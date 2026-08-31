Geopolítica y sanciones

Si ya no estamos saturados de las implicaciones que tiene la política en el deporte y las distintas sanciones que se dan a países o individuos, por estar en guerra o relacionados con ellas, viene ahora una visión aún más compleja, y que pueda dar la razón al presidente de la Liga, Javier Tebas.

Recordarán ustedes que éste último lleva hablando de los clubes-estado desde hace casi una década, y las diferencias con quienes actúan, según él, con criterios más estrictos, a la hora, sobre todo, del fair play financiero. Aunque se olvida de los Adidas-Bayern, Philips-PSV, y muchos otros, pero no va por ahí este artículo.

Viene del hecho de la advertencia, según mentideros británicos, de los mandamases (emires) de los Emiratos Árabes Unidos a la Gran Bretaña, por lo que ya se puede denominar el Citygate. Recordarán que está el Manchester City entre la espada y la pared, por las 115 denuncias que siguen pendientes de una resolución de un tribunal deportivo inglés.

Estas denuncias son, sobre todo, por fair play económico y hechos colaterales del mismo. Se lleva, desde febrero de 2023, una investigación para conseguir despejar la incógnita de una mala praxis de los citizens y que, en el caso de ser probada, podría llevar a penas pecuniarias, pero también a deportivas como la quita de puntos, de títulos e incluso de bajar de categoría.

Esto se ha visto en otros casos tanto en la liga inglesa como en otros países, así que todos están pendientes, porque los casi cuatro años dan muestra de las dificultades primero y, segundo, seguramente de la pelea entre los juzgadores, a la hora de establecer la o las penas correspondientes. Se cree que para fin de este año se tendrá ya una sentencia.

Y ello nos hace volver al punto de la geopolítica, ya que los Emiratos son dueños del City y las relaciones actuales entre el Reino Unido, con el primer ministro actual que fue alcalde de Manchester durante más de una década, y loa Emiratos, va viento en popa.

Y es que los anglosajones han prestado ayuda militar, concretamente aérea, a los emiratíes, en la guerra de va y viene contra Irán, que atacaba, ahora menos, con bombardeos a los Emiratos.

Pero, si hubiera una sanción dura al City, patrón de la Premier en la última década, con seis títulos en ese tiempo, y que es la forma en que los Emiratos tienen, aparte del dinero, en aparecer como una fuerza deportiva, podría ser el fin de la relación, si no amorosa, si amistosa, de la actualidad.

Por eso, los demás clubes de la Premier tienen ya temor a que no se haga verdadera justicia deportiva, anteponiendo a ésta los intereses económicos y militares del Reino Unido con los Emiratos…

Eso no es algo que venga de ahora, sino de esos largos casi cuatro años en los que se está esperando una decisión. En fin, que vemos que no hay nada fácil en el deporte, y que los enfrentamientos parecen más bien salir de la antigua Guerra Fría entre los bloques llamados capitalistas y comunistas.

Pero, vamos a intentar relajarnos en este fin de agosto, empezando ya pronto los colegios y otros animales, para lo que recomiendo algo jocoso, aunque ya añoso, como son los “Cuentos de la Taberna del Ciervo Blanco”, de Arthur C. Clarke. Alegrémonos con ellos. Disfruten y cuídense.