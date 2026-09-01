Alemania acusa a Rusia del fallido ataque con drones bomba del aeropuerto de Leipzig

El gobierno alemán ha acusado formalmente a Rusia del ataque fallido con drones bomba del pasado agosto contra el aeropuerto de Leipzig, en el este del país. "La forma de actuar, el material y las técnicas empleadas apuntan con toda claridad a Rusia", ha afirmado el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, casi un mes después de que se activaran las alarmas por la presencia de un dron con explosivos en ese aeródromo, punto neurálgico para el transporte de suministros militares a Ucrania de sus aliados occidentales. "Sabemos que Alemania es objetivo de ataques híbridos rusos en forma de sabotajes, desinformación y ciberataques, que no pueden quedar sin respuesta", añadió el ministro, en una comparecencia conjunta con el titular de Exteriores, Johann Wadephul.

Lo ocurrido en Leipzig "no es un caso aislado", aseveró Dobrindt. Se inscribe en una larga lista de ataques híbridos en que intervienen lo que el ministro alemán calificó de "agentes de bajo nivel" rusos. Solo el pasado año se detectaron en Alemania 200.000 ciberataques presuntamente procedentes del exterior, unos 1.000 vuelos de drones sobre instalaciones militares o infraestructuras críticas y 300 casos sospechosos de sabotaje, según la televisión pública ZDF. Su autoría es difícil de demostrar, pero el principal sospechoso es Moscú.

A la espera de una "respuesta consensuada" de la UE y la OTAN

La respuesta por parte de Alemania consistirá, precisó Wadephul, en el cierre del consulado general ruso de Bonn, en el oeste del país, así como de la denominada Casa de Rusia de Berlín, un centro cultural que actúa supuestamente de tapadera para el espionaje de Moscú al que se rescindirá el contrato. Asimismo se incrementarán el control sobre los pasajeros procedentes de Rusia y sobre la llamada "flota fantasma" rusa.

Wadephul propondrá además una extensión de las sanciones de la UE contra Rusia en la reunión de los titulares de Exteriores comunitarios que tiene lugar en Irlanda y a la que se sumó el ministro alemán, tras su intervención en Berlín.

La comparencia de Wadephul y Dobrint sigue a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, el pasado fin de semana, donde anunció una "respuesta consensuada" con sus aliados de la UE y la OTAN al "ataque híbrido" de Leipzig. Según la televisión pública ZDF, Merz abordado este martes la cuestión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hasta ahora, ni el canciller ni sus ministros habían apuntado explícitamente a Moscú, pese a que en medios alemanes se daba por hecho la "pista rusa".

Los Antonov ucranianos como presunto objetivo

El ataque frustrado de Leipzig se produjo el pasado 4 de agosto. El dron-bomba no llegó a estallar, porque fue neutralizado de forma fortuita por un trabajador del recinto que detectó el artefacto transitando junto a aviones de transporte Antonov ucranianos. Se activaron de inmediato las alarmas en lo que se calificó de "ataque híbrido" provocado por "agentes extranjeros", aunque sin especificar de qué país, contra una infraestructura crítica del país.

La comparecencia de Dobrindt y Wadephul fue sin turno de preguntas. Pero según el semanario Der Spiegel, en el atentado frustrado intervino un espía ruso y varias personas más. El explosivo utilizado es asimismo común en los servicios secretos de ese país.

Una infraestructura esencial para el apoyo a Ucrania

El aeropuerto de Leipzig es un punto neurálgico de alto valor estratégico para los transportes de suministros militares destinados a Ucrania procedentes de Alemania o de otros aliados occidentales. Las investigaciones preliminares indicaron que el dron iba equipado con un kilo de Semtex, material explosivo plástico.

El dron llevaba varias horas en el recinto cuando fue detectado de forma fortuita por el trabajador, un conductor de autobuses. Había esquivado los sensores del aeropuerto ya que aparentemente había sido modificado para poder burlar esos sistemas. Poco después colisionó un segundo aparato no tripulado contra un avión de carga de DHL, compañía que también tiene su centro operativo en Leipzig. Días más tarde, según medios alemanes, se detectó un tercer aparato similar.

Desde hace días se venía avanzando en distintos medios alemanes una decisión del Gobierno de Merz respecto a Rusia por estos ataques, que se inscriben en los sucesivos incidentes con drones o violaciones del espacio aéreo de otros socios de la OTAN y la UE, principalmente Letonia y Rumanía.

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