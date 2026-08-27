El Gobierno sigue buscando lugares para acoger a los migrantes tras descartar los propuestos por Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 27 de agosto de 2026, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

La habilitación de nuevas plazas de acogida en Ceuta es imprescindible para identificar e iniciar los expedientes a los migrantes que todavía permanecen en las calles de la ciudad autónoma. Sin embargo, y tras varios días repitiendo que se habilitarán de forma urgente, todavía no se han dado pasos en este sentido. El Gobierno ha retirado su propuesta de hacerlo en polideportivos, ante el rechazo del gobierno de Ceuta, mientras que los espacios propuestos por el gabinete de Juan Jesús Vivas se han descartado desde el Ejecutivo. "Los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o incluso con toda la buena voluntad de proponerlos no tienen saneamiento, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor", ha argumentado el ministro de Política Territorial nombrado al frente del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres.

Pese a la falta de consenso para dar este primer paso, Torres se ha mostrado optimista en llegar a un pronto consenso y poder así acelerar “el retorno de todos los migrantes” en Ceuta dentro del marco legal. Este mismo viernes se celebrará una nueva sesión del Comité de Situación, que presidirá Pedro Sánchez, y el ministro al frente del mando único se ha comprometido a "reforzar los equipos, vamos a buscar los nuevos espacios, recursos humanos los que sean necesarios, también económicos, y todo ello para que realizados los triajes y los procedimientos, con la máxima premura, se produzca el retorno de quienes se quedaron en Ceuta tras el día 30 y 31". "Estamos trabajando con los espacios, habrá modificaciones, habrá también acuerdo y lo estamos haciendo desde el máximo de los consensos", concluyó en este sentido.

El titular de Política Territorial ha aprovechado su intervención inicial para hacer un llamamiento a evitar una escalada de la tensión, después de algunos incidentes producidos en los últimos días. A todos los grupos les ha pedido "un mensaje claro de no a la violencia". "No se puede atacar a ningún inmigrante por ser inmigrante", apeló.

Anteriormente, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aseguró por su parte en una comparecencia previa que la entrada masiva de migrantes en Ceuta se vio “agravada” a raíz de la publicación de una sentencia del Supremo que “fue tergiversada” en las redes sociales. Fruto de ello, se difundieron “bulos” como que la frontera estaba abierta o que “si entrabas a nado no te podían devolver”, lamentó. La resolución del pasado 29 de junio confirmaba que la ley no permite las “devoluciones en caliente” de los migrantes que entran a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Bolaños arrancó su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Social para dar cuenta sobre la situación en Ceuta enviando un mensaje a la población ceutí de "calma y confianza" y defendiendo que el Estado está trabajando para recuperar la normalidad. "Se han activado todos los resortes y mecanismos para restaurar la normalidad cuanto antes", apuntó aun reconociendo que es una situación extremadamente compleja. "Quien diga que se soluciona en un santiamén es que no tiene ni idea de qué está hablando", afeó.

El titular de Presidencia ha insistido en la prioridad ahora del Gobierno de garantizar el regreso a sus países de origen de los migrantes que todavía permanecen en Ceuta. Eso sí, incidiendo en la obligación de respetar la ley con "procedimientos garantistas", especialmente en el caso de los menores.

Sin alertas previas del CNI

Durante su intervención inicial trató de contrarrestar los mensajes de abandono del Gobierno a Ceuta con el argumento de que Pedro Sánchez es el jefe del Ejecutivo que más visitas ha realizado a la ciudad autónoma durante su mandato y destinado más recursos. Por otra parte, destacó que se ha puesto un foco especial en la presión migratoria tanto en Ceuta como en Melilla, como mostrarían los dos últimos informes anuales de Seguridad Nacional.

Sobre el choque de versiones entre Defensa e Interior respecto a si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó de la entrada masiva de migrantes, el titular de Presidencia y Justicia fue tajante. “El Gobierno no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno”, aseguró contradiciendo lo dicho en sede parlamentaria por Margarita Robles y en la línea de lo reiterado por Moncloa. Asimismo, negó que exista cualquier evidencia de que Marruecos "haya dirigido, liderado o impulsado" la entrada de alrededor 72.000 migrantes.

Al recurrente cuestionamiento de la oposición a Pedro Sánchez por no dejar sus vacaciones tras el inicio de la crisis, replicó que "ha estado todos los días al teléfono, trabajando y dando instrucciones". Tras ello reprochó que se relacione el hecho de no encontrarse en Madrid con no estar frente de la gestión.

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