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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania amarga el veraneo a los rusos y les obliga a buscar destinos alternativos
La intensificación de los ataques de Ucrania contra tradicionales destinos turísticos para los rusos, como la anexionada península ucraniana de Crimea, obligaron este año a muchos viajeros a renunciar a sus vacaciones o buscarse alternativas a los lugares otrora repletos de veraneantes.
"Las ventas (de paquetes turísticos) se vieron afectadas principalmente por la situación de seguridad en las regiones sureñas, la accesibilidad al transporte, la situación ambiental, los problemas en los aeropuertos (con los retrasos de vuelos) y la escasez de combustible en las gasolineras", señalaron en la agencia Multitour.
El 3 de agosto siete personas, entre ellas tres niños, murieron en el balneario de Gelendzhik (mar Negro) cuando un dron enemigo explotó en una playa abarrotada de bañistas, tras ser supuestamente derribado por las defensas antiaéreas rusas.
Rusia destruye cerca de 240 drones lanzados por Ucrania, que anuncia el derribo de unos cien aparatos
Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes haber destruido cerca de 240 drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra el país, incluidos varios en la región de Moscú, en una noche en la que las tropas ucranianas han anunciado el derribo de alrededor de un centenar de aparatos rusos, en un nuevo cruce de ataques en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa aérea han interceptado durante las últimas horas 239 drones ucranianos en varias regiones, así como sobre aguas del mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014, sin informaciones sobre víctimas o daños materiales.
Rusia ataca más almacenes de supermercados e infraestructura logística en Ucrania
Rusia prosiguió durante la noche su campaña de ataques a infraestructuras comerciales y logísticas ucranianas, con nuevos bombardeos a almacenes de empresas, camiones y a una terminal de la empresa de correo y paquetería Nova Poshta, según informaron las autoridades ucranianas.
En el barrio de Troyéshchina de la capital ucraniana, el ataque ruso provocó un gran incendio en un almacén que, según canales de Telegram locales, pertenecen a la cadena de supermercados ATB.
Imágenes publicadas por estos canales de Telegram muestran una gran columna de humo visible desde muchos puntos de Kiev, que amaneció este lunes con un fuerte olor a quemado en el aire.
Dos muertos y 16 heridos en un ataque ucraniano contra la ciudad rusa de Bélgorod
Al menos dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas el domingo en un ataque de Kiev contra la ciudad rusa de Bélgorod, cerca de la frontera común, informaron hoy fuentes oficiales.
Según el gobernador local, Alexandr Shuváev, entre los fallecidos hay un menor de 16 años. Shuváev también informó a través de sus redes sociales sobre varios incendios causados por el ataque.
Los medios locales informan, por su parte, de que Kiev golpeó Bélgorod con misiles y alcanzó una central eléctrica y unos almacenes del gigante del comercio electrónico Ozon.
Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin
Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski, solo se reunirán para firmar un acuerdo que ponga fin al conflicto ruso-ucraniano, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Hace tiempo que proponen celebrar una cumbre Putin-Trump-Zelenski. Y ustedes conocen bien la posición de nuestro jefe de Esado, esta reunión solo es posible para firmar los acuerdos. Y nos acuerdos no serán un trato primitivo", aseveró a la prensa, citado por la agencia rusa Interfax. Según el representante de la Presidencia rusa, estos acuerdos "son el resultado de un proceso de arreglo muy complejo, que puede contener una gran cantidad de detalles".
Zelenski: "Rusia debe sentir que la guerra está volviendo al lugar de donde vino"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que "cada día, Rusia debe sentir que la guerra está volviendo al lugar de donde vino", al comentar los ataques ucranianos de largo alcance en territorio ruso y la necesidad de nuevas medidas sancionadores de los aliados de Ucrania contra la infraestructura militar rusa. "Nuestras respuestas de largo alcance funcionan a diferentes distancias y en distintos ámbitos, pero siempre de forma justa y de manera que priven a Rusia de los recursos para librar su cruel guerra", aseguró Zelenski en un mensaje en X.
Precisó que durante la pasada noche, las Fuerzas de Defensa de Ucrania golpearon instalaciones utilizadas para el almacenamiento, la preparación y el lanzamiento de drones de ataque en las regiones rusas de Oriol y Rostov y también lanzaron ataques contra un aeródromo militar en Yeisk y en el mar Negro.
El Kremlin justifica sus ataques masivos contra Kiev
El Kremlin considera "adecuados" los ataques masivos contra Kiev de los últimos días, que califica de respuesta a los ataques contra la infraestructura civil de la retaguardia rusa, aseveró hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"Ahora observamos ataques bastante sistemáticos. El efecto se nota a simple vista", aseveró a la televisión pública rusa.
Ucrania ataca una de las mayores refinerías del noroeste de Rusia
Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la región de Leningrado, en el noroeste de Rusia, la mayor de su tipo en la parte europea rusa, según informaron este domingo las autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.
Según informó en Telegram el gobernador local, Alexandr Drozdenko, sobre la región de Leningrado fueron derribados 62 drones.
Rusia anuncia campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania
El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy una próxima campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania, en respuesta a los ataques ucranianos contra las refinerías y centros logísticos rusos de los últimos meses, y una notable escalada de ambas partes que cobra cada vez más víctimas civiles ucranianas y rusas.
El OIEA alerta de que la central de Zaporiyia tiene combustible diésel solo para diez días
El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha advertido de que la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, cuenta solo con combustible diésel suficiente para unos diez días de abastecimiento de los generadores que garantizan la refrigeración y seguridad de las instalaciones nucleares. "El combustible diésel tiene una importancia fundamental cuando una central nuclear pierde el suministro externo (...). Sin suministro externo ni más envíos de diésel, la central podría sufrir un apagón total en unos diez días", ha explicado el director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi. Por ello, el OIEA ha anunciado gestiones para establecer una nueva zona de alto el fuego, la séptima, para facilitar la reparación de la línea eléctrica Ferosplavna 1.
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