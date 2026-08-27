Intervención policial ante el asalto ciudadano a un campamento de migrantes en la playa

La policía ha tenido que intervenir. La tensión iba en aumento estos días atrás y en la tarde de este jueves ha estallado y provocado que los agentes del Cuerpo Nacional de Policia que estaban en una playa de la carretera de Benítez, próxima a la de El Trampolín, hayan tenido que lanzar avisos al aire para frenar la protesta ciudadana que se congregó en la playa.

Si días atrás la Delegación del Gobierno era el objetivo final de las protestas que partían desde distintos enclaves de la ciudad, el objetivo de esta tarde era el campamento de los migrantes de las playas que están próximas al CETI.

Por redes sociales se había congregado a la ciudadanía a boicotear el reparto de comida y suministros que la Cruz Roja hace cada tarde a los migrantes congregados en estas playas. Una sentada de decenas de personas cortó la calzada y obligó a los vehículos de la Cruz Roja a que, custodiados por la policía, tuvieran que tomar otros atajos y birlar el control ciudadano para poder llegar la playa.

Mientras, desde otros puntos de la ciudad partían grupos ciudadanos hacia el Trampolín. Los distintos grupos se juntaron en la zona próxima a la playa de Benítez donde la policía -como ha hecho desde el primer día de esta crisis- custodia el lugar donde se asientan los migrantes.

Manifestantes con una bandera gigante de España en una playa de Ceuta / EUROPA PRESS GABRIELA SARDÁ

En un momento dado, un grupo de esos ciudadanos optó por bajar al arenal lo que provocó que los migrantes salieran corriendo al espigón que separa la playa Benítez de la próxima del Trampolín y también la actuación de la policía para evitar contacto alguno con los ceutíes, según las imágenes publicadas y las narraciones a EL PERIÓDICO de presentes en la zona.

De repente, en la arena, algunos ciudadanos la emprendieron contra las pertenencias de los migrantes, sus precarias cabañas e incluso contra las sombrillas instaladas en la playa. Prendieron fuego para que quemar "un puñado de basura que había". Quemaron cosas pero también "han recuperado una bandera gigante que había de España ahí", comentan desde la playa a esta periódico.

"La policía tiene bloqueado el acceso al Trampolín", denuncia un protestante que lamenta que "ellos (migrantes) tienen libertad de circulación y nosotros no", en su crítica por la actuación de la policía que limita el movimiento ciudadano para evitar que la situación vaya a mayores.

Tras los momentos de tensión, la concentración comenzó a disolverse poco después de las 20.15 horas. "Hay mucha gente que es 'de bien'" y han hecho llamamientos a la calma, especialmente tras la intervención policial y el refuerzo de agentes.

Llamamiento contra la violencia

El Gobierno insiste en mandar un "mensaje claro de no a la violencia". Y así lo ha pedido incluso de manera directa a los grupos politicos el ministro Ángel Víctor Torres, el encargado de asumir la gestión de la crisis en Ceuta. Un llamamiento después de que la tensión estallase en la ciudad autónoma en la jornada del miércoles también con el ataque de migrantes a militares e incluso con la intervención policial contra los ceutíes que fueron a la playa a desalojar a los migrantes allí instalados y que fue la antesalada a lo que se produjo el jueves.

Hasta la Cruz Roja está siendo incluso el centro de las críticas de los ceutíes. Al grito de "traidores", una concentración ciudadana cortó el acceso de los vehículos que portaban comida y suministros para los migrantes concentrados en la playa de El Trampolín. Tras unos primeros momentos de negociación con la policía y la decisión de decenas de esas personas de que no iban a moverse de la calzada, los vehículos de la Cruz Roja abandonaron el lugar sin hacer el reparto como el que habían estado haciendo las tardes anteriores.

Bloquean el acceso de un camión de la Cruz Roja para repartir alimentos en Ceuta en una protesta pacífica / Redacción

Este escenario ya lo vislumbró Torres en la comparecencia en el Congreso cuando lamentó la tensión que se vive en la ciudad. "No puede ser que voluntarios de Cruz Roja que son de Ceuta se sientan amenazados por entregar comida en la playa del trampolín y quieran desistir de hacer un trabajo voluntario porque reciben amenazas de entregarle comida a los inmigrantes. Y por supuesto no puede ser, y esto es una comparecencia pública, que se agreda a profesionales de la comunicación, que están también haciendo su trabajo".

El presidente de Ceuta está viendo cómo el hartazgo de los ciudadanos con la situación que viven desde finales de julio va en aumento. "La tensión se corta con un cuchillo, porque la gente está muy cansada", comenta a EFE una joven de Huelva que trabaja en una cafetería del centro de Ceuta y que describe con "tristeza" cómo ha cambiado en estas semanas una ciudad que le fascinó por su multiculturalidad y la convivencia de distintos credos. "Yo he vivido en muchos países y ciudades y no había visto nada igual", asegura.

Y es que esa convivencia se ha resquebrajado y las redes sociales se han convertido un punto de desahogo. "Yo, que nunca digo nada en redes, estoy desatado", confesaba un ceutí a EL PERIÓDICO mientras participada en una marcha contra la gestión del Ejecutivo.

Es en esos chats en los que se van proponiendo concentraciones -se piden que sean "pacíficas- pero algunos aprovechan el "ambiente caldeado" para instar al pueblo a ir contra los migrantes. De esta manera, los ciudadanos empiezan a tomarse la justicia por su mano amparándose en que, a su juicio, la solución a esta situación pasa por la "expulsión" de "todos" los que entraron de manera ilegal en España en los últimos días de julio. "La gente lo tiene claro. Así hasta que se vayan". Y así, dicen, estarán "todos los días a la calle, con protestas hasta que se vayan". "Ya que no lo arreglan los políticos lo va a arreglar el pueblo".

"No se dan cuenta que como no los echen es imposible que aquí se pueda hacer vida medio normal", comparte otro ceutí mientras se lamenta por no poder sumarse a las protestas por estar trabajando.

La contención con la que la sociedad ceutí ha ido capeando en agosto la llegada de miles -unos 5.000 segun las cifras que maneja el Ejecutivo y cerca de 9.000 los que estiman autoridades ceutíes- de personas y que siguen de manera irregular en territorio español está tornando en los últimos días.

El estallido este martes tras el choque público de versiones sobre la información del Gobierno entre los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska derivó en varias protestas en las calles de la ciudad. El miércoles ya fue la cosa más organizada y miles de personas - según apuntan a EL PERIÓDICO participantes en la marcha- se echaron a la calle en una manifestación cargando contra las medidas del Ejecutivo. Una jornada en la que a gritos de "invadores, expulsión" algunos grupos de ceutíes se fue a la playa de El Trampolín para desmantelar el campamento de migrantes. Un paso más en la protesta ciudadana que ha provocado incluso la actuación policial este jueves contra los ceutíes.

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