Última hora de Ceuta, en directo | La Policía interviene para evitar avalanchas en un asentamiento de Ceuta

Garamendi alerta del "descalabro económico" que la crisis migratoria está generando en Ceuta

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha alertado del "descalabro económico" que la crisis migratoria está suponiendo para Ceuta y ha animado a los españoles a ir allí a "consumir" y a "apoyar" a su población y a sus negocios.

Garamendi ha hecho este llamamiento en declaraciones realizadas a los medios de comunicación este lunes en Santander, donde ha acudido a participar en el 40 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic).

Por otra parte, el presidente de la patronal, que ha recordado que el próximo miércoles, 9 de septiembre, la CEOE celebrará en Ceuta su próximo comité ejecutivo, ha demandado un "liderazgo expreso" que aporte "solciones" para Ceuta y para su población: 80.000 personas "que están allí pasándolo mal".