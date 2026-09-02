La Policía sostiene que agentes marroquíes "guiaron" a los migrantes a Ceuta para "colapsar" la ciudad española

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ya tiene en sus manos el informe policial que puede resultar clave para determinar si el tribunal especializado debe ser el encargado de investigar las circunstancias en que se produjo la entrada masiva de personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. En él, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) señala la participación de la Policía de Marruecos en la ejecución de la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma, al haber guiado agentes uniformados y otros de paisano a las personas que cruzaban la frontera, en lo que define como "una violación masiva de la soberanía de España", en la que "la finalidad migratoria opera solo como una cobertura formal".

El informe, de 55 páginas al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, considera "incontestable" la utilización de la crisis migratoria porque, sostiene, "el perfil de la mayoría de los inmigrantes no busca permanecer en territorio español (solo permanece aproximadamente un 10% de la cantidad total estimada de los que acceden ilegalmente)". Destaca que la movilización masiva "revela oleadas de diferente intensidad y perfil, que provocan un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español".

Los entre 5.000 y 10.000 que se quedaron en Ceuta han provocado, además, "unos efectos posteriores de desestabilización en el sistema de capacidades de respuesta de España que están aún en evolución y se proyectan en diferentes planos (seguridad pública, sanidad, servicios sociales, defensa, etc.), otros de perfil internacional o geopolítica", con ramificaciones incluso en "política interna sustentados y amplificados con algunos casos de desinformación" o "contranarrativa", destacan los investigadores.

En su informe, entregado a la magistrada que lo solicitó, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional describe la utilización de las redes para congregar a los miles de personas que cruzaron la frontera guiadas por agentes marroquíes con y sin uniforme, así como la circunstancia de que hubiera pocos agentes en los puestos fronterizos esos días. El informe, que va acompañado de anexos que incluyen fotografías y vídeos de las distintas fases en las que se produjeron las entradas, procedentes de redes sociales y de medios de comunicación, descarta la actuación de mafias migratorias relacionadas con el narcotráfico que operan en la zona y no dice nada relativo a una supuesta implicación de Israel en el asalto.

Estructura marroquí inoperante

"La existencia de una segunda convocatoria, mucho más explícita", el 15 de agosto fue "absolutamente controlada por la estructura de seguridad marroquí", que, en cambio, "estuvo inoperante en un proceso que duró más de 48 horas" entre el 30 y 31 de julio, cuando "efectivos uniformados de Fuerzas de Seguridad de Marruecos" dieron "indicaciones a los inmigrantes para acceder a España" o gestionaron "el flujo de personas hacia algunas zonas predeterminadas para el acceso".

Los "no uniformados", según la Policía, estaban "aparentemente integrados en la masa", pero próximos a "dispositivos policiales" actuaban "como gestores del proceso, monitorizando en unos casos e impulsando y dirigiendo en otros a la masa de personas en dirección al espigón de El Tarajal". A esa circunstancia se suma la posterior "difusión de mensajes que, incluso a nivel oficial, justifican por parte de Marruecos una reivindicación territorial que cuestiona la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla". "Existen incluso imágenes de algunas de estas personas no uniformadas que actúan impartiendo instrucciones a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos", afirma el informe. Las fuentes consultadas por este diario apuntan a la necesidad de investigar a quienes no estaban uniformados para determinar si efectivamente eran policías o miembros de los servicios secretos del país vecino.

Para los agentes del CENIF, todo ello "conlleva la existencia de una planificación previa y, por lo tanto, una autoría intelectual anterior y otra material simultánea que supone funciones de seguimiento y control. Ambas van mucho más allá de la más evidente de los sujetos activos que entran y salen irregularmente de territorio español y de la que se proyecta sobre todas las cuestiones asociadas a los diferentes escalones de respuesta de España".

Explicaciones de Interior

Tras conocerse el contenido del informe, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reaccionó pidiendo explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, puesto que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre se ha negado cualquier participación de Marruecos en el asalto masivo de más 72.000 inmigrantes en Ceuta. Así, aunque el CENIF señala que existen numerosas imágenes de los momentos previos y durante la llegada masiva de inmigrantes a las playas ceutíes difundidas que acreditarían cómo se condujo a miles de personas para que cruzaran la frontera, tampoco atribuye directamente al país vecino la autoría intelectual del asalto a Ceuta.

Eso no es óbice para que también afirme que "resulta evidente la concurrencia de un proceso de dinamización, viralización de mensajes, activación y desactivación de perfiles de redes sociales y sistemas de mensajería, la contranarrativa y la desinformación asociadas a elementos externos (como la sentencia del Supremo sobre las entradas a nado, el proceso de regularización extraordinaria o la falta de vigilancia) que permite hablar también" de una "planificación previa y refuerza la presencia de una dirección estratégica y operacional que actúan conforme a procedimientos perfectamente definidos a través de las distintas fases de ejecución del proceso".

Artículo 25

La jueza María Tardón abrió diligencias para determinar si debía investigar la entrada masiva y comprobar si había indicios de un delito contra la independencia del Estado o cualquier otro competencia de la Audiencia Nacional. Su primer paso fue solicitar informes a la Policía y la Guardia Civil en relación con lo sucedido para determinar si detrás estuvieron organizaciones criminales. Con ellos, el fiscal adscrito al caso, José Perals, deberá pronunciarse a favor o en contra de la apertura de una causa. Lo hará tras consultar a sus superiores, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y hasta a la propia fiscal general del Estado, Teresa Peramato, dada la trascendencia del caso, conforme establece el artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal. De dar por buenas las conclusiones policiales, ese posicionamiento previsiblemente será favorable a que la Audiencia Nacional investigue lo ocurrido.

Por su parte, Iustitia Europa, que presentó una denuncia tras la entrada masiva, ha presentado un escrito a la magistrada en el que le pide protección para los agentes que han redactado el informe dado a conocer ahora sobre la participación de Marruecos en el asalto a Ceuta.

En un escrito presentado este miércoles en la Audiencia Nacional, el partido que ejerce la acusación popular en los procedimientos seguidos contra el entorno de Pedro Sánchez, "interesa que cualquier medida administrativa o disciplinaria relacionada con dichos funcionarios sea comunicada inmediatamente al tribunal y que se advierta de las posibles responsabilidades, incluidas las penales, que pudieran derivarse de cualquier actuación dirigida a interferir, obstaculizar o condicionar la investigación judicial o la actuación de los agentes que la desarrollan".

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