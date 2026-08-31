Igualdad pondrá en marcha en Ceuta una "unidad multidisciplinar especializada en violencias" para proteger a las mujeres

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido este lunes en el Congreso para dar cuenta de su gestión ante la crisis humanitaria que asola Ceuta desde que el pasado 30 de julio. Redondo, que ha sido la última ministra en comparecer antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones el próximo jueves, ha explicado que su departamento "no tiene competencias directas" en la situación excepcional pero, aún así, ha intervenido "desde el primer momento" para garantizar que la respuesta del Gobierno incorpore una "perspectiva de género" puesto que "la crisis no afecta por igual a todas las personas" y "los desplazamientos y la falta de espacios seguros puede agravar las desigualdades y los riesgos específicos para las mujeres".

De hecho, la fiscalía de Ceuta ha elevado este lunes de 16 a 23 el número de agresiones sexuales registradas en la ciudad autónoma desde finales de julio, cinco de ellas con penetración. Nueve de las víctimas son menores de edad que, según ha detallado la ministra, permanecen en el centro de crisis de 24 horas que Ceuta abrió en junio. Además, el ministerio "ha solicitado que se les permita permanecer en el centro más allá de 72 horas", ha explicado.

Asimismo, Igualdad ha pedido que los espacios que se están habilitando para acoger a los migrantes sean "espacios seguros" y contemplen recursos para mujeres solas, con menores a cargo, adolescentes o mujeres en especial vulnerabilidad. “Queremos que estos garanticen control de accesos, vigilancia, intimidad, separación adecuada y atención profesional, y que cuenten con mecanismos claros de derivación inmediata, cuando se detecten posibles situaciones de violencia sexual, violencia de género o trata”. En este marco se inscribe la puesta en funcionamiento del nuevo dispositivo habilitado en La Hípica, con una capacidad aproximada de 320 plazas y que gestiona Sur Acoge.

Al mismo tiempo, el departamento capitaneado por Redondo está trabajando en la apertura de "una unidad multidisciplinar especializada en violencias", que refuerce la detección y valoración de posibles situaciones de violencia, su derivación y seguimiento, la coordinación con servicios públicos y entidades sociales y la identificación de barreras lingüísticas, culturales o administrativas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un minuto de silencio este lunes en el Congreso. / Kiko Huesca / EFE

Por último, Igualdad ha reforzado los puntos violentas y Ceuta ha puesto en marcha un servicio itinerante de prevención, que “permite llevar la información y la atención directamente donde se encuentran las mujeres” llegadas desde Marruecos.

El 016

Redondo ha explicado que el teléfono de atención a víctimas de violencia machista 016 ha recibido desde que comenzó la crisis migratoria 16 llamadas y cuatro consultas por WhatsApp pero “ninguna de ellas ha estado vinculada a la crisis migratoria”. No obstante, ha reconocido que “la ausencia de llamadas” no significa que no haya mujeres llegadas a Ceuta en riesgo, porque muchas de ellas no conocen el recurso ni hablan castellano. Por ello, se ha reforzado la difusión de la existencia del teléfono de ayuda 016, recordando que atiende en 56 idiomas.

Asimismo, se ha puesto en marcha "un plan de contingencia" que incluye el refuerzo del 016 y servicios de protección como Atempro y Viogen con el objetivo de “garantizar la protección de las mujeres ceutís” que están en los sistemas de protección y trabajar en la “detección y protección” de las niñas y mujeres llegadas a partir del 30 de julio.

No al odio

Para terminar, la titular de Igualdad ha condenado las agresiones sexuales cometidas en Ceuta. “Ante la violencia sexual no caben matices, excusas ni cálculos políticos. Cada agresión es intolerable y cada víctima tiene derecho a recibir toda la protección y toda la respuesta de las instituciones”, ha remarcado. Pero ha añadido que “la responsabilidad por una agresión es siempre de quien la comete y no puede extenderse al conjunto de las personas migrantes, criminalizando a las personas por su procedencia o por el color de su piel”.

En este contexto, ha denunciado los discursos de odio y comportamientos racistas que se han extendido durante la emergencia humanitaria y que señalan y criminalizan de forma generalizada a la población migrante. “Podemos discutir sobre política migratoria, fronteras, retornos o recursos, pero hay un límite democrático: no deshumanizar a quienes tenemos delante, ni utilizar una situación excepcional para presentar indiscriminadamente a las personas migrantes como una amenaza. ¿Es una niña o un niño, a los que les han arrebatado su infancia una amenaza?”, ha concluido.

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