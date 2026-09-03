Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia derriba durante la noche 416 drones ucranianos, más de 60 en la región de Moscú

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 416 drones ucranianos de largo alcance, más de sesenta de ellos en la región de Moscú, según informaron este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia y el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 416 drones ucranianos de ala fija" sobre 15 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro, indicó en Telegram el mando castrense ruso.

A su vez, Sobianin reportó el derribo de 64 drones ucranianos en la región de Moscú, sin puntualizar donde fueron derribados.