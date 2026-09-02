Feijóo apunta a la responsabilidad judicial de Sánchez: "Esto no puede quedar impune y el PP va a encargarse de ello"

El Partido Popular (PP) pone definitivamente el grito en el cielo sobre la gestión realizada por el Gobierno de la crisis en Ceuta, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska haya tenido que reclamar al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le dé cuenta sobre el contenido de un informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional y en el que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Desde Ceuta, durante su visita con motivo del día de la ciudad, y acompañado en todo momento del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, Alberto Núñez Feijóo se mostró tajante: "El Gobierno lo sabía y lo tapó. Nos han mentido a la cara, desde el presidente a todos y cada uno de sus ministros". Por ello, el líder de la oposición reclamó que se convoque a la embajadora marroquí y que se llame a consultas al embajador español en Rabat para "evaluar las medidas más adecuadas". Pero además, Feijóo apuntó a la responsabilidad tanto "política como judicial" de Pedro Sánchez. Sobre lo primero, volvió a reclamarle al presidente, con el que este jueves debatirá en el Congreso, que disuelva las Cortes y convoque elecciones; y sobre lo segundo, y tras recordar que el PP ya se ha personado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la avalancha migratoria de los últimos días de julio, enfatizó: "Esto no puede quedar impune y el PP va a encargarse de ello".

Con tono de incredulidad, Feijóo se interrogó retóricamente sobre el informe del CENIF y la reacción del Gobierno: "En qué cabeza cabe que el ministro del Interior se dirija a sus subordinados por carta; en qué cabeza cabe desacreditar a la Policía y al CNI; en qué cabeza cabe cuestionar públicamente los instrumentos de seguridad de una nación, desprotegiéndola delante de todo el mundo. Y la pregunta más importante: en qué cabeza que el presidente del Gobierno lo haya consentido", concluyó.

Igualmente, Feijóo realizó un encendido llamamiento a los ciudadanos en Madrid para que participen en la concentración de este miércoles por la tarde frente al Ayuntamiento de la capital. "Cientos de miles de españoles vamos a salir hoy a la calle, vamos a decir muy alto y claro que Ceuta no se vende y no se entrega y que el próximo gobierno no consentirá una situación como esta", aseveró al respecto.

Para el líder de los populares, el actual Ejecutivo no está capacitado para "garantizar nuestra seguridad", y por eso reclamó desde Ceuta: "Un gobierno que no nos abandone, y que por supuesto no nos mienta".

La portavoz del PP denuncia que el Gobierno "ha estado protegiendo" a Marruecos

Antes que Feijóo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, en una entrevista concedida este miércoles a esRadio, señaló: "Hubo una decisión de no hacer nada, algo que sospechábamos. Tenían la información, pero ahora ya hay un informe de la Policía Nacional pedido por una juez de la Audiencia Nacional, que explicita cómo el Gobierno lo sabía y consciente y dolosamente decidió no hacer nada", sentenció, la misma mañana que Alberto Núñez Feijóo vuelve a visitar la ciudad autónoma, donde será recibido por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Para la portavoz parlamentaria del primer partido de la oposición y de la Cámara Baja, "después han estado protegiendo, permanentemente, al país que decidió invadir España", señaló sin mencionar a Marruecos.

La crítica a ese comportamiento la convirtió Muñoz en un llamamiento a la concentración de este miércoles por la tarde en el Ayuntamiento de Madrid y en muchos otros consistorios de toda España, vehiculada por el PP a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con el Día de Ceuta, y a la que asistirán, en el caso de la capital de España, los presidentes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. "Si hasta ahora era importante que todos los españoles estuviéramos apoyando a nuestros compatriotas de Ceuta, hoy es urgente que todos vayamos a esas concentraciones, porque tenemos un Gobierno que no solo nos ha mentido -en una crisis de Estado como no hemos vivido en las últimas décadas, con un ataque a la integridad territorial de España- sino que el Gobierno ha decidido defender a quien nos ha invadido", sentenció.

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