Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

Prisión para los cuatro detenidos en Ceuta por apedrear a militares y herir a un sargento

Un juez de Ceuta ha decretado este domingo el ingreso preventivo de las cuatro personas que fueron detenidas en Ceuta por apedrear en la madrugada del viernes al sábado a una patrulla de militares, de los que un sargento resultó herido leve. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de juicio después de que los mismos fueran trasladados esta mañana desde las dependencias de la Jefatura Superior de Policía donde permanecían arrestados.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, ninguno de los cuatro ha reconocido su culpabilidad en los hechos y han alegado que fueron otros migrantes que estaban con ellos durmiendo en la misma zona. Los detenidos han asegurado que el lanzamiento de piedras fue efectuado por otros compatriotas y que ellos han sido confundidos con los verdaderos agresores.