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Opinión | Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla
Un grupo de ciudadanos ceutíes asalta el campamento de los migrantes en la playa del Trampolín
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Los servicios esenciales de Ceuta se concentrarán frente a la Delegación del Gobierno para pedir recursos y soluciones
Los bomberos de Ceuta han convocado una concentración este lunes ante la sede de la Delegación del Gobierno que pretende reunir a todos los servicios de primera línea de la ciudad para reclamar "medios, recursos y soluciones" por la crisis que afecta a la autonomía ceutí.
Con el lema "Ceuta necesita soluciones", la concentración se efectuará en la céntrica Plaza de los Reyes, junto al edificio de la Delegación del Gobierno, y tal y como recoge el cartel anunciador, además de llamar a los ciudadanos ceutíes a participar, piden que acudan a este acto policías nacionales, locales, bomberos, sanitarios, Protección Civil, Seguridad Privada, profesores, funcionarios de prisiones, militares, guardias civiles, trabajadores de los servicios de limpieza y periodistas, entre otros colectivos..
UGT y CCOO piden la implicación del Estado y la UE por los daños económicos sufridos en Ceuta y que se sancione a Marruecos
Los sindicatos UGT y CCOO han reclamado este domingo la implicación del Gobierno y de la Unión Europea (UE) para "compensar" a Ceuta por los daños económicos y sociales provocados por la crisis y para "activar sanciones" a Marruecos. En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han advertido que la "invasión" de 80.000 personas ha sido un "ataque sin precedentes a la soberanía española que no puede quedar impune". UGT y CCOO han advertido que la respuesta del Estado ha sido "tardía, insuficiente y marcada por la improvisación con un desfile de ministros y un mando único anunciado prácticamente un mes después de los hechos, por lo que España y Europa han dejado sola a Ceuta".
Melilla acusa al Gobierno de Sánchez de "cinismo" por pedir al PP que ayude a "rebajar la tensión" en Ceuta
El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín Cobos (PP), ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar con "cinismo" después de que el Ejecutivo central haya reclamado al Partido Popular que contribuya a "rebajar la tensión" en Ceuta ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.
Miguel Marín ha condenado la "inacción, la desidia y el abandono" que, a su juicio, está demostrando el Gobierno de España ante la situación de Ceuta y ha cuestionado "la capacidad del Ejecutivo central para ofrecer una respuesta y poner fin a la crisis", tras la llegada irregular entre los días 30 y 31 de julio de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos.
Prisión para los cuatro detenidos en Ceuta por apedrear a militares y herir a un sargento
Un juez de Ceuta ha decretado este domingo el ingreso preventivo de las cuatro personas que fueron detenidas en Ceuta por apedrear en la madrugada del viernes al sábado a una patrulla de militares, de los que un sargento resultó herido leve. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional a la espera de juicio después de que los mismos fueran trasladados esta mañana desde las dependencias de la Jefatura Superior de Policía donde permanecían arrestados.
Según han informado a EFE fuentes judiciales, ninguno de los cuatro ha reconocido su culpabilidad en los hechos y han alegado que fueron otros migrantes que estaban con ellos durmiendo en la misma zona. Los detenidos han asegurado que el lanzamiento de piedras fue efectuado por otros compatriotas y que ellos han sido confundidos con los verdaderos agresores.
Expulsados otros cuatro marroquíes por lesionar a tres guardias civiles en Ceuta
Cuatro migrantes marroquíes, de los que protagonizaron la entrada masiva en la ciudad el pasado 30 de julio, han sido expulsados a Marruecos por orden judicial después de haber sido detenidos en la ciudad por agredir a tres agentes de la Guardia Civil que requirieron su documentación.
Los hechos se produjeron este pasado miércoles a las 20:30 horas en las inmediaciones de la barriada del Sarchal cuando los cuatro acusados estaban en la zona junto a otro grupo de migrantes y portaban objetos punzantes y armas blancas con las que habían amenazado a varios vecinos del barrio.
La Asociación Pro Derechos Humanos exige la protección inmediata para la infancia en Ceuta
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha solicitado este domingo la "protección inmediata" para la infancia en Ceuta así como ha apelado al "fin" de la "violencia racista y el hostigamiento humanitario".
En un comunicado, la APDHA ha expresado su "indignación" ante la grave crisis de derechos humanos que se vive en Ceuta, donde miles de personas sufren situaciones de precariedad e indefensión.
Hallan el cadáver de un migrante subsahariano en las aguas de Ceuta
La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en el mar el cadáver de un joven migrante subsahariano que presuntamente intentó entrar a nado y falleció ahogado.
Según ha informado este domingo a EFE un portavoz del instituto armado, el hallazgo se produjo a última hora de la noche de este sábado cuando un buque militar alertó sobre la presencia de un cuerpo en el agua en las inmediaciones de Punta Almina, en la bahía norte de la ciudad.
El Gobierno aprueba este martes un paquete de emergencia de 165 millones para Ceuta
El Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de emergencia de 165 millones de euros para Ceuta, que se sumarán a la ampliación que tendrá, más a medio plazo, el Plan de Desarrollo Integral Socioeconómico de Ceuta, según publica este domingo el diario 'El País' y han confirmado a EFE fuentes gubernamentales.
Estos 165 millones de euros de este paquete de emergencia económica y servicios básicos están destinados a revitalizar la economía local y reforzar los servicios públicos, afectados tras la entrada masiva de inmigrantes.
Ángel Víctor Torres carga contra Feijóo y rechaza la comparecencia de la directora del CNI
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y mando único del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha acusado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer un uso "electoral" de la crisis y ha descartado que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) deba comparecer en el Senado, tal y como reclama la oposición. Torres ha hecho estas declaraciones en el programa 'Malas lenguas' de RTVE, después de que Feijóo anunciara que se personará en los tribunales al considerar que el Gobierno "no está a la altura" en la gestión de Ceuta y exigiera la comparecencia de la jefa del CNI. "Estamos escuchando a Feijóo en un acto de partido", ha afirmado el ministro, que ha defendido que esa petición ya fue respondida "antes de que hiciera esta afirmación en un acto electoral".
Vecinos de Ceuta vuelven a salir a la calle para protestar por la "invasión"
Varios centenares de vecinos de Ceuta han vuelto esta tarde a salir a la calle para protestar por lo que consideran una "invasión", la entrada de miles de migrantes el pasado 30 de julio, y pedir la inmediata devolución a Marruecos de todas las personas que accedieron ilegalmente a la ciudad. Según han informado a EFE fuentes policiales, las movilizaciones se habían suspendido este sábado ante los incidentes que se habían producido en las dos últimas jornadas, por lo que un grupo de ciudadanos había decidido convocar a través de las redes sociales una "sentada pacífica".
La sentada estaba previsto que se llevara a cabo en las Murallas Reales de la ciudad, pero finalmente se ha decidido convertir el acto de protesta en una manifestación que se ha dirigido hacia la frontera del Tarajal, en lugar de hacerlo hacia la playa de Benítez, como había ocurrido hasta ahora.
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