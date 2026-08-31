Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania amarga el veraneo a los rusos y les obliga a buscar destinos alternativos

La intensificación de los ataques de Ucrania contra tradicionales destinos turísticos para los rusos, como la anexionada península ucraniana de Crimea, obligaron este año a muchos viajeros a renunciar a sus vacaciones o buscarse alternativas a los lugares otrora repletos de veraneantes.

"Las ventas (de paquetes turísticos) se vieron afectadas principalmente por la situación de seguridad en las regiones sureñas, la accesibilidad al transporte, la situación ambiental, los problemas en los aeropuertos (con los retrasos de vuelos) y la escasez de combustible en las gasolineras", señalaron en la agencia Multitour.

El 3 de agosto siete personas, entre ellas tres niños, murieron en el balneario de Gelendzhik (mar Negro) cuando un dron enemigo explotó en una playa abarrotada de bañistas, tras ser supuestamente derribado por las defensas antiaéreas rusas.