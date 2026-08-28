Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Elma Saiz comparece en el Congreso

Amnistía Internacional exige protección para migrantes y ONG ante la violencia en Ceuta

Amnistía Internacional (AI) ha exigido este viernes a las autoridades que, ante el clima de creciente violencia en Ceuta, protejan a las personas migrantes y refugiadas y al personal humanitario que las asiste frente a discursos y actos racistas, como la quema del campamento en la playa del Trampolín.

En un comunicado, la organización de defensa de derechos humanos admite reconocer "las dificultades a las que se enfrentan fuerzas de seguridad y fuerzas armadas" en Ceuta, incluyendo agresiones, pero advierte que ha recibido "denuncias y testimonios creíbles" de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes y también de particulares, que en ocasiones acompañan su "hostigamiento con insultos racistas" contra los migrantes.