Albares exculpa a Marruecos de la entrada masiva en Ceuta e insiste en la "espiral" de un "bulo"

"Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, su estabilidad y prosperidad, son una prioridad absoluta para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación". "Su estabilidad y prosperidad son también las de España y las de Europa". Así comenzó José Manuel Albares su comparecencia ante el Congreso para dar cuenta del "drama" que vive Ceuta desde los últimos días de julio y cuyo origen lo fijó en "bulos" que circularon por redes.

Tras las reivindicaciones estos días de ministros marroquíes sobre Ceuta y Melilla, igual que exculpó a Marruecos de responsabilidad alguna en esta crisis, el ministro expresó que ambas "son dos ciudades orgullosamente españolas y europeas, ricas en su diversidad y convivencia, que debemos preservar porque es una seña de identidad de ambas ciudades, de España y de Europa", afirmó el jefe de la diplomacia española ante los parlamentarios convocados en la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja. “Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca conversación” con Marruecos sobre Ceuta y Melilla", apostilló.

Además, Albares remarcó que su "compromiso"con ambas ciudades autónomas "es total y permanente". "Ceuta y Melilla son España y son Unión Europea. Son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía, pero sobre todo, todos los ceutíes y todos los melillenses, independientemente de su origen, del credo que profesen, de su procedencia, son españoles y europeos no solo de derecho, sino de corazón y de alma y será así siempre", subrayó.

Sobre esta cuestión, varios diputados preguntaron al ministro por qué no se ha convocado a la embajadora marroquí en Madrid después de que hasta dos ministros de Marruecos hayan reivindicado estos días "la marroquidad de Ceuta y y Melilla".

Responsables

Ante las peticiones de la oposición sobre responsables, Albares sostuvo que "no puede dar un nombre" pero que hay que tener en cuenta que la frontera de Ceuta y Melilla es la "más desigual y más compleja de gestionar del mundo" y que a él no le "consta ningún informe ni ninguna información que diera idea de la magnitud de la entrada humana que se produjo". "Lo que sí me consta es que todo el mundo y todos los ministerios hicieron desde el primer minuto todo lo que estuvo en su mano y seguimos haciéndolo".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (c), durante una comparecencia ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, a 28 de agosto de 2026, en Madrid (España). La intervención tiene como objeto informar sobre la gestión de sus competencias en relación con los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado 30 de julio y días posteriores. 28 AGOSTO 2026 Jesús Hellín / Europa Press 28/08/2026. José Manuel Albares;Jesús Hellín;category_code_new / "Jesús Hellín " / Europa Press

"Espiral" de desinformación por redes

Albares dijo ofrecer “hechos, no opiniones” frente a lo que consideró “especulaciones interesadas”, para aserverar que la desinformación en las redes sociales ha sido “el detonante inmediato de esta crisis”. El ministro enmarcó en el "bulo" de que la frontera "está abierta" y de la información tergiversada sobre una sentencia del Tribunal Supremo los momentos "inéditos, tanto por la escala, velocidad y viralidad online como por la entrada irregular de un número tan elevado de personas en Ceuta" acontecidos en julio.

Es más, desglosó el recorrido por redes de la información sobre la sentencia del Supremo del 8 de julio hasta que derivó todo en "una crisis migratoria provocada por falsedades" que, "también ha sido una batalla de narrativas ultraconservadoras y reaccionarias". Esos "bulos" fueron el “vehículo que condujo a miles de personas a lanzarse sobre Ceuta”. “Las plataformas han sido el canal inflamable por el que se han propagado mentiras a una escala global y a una velocidad sin precedentes”.

"Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026, fue una crisis migratoria y humanitaria en lo que es la frontera más desigual y más compleja del mundo y como otras crisis migratorias se cimentó sobre una realidad marcada por la desigualdad. Pero a diferencia de las anteriores fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitadas y fue instrumentalizada de inmediato, incluso durante su evolución por una internacional reaccionaria que desde cuentas con alcance global buscan desestabilizar y fracturar Europa", aseveró el jefe de la diplomacia española para después denunciar que "dentro de España han sido ayudadas por sus terminales mediáticas y digitales".

