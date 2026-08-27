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Opinión | Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Un grupo de ciudadanos ceutíes asalta el campamento de los migrantes en la playa del Trampolín
Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Manifestantes increpan e insultan a periodistas que cubren la crisis migratoria en Ceuta
Un grupo de manifestantes en Ceuta ha increpado e insultado a periodistas de canales de televisión nacionales durante la concentración celebrada este jueves en la playa de Benítez.
Varias personas que participaban en la protesta han arrinconado a un reportero de 'La Sexta', a quien le han escupido, obligándole a ser protegido por agentes de la Policía Nacional, como ha podido comprobar sobre el terreno Europa Press.
Una vez seguro tras el cordón policial, han seguido increpándole y profiriéndole insultos como "hijo de puta". Le han amenazado con seguirle hasta que se vaya de la ciudad.
Mónica García respalda a Cruz Roja ante las protestas en Ceuta: "Está haciendo un trabajo espectacular"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado este jueves su respaldo a Cruz Roja Española ante las protestas registradas en Ceuta contra la presencia de migrantes en distintos puntos de la ciudad y ha destacado el trabajo "espectacular" que, a su juicio, está realizando la organización en el ámbito humanitario y sanitario.
"Cruz Roja está haciendo un trabajo espectacular en el aspecto humanitario y sanitario. Todo mi reconocimiento y apoyo frente a quienes les señalan, incluidos los señalamientos velados", ha señalado García en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X'.
Las palabras de la ministra se producen después de que decenas de vecinos de Ceuta hayan formado este jueves un cordón humano para impedir el paso de dos vehículos de Cruz Roja que pretendían acceder a la zona de la playa del Trampolín, donde permanecen cientos de migrantes en situación irregular y donde la organización realiza repartos de comida.
Cargas policiales tras el asalto ciudadano al campamento de los migrantes en la playa del Trampolín
La policía ha tenido que intervenir. La tensión iba en aumento estos días atrás y en la tarde de este jueves ha estallado y provocado que los agentes del Cuerpo Nacional de Policia que estaban en la playa de El Trampolín tengan que lanzar avisos al aire para frenar la protesta ciudadana que se congregó en la playa.
Si días atrás la Delegación del Gobierno era el objetivo de las protestas, el objetivo de esta tarde era el campamento de los migrantes de la playa próxima al CETI.
El PP, convencido de que la de Ceuta es una crisis “terminal” para Sánchez
El Partido Popular (PP) parecía persuadido antes del desfile de ministros por el Congreso de los Diputados -que continúa este viernes con las comparecencias de Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Asuntos Exteriores) y Elma Saiz (Seguridad Social, Inclusión y Migraciones)- de que la crisis de Ceuta ha dejado seriamente tocado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero después de la primera tanda de comparecencias, que ha incluido esta semana a Margarita Robles (Defensa), Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), Ángel Víctor Torres (Política Territorial) y Mónica García (Sanidad) la convicción es absoluta en el primer partido de la oposición. Un importante miembro de la dirección popular lo explica de manera gráfica, mientras hace un gesto con los dedos: "Sánchez ha perdido el pulso, esta es una crisis terminal".
Además de las explicaciones dadas hasta el momento por los ministros, y del reverdecido conflicto interno entre Robles y Marlaska a cuenta del papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los días previos a la avalancha migratoria, el convencimiento de los populares de que la actual crisis es, primero, de enorme envergadura para el actual Ejecutivo, y segundo, de una dimensión que no ha sabido calcular, se refuerza con la actitud de los grupos políticos más próximos al Gobierno.
La crispación invade Ceuta casi un mes después de la llegada masiva de inmigrantes
A punto de cumplirse un mes de la entrada de más de 70.000 personas desde Marruecos a Ceuta, los ánimos en la ciudad autónoma, en la que aún permanecen miles de migrantes, están cada vez más crispados y la violencia ha comenzado a entrometerse en las concentraciones que los vecinos, organizados en grupos de Whatsapp o Telegram, organizan para reivindicar soluciones.
"La tensión se corta con un cuchillo, porque la gente está muy cansada", comenta a EFE una joven de Huelva que trabaja en una cafetería del centro de Ceuta y que describe con "tristeza" cómo ha cambiado en estas semanas una ciudad que le fascinó por su multiculturalidad y la convivencia de distintos credos. "Yo he vivido en muchos países y ciudades y no había visto nada igual", asegura.
Vox anima a sus simpatizantes a concentrarse el 2 de septiembre en los ayuntamientos en rechazo a la "invasión" de Ceuta
Vox ha animado este jueves a sus votantes y simpatizantes a concentrarse frente a los ayuntamientos de toda España el próximo miércoles 2 de septiembre en rechazo a la "invasión" de Ceuta y para mostrar su apoyo a a ciudad autónoma, tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.
Bajo el lema 'No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España', el partido liderado por Santiago Abascal concreta que las concentraciones tendrán lugar a las 20.00 horas.
"¡No a la invasión! Animamos a todos nuestros simpatizantes y votantes a acudir a esta convocatoria frente a sus ayuntamientos. Defiende Ceuta. Defiende España", ha escrito Vox en su cuenta de la red social X. El propio Abascal ha republicado el mensaje.
Cantabria ve "escasos" los 25 millones para atender menores migrantes en Ceuta y pide hablar de "retorno"
Cantabria ha apoyado la financiación de 25 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta, aprobada este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia, aunque considera "escasa" esa cantidad y solicita que, dentro de esa ayuda, se incluya una partida para la reunificación de estos menores.
En concreto, "para intensificar esos equipos que tienen que valorar a estos menores a efectos de su reagrupación familiar", ha precisado la consejera cántabra de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río (PP), para quien el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) "lo primero que tiene que hacer es cumplir la legalidad y cumplir la legalidad".
PSOE pide a Guardiola que desautorice a su vicepresidente (Vox) tras ausentarse de la sectorial sobre menores de Ceuta
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Desregulación, Políticas Sociales y Familia, Soraya Vega, ha exigido explicaciones a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por la ausencia de la comunidad autónoma este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que el Gobierno de España y las comunidades autónomas presentes han aprobado por unanimidad un crédito extraordinario de 25 millones de euros para atender a los menores migrantes en Ceuta.
Para Vega, esta ausencia supone "una dejación de funciones" y evidencia que el Gobierno de la Junta "está dejando que la ideología de Vox se imponga a las políticas sociales y a los intereses de Extremadura".
El CGPJ espera aprobar este viernes un refuerzo para los juzgados de Ceuta por la crisis migratoria
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá mañana en una sesión extraordinaria para aprobar un refuerzo para las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.
La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla haya remitido este jueves la documentación relativa a los siete jueces que finalmente han solicitado la comisión de servicio, según han informado fuentes del CGPJ a Europa Press.
El CGPJ ha emitido los preceptivos informes y se ha recabado la autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
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