Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos un muerto y dos heridos en un ataque de las tropas rusas contra Bucha, al noroeste de Kiev

Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas este viernes en un ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Rusia contra la localidad ucraniana de Bucha, en la provincia de Kiev.

El gobernador de la provincia de Kiev, Timur Tkachenko, ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales que "el ataque perpetrado esta mañana por el enemigo ha acabado con la vida de una persona en Bucha", al tiempo que ha lamentado que un hombre ha sufrido heridas de metrallas y ha tenido que ser trasladado a un hospital de la zona.

Asimismo, ha explicado que una mujer ha resultado herida en el distrito de Fastiv, donde ha sufrido varios cortes. "Está recibiendo todo el tratamiento médico necesario en estos momentos", ha aclarado, antes de manifestar que "todos los servicios de emergencias se encuentran desplegados en la zona para ofrecer ayuda a la población local".