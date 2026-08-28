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Opinión | Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Elma Saiz comparece en el Congreso
Un grupo de ciudadanos ceutíes asalta el campamento de los migrantes en la playa del Trampolín
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Amnistía Internacional exige protección para migrantes y ONG ante la violencia en Ceuta
Amnistía Internacional (AI) ha exigido este viernes a las autoridades que, ante el clima de creciente violencia en Ceuta, protejan a las personas migrantes y refugiadas y al personal humanitario que las asiste frente a discursos y actos racistas, como la quema del campamento en la playa del Trampolín.
En un comunicado, la organización de defensa de derechos humanos admite reconocer "las dificultades a las que se enfrentan fuerzas de seguridad y fuerzas armadas" en Ceuta, incluyendo agresiones, pero advierte que ha recibido "denuncias y testimonios creíbles" de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes y también de particulares, que en ocasiones acompañan su "hostigamiento con insultos racistas" contra los migrantes.
Albares afea a Italia su "agravio injustificable a la dignidad de los españoles" por Ceuta
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reprochado este viernes al Gobierno italiano la imposición de controles a los viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta, una medida "arbitraria" que ha supuesto un "agravio injustificado e injustificable a la dignidad de los españoles".
Marlaska alaba a Marruecos tras la crisis de Ceuta, que no vio "nadie": "No es culpa de ningún servicio de información"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este viernes a "causas plurales" detrás de la entrada masiva de 72.000 personas en Ceuta, exculpando a Marruecos de cualquier responsabilidad sobre una crisis que ha dicho que no vio venir "nadie" y de la que ha tampoco ha querido responsabilizar al CNI, CIFAS o a los servicios de información de Policía Nacional, Guardia Civil o al servicio exterior de la Unión Europea.
El comité para Ceuta acuerda una nueva lista de instalaciones para acoger a los migrantes
El comité de situación que coordina la crisis de Ceuta ha acordado por unanimidad un nuevo listado de espacios para la reubicación de los migrantes que permanecen sin alojamiento en la ciudad autónoma, informan fuentes del Gobierno.
En una reunión extraordinaria, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, todos los miembros de este órgano han coincidido en la necesidad de condenar unánimemente la violencia para garantizar la convivencia en la ciudad y han subrayado la importancia de garantizar el reparto de alimentos a todas las personas en situación vulnerable.
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Más de un centenar de migrantes detenidos y expulsados por delinquir en Ceuta
Más de un centenar de los migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio han sido expulsados tras ser detenidos por las fuerzas de seguridad acusados de cometer algún delito en este último mes en la ciudad autónoma.
Albares defiende la soberanía española de Ceuta y Melilla y afirma que "será así siempre"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido este viernes la soberanía española de Ceuta y Melilla y ha afirmado que "será así siempre", al tiempo que ha subrayado que no ha habido ni habrá "nunca" conversaciones al respecto con Marruecos.
"Ceuta y Melilla son España y son Unión Europea, son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía. Pero, sobre todo, los ceutíes y todos los melillenses, independientemente de su origen, del credo que profesen de su procedencia, son españoles y europeos, no solo de derecho, sino de corazón y de alma. Y será así siempre", ha dicho.
Sumar discrepa con Marlaska sobre la cooperación de Marruecos en el retorno de migrantes
El diputado de Sumar Enrique Santiago ha discrepado con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la cooperación de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta y ha acusado a este país de "disuadir" el retorno de los 72.000 migrantes que accedieron a la ciudad autónoma a finales de julio.
El PSOE pide responsabilidad a Feijóo para no "dar alas" a la violencia en Ceuta
El PSOE ha pedido este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responsabilidad para no "dar alas" ni "legitimizar" la violencia en Ceuta.
En un mensaje publicado en la red social X, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha añadido que "no se puede pedir normalidad para Ceuta mientras se inflama la convivencia con bulos y mensajes xenófobos".
Sindicatos policiales piden refuerzos en Ceuta ante la tensión y los disturbios
Sindicatos policiales como el SUP (Sindicato Unificado de Policía) o la CEP (Confederación Española de Policía) han pedido refuerzos para la Unidad de Intervención Policial de Ceuta ante la tensión y los disturbios que se viven en la ciudad autónoma.
A través de un comunicado, el Sindicato Unificado de Policía ha alertado de que los cuatro grupos operativos de esta unidad de antidisturbios han trabajado sin descanso desde el lunes y ha reclamado al menos siete grupos para mantener la capacidad de reacción y garantizar los relevos.
Torres hace un llamamiento "serio y contundente" a la no violencia en Ceuta
El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la gestión de la crisis en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha hecho este viernes un llamamiento "responsable, serio y contundente de no violencia" y ha subrayado que "las manifestaciones no pueden ser brotes de xenofobia".
"Esto no lleva a ningún lugar, hay que normalizar la situación", ha dicho el ministro en una entrevista en La 1 de TVE, donde ha recordado que hoy se celebra un Comité de Situación para consensuar los espacios para albergar y filiar a los migrantes y ha instado a la colaboración del PP.
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