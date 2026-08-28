Opinión
EFE
El PP considera los disturbios en Ceuta una "consecuencia de un Gobierno irresponsable"
La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, ha considerado que los disturbios que han tenido lugar este jueves por la tarde en la playa del Trampolín (Ceuta) son una "consecuencia de un Gobierno irresponsable y ausente".
Muñoz, en un mensaje difundido a través de su cuenta de la plataforma X, ha acusado al Ejecutivo de no haber defendido la frontera "a pesar de la información que tenía", de haber abandonado "durante un mes a los ceutíes" y de no ser capaz de "imponer el orden público a pesar de poseer todas las herramientas del Estado", así como de "desertar de sus obligaciones para ir de vacaciones".
"Ahora buscan culpables. Señalan a los ceutíes, al PP, a Aznar. Culpan a las víctimas y protegen a quienes entraron ilegalmente", ha proseguido, al tiempo que ha añadido que "el odio, el miedo, la inseguridad, la desesperación tienen un origen: el Gobierno de Sánchez".
La portavoz, por otra parte, ha considerado que "la Nación, que es el pueblo, siempre está por encima de sus gobernantes".
Muñoz, por último, ha entendido que "son muchas semanas de dolor y sufrimiento" y ha rogado a los ceutíes que sigan "resistiendo cívica y pacíficamente junto a la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas".
Estas declaraciones se han producido después de que, este jueves por la tarde, un grupo de manifestantes ceutíes haya bloqueado el paso a un camión de ayuda humanitaria de Cruz Roja y haya quemado algunas sombrillas del asentamiento donde se refugian los migrantes que saltaron la valla el pasado 30 de julio.
Fuente: El Periódico
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