Contacto permanente con Marruecos

"Y si inédito ha sido el problema, también lo ha sido la respuesta diplomática", aseguró el ministro, antes de dar paso a su reacción, porque, afirmó, "lo que demostraron esas primeras 48 horas es que la diplomacia y la política exterior y de vecindad son y han sido esenciales para dar una respuesta a una situación tan inédita como dramática". "La diplomacia y la política exterior de España han sido y son parte, una parte muy importante de la respuesta y de la solución", sentenció.

Una respuesta que expuso que se han produjo, en primer lugar, "respondiendo a lo urgente y logrando el retorno inmediato del grueso de quienes habían entrado irregularmente" - y que cifró en un 98% de los que entraron- gracias a que estuvo "inmediatamente en contacto" con su homólogo marroquí.

El responsable de la diplomacia española alegó que, desde el primer momento, en sus llamadas a su homólogo marroquí, Nasser Bourita, solicitó “un refuerzo de medios en el lado marroquí para detener el flujo de entrada”. Una interlocución que, subrayó, se ha producido "prácticamente todos los días para continuar con la devolución de todas las personas que han entrado irregularmente en respeto, por supuesto, a nuestra legislación y a las sentencias judiciales al respecto".

"Este diálogo ha sido también lo que ha permitido a articular una respuesta eficaz y conjunta ante la nueva llamada de asalto a la frontera ceutí del pasado 15 de agosto que fue un fracaso". "El trabajo (en redes) tanto en España como en Marruecos debilitó y contribuyó a frustrar este segundo intento".

Albares defendió el diálogo diplomático con Marruecos como algo “indispensable”, dado que es “nuestro vecino al otro lado de la frontera de Ceuta y Melilla”. Frente a crisis como la de Ceuta, aseguró, “la respuesta pasa necesariamente por la diplomacia”.

No es un socio fiable

Mientras el ministro ponía en valor la relación con el país vecino, todos los partidos de la oposición -socios incluidos- cargaron contra el Ejecutivo y con lanzaron incógnitas como la que verbalizó el diputado Jon Iñarritu (EH Bildu) de si "¿nadie les avisó que se estaba gestando lo que todo parecía indicar un gran movimiento de personas hacia el territorio de Ceuta?" porque, dijo, "cuesta comprender cómo, siendo tan obvio y habiendo tantos millones de mensajes en redes sociales -tras el relato expuesto por el propio ministro- y habiendo grandes expertos de de los análisis de la inteligencia que trabajan en España, para Marruecos o para diferentes instituciones europeas y otros países europeos que nadie avisará". "Semejante movilización y desplazamiento de seres humanos no habría sido posible, y es evidente, sin la colaboración de las fuerzas de seguridad de Marruecos", comentó el diputado Javier Sánchez Serna.

28/08/2026 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (i), durante una comparecencia ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, a 28 de agosto de 2026, en Madrid (España). La intervención tiene como objeto informar sobre la gestión de sus competencias en relación con los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el pasado 30 de julio y días posteriores. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press / Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

Desde Vox, el diputado Ignacio Hoces acusó al Gobierno, al presidente y al ministro, de "traición" y de haber "colaborado con la invasión. Han colaborado con el ataque a la integridad territorial de España más fuerte que hemos tenido en las últimas décadas. También que ha abandonado a los ceutíes, y también que ha decidido ceder antes que defender con firmeza España".

La posición del Gobierno con Marruecos y su papel en esta crisis marcó la línea argumental de la oposición en sus críticas al ministro Albares durante la comisión del Congreso, hasta el punto de que el diputado de ERC Francesc Álvaro deseó "tener un amigo como es el Gobierno de España respecto al actual régimen marroquí. Una amigo así, es una inversión fantástica".

El Partido Popular, a través de Carlos Floriano, condenó la violencia y afeó al Gobierno que "todavía no se ha recuperado la normalidad en Ceuta" un mes después del "ataque a la integridad territorial" a España. "Recuperar la normalidad significa que todos aquellos que entraron regularmente regresen por donde vinieron, por Marruecos", resumió.

También denunció que "una frontera cae cuando fallan los mecanismos encargados de protegerla" y que "Marruecos ha demostrado que puede controlar su frontera cuando decide hacerlo" como, a su juicio, incluso ha quedado mostrado con el relato del Ejecutivo de que ambos países lograron frenar un segundo "asalto". "Si Marruecos puede controlar la frontera cuando quiere, también puede dejar de controlarla cuando quiere y le da la gana. Y la seguridad de una frontera española, no puede depender de de la voluntad del que está al otro lado", remachó el portavoz popular.

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