Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El exministro de Defensa Mijailo Fedorov, destituido por Zelenski, será asesor de su exhomólogo italiano

El exministro de Defensa ucraniano Mijailo Fedorov, que fue cesado por el presidente Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes que se convertirá en asesor de su exhomólogo italiano, Guido Crosetto, a quien ayudará en cuestiones sobre el fortalecimiento del sector de la tecnología militar.

"Me complace que Mijailo Fedorov haya aceptado ofrecerme su consultoría como asesor para la innovación en Defensa. Hoy en día, el simple conocimiento de las nuevas tecnologías ya no es suficiente: la capacidad de adaptar los procesos organizativos es esencial, transformando rápidamente la experimentación en soluciones operativas que puedan utilizarse a gran escala", ha indicado Crosetto en un comunicado tras sostener un encuentro con el ucraniano.

El titular de Defensa italiano ha asegurado que cuenta con "una importante experiencia en el campo de la innovación digital aplicada a la administración pública y la defensa". "Ha sido una oportunidad para profundizar en temas de drones, sistemas no tripulados y defensa aérea, así como para debatir sobre la evolución del ecosistema tecnológico", ha agregado.