejemplo de lo que debe y debería ser el deporte.