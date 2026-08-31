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Opinión | Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | La Policía interviene para evitar avalanchas en un asentamiento de Ceuta
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La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Los ceutíes vuelven a salir a las calles para reclamar la expulsión de los migrantes
Disparos al aire y tensión a las puertas del centro de acogida de Loma Colmenar de Ceuta
Garamendi alerta del "descalabro económico" que la crisis migratoria está generando en Ceuta
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha alertado del "descalabro económico" que la crisis migratoria está suponiendo para Ceuta y ha animado a los españoles a ir allí a "consumir" y a "apoyar" a su población y a sus negocios.
Garamendi ha hecho este llamamiento en declaraciones realizadas a los medios de comunicación este lunes en Santander, donde ha acudido a participar en el 40 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic).
Por otra parte, el presidente de la patronal, que ha recordado que el próximo miércoles, 9 de septiembre, la CEOE celebrará en Ceuta su próximo comité ejecutivo, ha demandado un "liderazgo expreso" que aporte "solciones" para Ceuta y para su población: 80.000 personas "que están allí pasándolo mal".
Vivas califica de "inaceptable" la respuesta del Gobierno ante la presión migratoria en Ceuta y reclama más recursos
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado este lunes la respuesta del Gobierno ante los últimos episodios de presión migratoria registrados en la ciudad autónoma, una situación que, a su juicio, desbordó el ámbito estrictamente migratorio y afectó directamente a la seguridad y a la integridad territorial. Vivas ha calificado de "incomprensible, inexplicable e inaceptable" la actuación del Ejecutivo central y ha reclamado una mayor implicación del Estado ante unas circunstancias que considera excepcionales.
Durante una entrevista en la cadena Cope, el presidente ceutí ha insistido en que lo ocurrido no puede definirse únicamente como una crisis migratoria, sino que se trata de "una invasión" y una vulneración de la integridad territorial de Ceuta y, por extensión, de España. En este sentido, ha recordado que el propio presidente del Gobierno se refirió el pasado 31 de julio a la necesidad de garantizar la integridad territorial, una cuestión que Vivas considera esencial a la hora de analizar la gravedad de los acontecimientos.
Rego cifra en 1.478 los menores migrantes identificados en Ceuta y llama a "arrimar el hombro" ante "un asunto de país"
La ministra de Juventud e Infancia ha cifrado en 1.478 los menores migrantes que han sido identificados en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros del 30 de julio y ha llamado a "arrimar el hombro" ante "un asunto de país".
"Actualmente, en los sistemas de protección de la ciudad autónoma, a día de hoy, tenemos ya la cifra a día de hoy, hay 1.478 niños y niñas que están en los centros que dependen directamente de los centros de protección de la ciudad autónoma", ha asegurado.
En este sentido, ha rechazado el "enfrentamiento partidista" y ha pedido "arrimar el hombro" y "cooperar" "para intentar desinflamar con la máxima rapidez la tensión que tiene Ceuta en este momento".
La Policía interviene para evitar avalanchas en un asentamiento de Ceuta
La Policía Nacional ha tenido que realizar este lunes cargas en el entorno del asentamiento ceutí de Loma Colmenar debido a que cientos de migrantes que viven en el exterior habían intentado acceder por la fuerza a su interior.
En este lugar de la ciudad, situado junto al Hospital Universitario, se había habilitado una explanada para montar carpas donde acoger a los miles de migrantes que todavía permanecen en la ciudad desde la entrada masiva del 30 de julio.
Las carpas fueron prácticamente ocupadas en su totalidad por las personas que estaban durmiendo en la playa del Trampolín y que fueron trasladadas a esta zona para garantizar una mejor condición de habitabilidad.
Sumar acusa a Sánchez de falta de empatía con Ceuta y de ausencia de críticas a Marruecos
La líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de falta de empatía con Ceuta y de ausencia de críticas a Marruecos, y ha insistido en trasladar a la Península a parte de las personas migrantes que siguen en la ciudad autónoma.
De esta forma, Barbero ha reaccionado a la entrevista de este lunes de Sánchez en la Cadena Ser, en la que el presidente del Gobierno ha descartado trasladar a la península a parte de los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio y ha afirmado que no existe "ninguna información" que apunte a la participación de Marruecos en esta crisis.
"Creo que han faltado muchas cosas. Han faltado críticas a Marruecos por lo sucedido. Ha faltado empatía con la población ceutí y las personas migrantes, pero sobre todo han faltado vías de resolución. Hay que organizar el traslado de Ceuta a la península de menores, personas migrantes y refugiadas, y que sea desde la península donde continúen los procedimientos legales", ha señalado Barbero en declaraciones remitidas a los medios.
Mónica García sobre Ceuta: Marruecos tiene una responsabilidad y también la ultraderecha
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este lunes que en la crisis de Ceuta por la entrada masiva de migrantes "Marruecos tiene una responsabilidad, y también esa ultranacional ultraderechista que quiere desestabilizar nuestro país a través de desestabilizar el Gobierno".
En una entrevista en Telecinco, García ha añadido que "clama al cielo que la derecha apoye esa ruptura de la soberanía nacional para intentar volver a socavar al Gobierno de España".
"Marruecos tiene una responsabilidad", ha insistido, y ahora el Gobierno se tiene que hacer cargo de esta crisis migratoria "con la primera hoja de ruta que es la defensa de los derechos humanos", que este Ejecutivo "nunca va a vulnerar".
Momentos de tensión a las puertas del campamento de Loma Colmenar
Sánchez niega "contradiciones" entre Robles y Marlaska: Hubo informes pero "nadie predijo la avalancha"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que haya "contradiciones" entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, admitiendo que hubo informes tanto del CNI como de la Policía Nacional los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta pero "nadie predijo la avalancha".
En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha admitido que "algunas veces cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay", en referencia al choque entre los dos ministros, después de que Robles asegurara que el CNI alertó y de que Marlaska haya negado que se tuviera información previa de lo que iba a suceder.
"Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia", ha señalado el presidente, que ha admitido que hubo informes de este tipo tanto de este organismo como de la Policía Nacional los días previos, al tiempo que ha garantizado que "no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31".
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