Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Un grupo de ciudadanos ceutíes asalta el campamento de los migrantes en la playa del Trampolín

El PP, convencido de que la de Ceuta es una crisis “terminal” para Sánchez

El Partido Popular (PP) parecía persuadido antes del desfile de ministros por el Congreso de los Diputados -que continúa este viernes con las comparecencias de Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Asuntos Exteriores) y Elma Saiz (Seguridad Social, Inclusión y Migraciones)- de que la crisis de Ceuta ha dejado seriamente tocado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero después de la primera tanda de comparecencias, que ha incluido esta semana a Margarita Robles (Defensa), Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), Ángel Víctor Torres (Política Territorial) y Mónica García (Sanidad) la convicción es absoluta en el primer partido de la oposición. Un importante miembro de la dirección popular lo explica de manera gráfica, mientras hace un gesto con los dedos: "Sánchez ha perdido el pulso, esta es una crisis terminal".

Además de las explicaciones dadas hasta el momento por los ministros, y del reverdecido conflicto interno entre Robles y Marlaska a cuenta del papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los días previos a la avalancha migratoria, el convencimiento de los populares de que la actual crisis es, primero, de enorme envergadura para el actual Ejecutivo, y segundo, de una dimensión que no ha sabido calcular, se refuerza con la actitud de los grupos políticos más próximos al Gobierno.