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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia vuelve a atacar negocios de Ucrania y su infraestructura de almacenamiento
El Ejército ruso volvió a atacar anoche la retaguardia ucraniana con drones y un número limitado de misiles que fueron dirigidos una vez más contra la infraestructura industrial y logística de regiones como Kiev (norte), Odesa (sur) y Poltava (centro).
En la región capitalina, las autoridades dieron cuenta de varios incendios en almacenes situados en los distritos de Bucha y Brovarí, donde en los últimos días han sido destruidos numerosos depósitos de supermercados y otras empresas minoristas ucranianas.
En Odesa, la gobernación militar calificó el ataque contra la capital regional homónima de “masivo” e informó de desperfectos en infraestructuras civiles, edificios residenciales, almacenes, un centro comercial y dos instituciones educativas.
Medvédev advierte a "patrocinadores del terrorismo" de Ucrania tras amenazas de Zelenski
El expresidente de Rusia y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, advirtió este miércoles que Moscú apuntará a los "patrocinadores del terrorismo" de Kiev si las autoridades ucranianas cumplen su amenaza de hacer "completamente inseguro" el espacio aéreo ruso.
"Todo terrorismo tiene patrocinadores. En este caso se trata de los jefes de Estado de países occidentales, principalmente europeos. Y estos suelen viajar a Kiev en tren", escribió Medvédev en su canal de Telegram.
El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó anoche de "apelación al terrorismo de Estado" las amenazas vertidas por el líder ucraniano, y aseguró que con los terroristas "no se negocia".
Illa inicia un viaje a Ucrania para impulsar la ayuda humanitaria y colaborar en la reconstrucción
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, inicia este miércoles un viaje institucional a Ucrania, donde estará el jueves y el viernes, para reforzar las relaciones institucionales con Catalunya, expresar el apoyo al pueblo ucraniano, impulsar la cooperación y la ayuda humanitaria y explorar alianzas para la futura reconstrucción del país tras la guerra con Rusia.
Fuentes del Govern enmarcan este viaje, que es especialmente sensible al ser un viaje institucional a un país en guerra, y logísticamente complicado, en la apuesta personal del presidente por la defensa de los valores democráticos y los valores de Europa, que se manifiestan en el apoyo a Ucrania ante la agresión rusa.
Putin califica las amenazas de Zelenski de "apelación al terrorismo de Estado"
El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó hoy de "apelación al terrorismo de Estado" las amenazas vertidas por el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre que hará que el espacio aéreo ruso sea "completamente inseguro".
"Esta es simplemente una apelación al terrorismo de Estado", dijo Putin en rueda de prensa en Kirguistán, en la que advirtió que Moscú responderá a cualquier ataque por parte de Kiev.
Al respecto, aseguró: "Si, no lo quiera Dios, tienen lugar tragedias como esa, encontraremos cómo responder. Que nadie lo dude".
Zelenski advierte que el "espacio áreo ruso se hará completemante inseguro"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió en un mensaje nocturno, reproducido en su cuenta de X, que "el espacio aéreo ruso se hará completamente inseguro" dirigiéndose expresamente a las aerolíneas que todavía tienen rutas en ese país. "Hoy queremos advertir a todas las aerolínea que usan el espacio aéreo ruso, a todos los que todavía usan los más importantes aeropuertos rusos. El espacio aéreo ruso se hará completamente inseguro", dijo.EFE
Sánchez considera "inaceptable" el ataque ruso contra el aeropuerto de Leipzig de agosto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado "inaceptable" el ataque híbrido ruso contra el aeropuerto de Leipzig de agosto y ha expresado el apoyo de España a Alemania "de manera rotunda". "No nos dejaremos disuadir por amenazas híbridas, nuestro compromiso con Ucrania es inquebrantable", ha asegurado Sánchez en un mensaje en redes sociales. La OTAN y la Unión Europea han apuntado este martes a la toma de nuevas medidas contra Rusia en respuesta al ataque híbrido con drones de hace un mes en un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig, después de que el Ejecutivo alemán atribuyera hoy este incidente a Moscú.
Rusia responderá a decisiones "antirrusas" y acusa a Alemania de implicación en la guerra
Rusia aseguró este martes que responderá a "todas las decisiones antirrusas" de Alemania, a la que acusó de estar totalmente implicada en los ataques "terroristas" ucranianos contra territorio ruso. "Moscú responderá a todas las decisiones antirrusas", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en declaraciones a la agencia Interfax, después de que el gobierno alemán responsabilizara a Moscú de un ataque híbrido con un dron perpetrado a principios de agosto contra la ciudad de Leipzig.
Kallas apoya acelerar el desembolso de fondos a Ucrania ante las necesidades acuciantes
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, apoyó este martes la idea de acelerar en lo posible el desembolso de fondos para Ucrania ante las urgentes necesidades de ese país y animó a los Estados miembros a dar el paso. "Cuando hablamos de adelantar fondos, nos referimos a pedir a los Estados miembros que anticipen las contribuciones que tenían previstas para el futuro, ya que Ucrania necesita estos recursos ahora", dijo Kallas en rueda de prensa, durante una reunión informal de ministros europeos de Defensa en la que se abordó, entre otros asuntos, la brecha de financiación existente. Preguntada sobre la idea de adelantar parte del préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania ante ese déficit, Kallas recordó el "firme respaldo" de los Veintisiete a Kiev e indicó que ya se han desembolsado 8.470 millones de euros de ese paquete para ayuda a la Defensa, y que "habrá más fondos en el futuro".
Rutte dice que la OTAN seguirá reforzándose tras los ataques híbridos rusos como el de Leipzig
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este martes que la Alianza seguirá reforzando su capacidad "para disuadir y defender a todos los aliados frente a cualquier amenaza, incluidas acciones malintencionadas como las observadas en Leipzig", después de que Berlín responsabilizara a Rusia del ataque híbrido con drones en esa ciudad.
Alemania culpa a Rusia del ataque con un dron bomba contra el aeropuerto de Leipzig
El gobierno alemán acusa por primera vez formalmente a Rusia del ataque con al menos un dron bomba del pasado agosto contra el aeropuerto de Leipzig, según informaciones coincidentes del semanario Der Spiegel y del diario Bild. El artefacto no llegó a estallar, porque fue neutralizado de forma fortuita por un trabajador del recinto cuando operaba junto a varios aviones de suministros militares de Ucrania. Activó de inmediato las alarmas de las fuerzas de seguridad alemanas y fue calificado de "ataque híbrido" provocado por "agentes extranjeros" contra una infraestructura crítica del país.
Según avanza de Der Spiegel, en el atentado frustrado intervino un espía ruso y el explosivo utilizado es asimismo común en los servicios secretos de ese país. En la operación participaron varias personas, de acuerdo con este medio. El dron bomba fue detectado cuando transitaba entre varios aviones de transporte Antonov ucranianos. El aeropuerto de Leipzig es un punto neurálgico de alto valor estratégico para los transportes de suministros militares destinados a Ucrania tanto de Alemania como de otros aliados de la OTAN.
El dron iba equipado con un kilo de Semtex, material explosivo plástico. Llevaba unas horas en el recinto cuando fue detectado de forma fortuita por el trabajador, un conductor de autobuses. Había esquivado los sensores del aeropuerto ya que aparentemente había sido modificado para poder burlar esos sistemas. Poco después colisionó un segundo aparato no tripulado contra un avión de carga de DHL, compañía que también tiene su centro operativo en Leipzig. Días más tarde, según medios alemanes, se detectó un tercer aparato similar.
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