Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

España expulsará a Marruecos a once detenidos en Ceuta por emboscar a una patrulla

Once de los doce detenidos por su presunta participación en la emboscada sufrida por una patrulla militar en la ciudad española de Ceuta serán expulsados a Marruecos durante cinco años tras ser condenados este viernes a dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Estos migrantes marroquíes fueron detenidos en la madrugada del jueves en la zona de Benzú, después de que un grupo de entre 30 y 40 personas rodeara un vehículo militar y comenzara a lanzarle piedras de grandes dimensiones, según informaron fuentes policiales a EFE.

Todo ello en el marco de crispación que se vive en esta ciudad española en África después de la llegada de decenas de miles de migrantes el pasado 30 y 31 de julio y que ha provocado malestar en los cientos de migrantes que aún quedan en Ceuta y que no están siendo atendidos, pero también ataques xenófobos por parte de ciudadanos cansados de la situación en esta urbe.