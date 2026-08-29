La Odisea de Corberán

Este tórrido verano ha arrasado en las pantallas de los cines la megaproducción americana “La Odisea” adaptación del cineasta Chistopher Nolan del Poema épico griego atribuido a Homero. Este clásico de la literatura cuenta con Matt Damon en el papel de Ulises que viaja de regreso a casa tras la famosa batalla de Troya, donde le esperan su esposa e hijo. En ese viaje sortea múltiples peligros tras desafiar a los Dioses saliendo finalmente victorioso no si antes dejar en el camino a todos sus hombres y diez años de su vida vagando por el mar Mediterráneo. Carlos Corberán se parece poco al famoso actor de Hollywood,, aunque perfil físico para ser figurante como guerrero griego quizás si diera, pero su inicio de temporada también se esta convirtiendo en una Odisea para el valencianismo que lleva demasiados años esperando el regreso de su Valencia al Olimpo futbolístico.

Los enemigos de Corberán son aquí más reales y tienen poco de ficción o fábula. El viaje del técnico hacia la tranquilidad de su reino está plagado de trampas, escollos y personajes de carne y hueso. Desde el Olimpo de Singapur el Zeus apellidado Lim no parece tener mucho interés en que el club se convierta en la Itaca futbolística que fue antaño, los compañeros en los despachos con Ron Gourlay en el papel de lugarteniente destacado son un enemigo más mientras que sus soldados en el terreno de juego no parecen, en este principio de temporada, entender su discurso épico para juntos recuperar el reino acechado por demasiados enemigos.

El Valencia, como Itaca en la película, sigue siendo apetecible para muchos y Corberán está cargando con el peso de enfrentarse sólo a enemigos poderosos. La película y el poema, como buenas obras de ficción tienen un final feliz y Penelope, mujer de Ulises, y Telemaco, su hijo, reciben pletóricos a Ulises, que llega disfrazado al reino para recuperar la felicidad de los suyos. Mestalla sueña para su Valencia un final feliz parecido pero de momento esa travesía también se está alargando demasiado en el tiempo. El problema para el técnico valencianista es que no parece tener a nadie esperándole con los brazos abiertos si al final consigue salir ileso de su particular Odisea.