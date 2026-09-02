Bolaños niega que se haya ocultado información sobre la implicación de Marruecos en la entrada en Ceuta y pide cautela

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido de los primeros miembros del Gobierno al que se han solicitado explicaciones tras conocerse el contenido del informe policial que, a petición de una jueza de la Audiencia Nacional, concluye la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio.

A preguntas de los periodistas, Bolaños ha negado que el Gobierno haya ocultado información sobre la implicación de Marruecos en la entrada de migrantes y ha pedido "cautela" y tiempo mientras se analizan las conclusiones policiales.

"En este momento se está trabajando en analizar los detalles del informe es el momento de la cautela. El Gobierno es el mayor interesado en saber qué ocurrió y que las fuerzas y cuerpos avancen ene sus investigaciones". Preguntado directamente si se ha ocultado información sobre la implicación de Rabat ha respondido de forma rotunda: "En absoluto".

Torres y Cuerpo

No ha sido el único miembro del Gobierno a quien se han pedido explicaciones este miércoles. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se ha remitido a la carta enviada por el ministro de Interior al jefe de la Policía reclamando explicaciones sobre el contenido de documento y reconociendo su desconocimiento de dicho informe. “En cuanto conozcamos el detalle, podremos hacer una valoración más en profundidad del contenido del mismo”, se ha limitado a responder a preguntas de los medios desde Bruselas, tras intervenir en la reunión anual de Bruegel.

Igualmente, ha sido preguntado sobre este asunto ele ministro de Política Territorial que encabeza el mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, que ha reconocido que “hasta ahora ningún informe fue trasladado al Gobierno” señalando el papel de Marruecos en la crisis y avanzado que si se confirma su veracidad se actuará al respecto. Durante una entrevista en RNE esta mañana ha pedido cautela al apuntar que “no sabemos si es un informe particular de un agente o requerido por quien”. En base a ello, no ha descartado un cambio de posición respecto a Rabat en caso de confirmarse que “habría responsabilidad”. "Para hablar con rigor tenemos que tener este informe sobre la mesa”, ha concluido.

Volviendo a Bolaños, durante su comparecencia ha incidido en que el Gobierno de España está actuando y está informando a la ciudadanía con la información que tiene a su alcance," con la que conoce". A su juicio, debe trabajarse "con información fiable, objetiva y acreditada". En todo caso, sí que ha admitido el Gobierno se enteró anoche del contenido del informe policial por una noticia adelantada por El Español y, desde entonces, están "analizando" esa información.

Banderas de España y Ceuta, representantes políticos y numerosos vecinos durante la concentración celebrada en Mérida para mostrar su apoyo al pueblo ceutí. / Javier Cintas

"No queramos adelantar acontecimientos. Vamos a analizar en profundidad y en detalle ese informe y una vez que lo hayamos analizado, pues podremos dar respuesta", ha insistido para añadir, a la pregunta de si el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a pedir explicaciones a Marruecos o llamar a la embajadora marroquí en España, que "es el momento de la cautela", de "no adelantar ningún acontecimiento".

"Creo que ayer el ministro del Interior, por la noche, envió una carta al director general de la Policía Nacional y creo que es el momento de recibir respuesta a esa carta y de que tengamos la información en detalle de ese informe que, insisto, hemos tenido noticia de él a través de un medio de comunicación"

Hace tan solo una semana, Bolaños dijo en el Congreso que "no existe ninguna evidencia" de que Marruecos estuviera detrás de la llegada masiva de personas a Ceuta los días 30 y 31 de julio, y criticó a la oposición por lanzar "sospechas" sobre el país vecino.

Abogados de oficio

Este miércoles se ha limitado a señalar que que el Gobierno "está volcado" para que la ciudad "recupere la normalidad" y ha asegurado que "con toda rapidez" y "agilidad" el Ministerio pone "a disposición de Ceuta y su órgano jurisdiccional todos los medios humanos y materiales que necesiten para llevar a cabo su misión". Así, por ejemplo, el ministro ha remarcado que "todas las personas que entraron en Ceuta tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita para evitar papeleos, para evitar demoras, para evitar retrasos".

Además, ha indicado que "los abogados que lleven los procedimientos en Ceuta también podrán actuar ante la Audiencia Nacional y no tener que cambiar de abogado de oficio, lo cual también supone demora, retrasos y, por tanto, retrasar un procedimiento que ha de ser lo más ágil posible".

Bolaños ha asegurado que el número de abogados del turno de oficio de Ceuta se ha "multiplicado por seis", para poder dar asistencia a "todos los procedimientos judiciales que necesariamente se están llevando a cabo como consecuencia básicamente de las solicitudes de asilo y de los posteriores recursos que luego se interponen".

Comienza el montaje del primer centro de acogida temporal de inmigrantes en Ceuta / EP

Asimismo, ha subrayado que desde el ministerio han aprobado "en minutos" los jueces de refuerzo que ha solicitado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este martes, el CGPJ eligió a la magistrada de Cartagena Consuelo Andreo para reforzar los Tribunales de Instancia de Ceuta en materia de violencia sobre la mujer, y el pasado viernes designó a Miguel Ángel Torres, magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, para reforzar los juzgados de la ciudad autónoma ante el incremento de la carga de trabajo.

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