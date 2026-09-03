Milei acusa a Sánchez de facilitar “la inmigración descontrolada” y allanar el camino a “las hordas extranjeras”

El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de facilitar "la inmigración descontrolada" y allanar "el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos", además de "degradar la identidad española", durante su intervención en Santiago en el Foro Madrid, la alianza internacional de dirigentes impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso.

Milei arremetió contra la izquierda en Europa y, especialmente, contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su discurso de apertura del V Encuentro Regional del Foro Madrid, realizado en el centro de eventos San Carlos de Apoquindo de la capital.

"Lamentablemente Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos. Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente", señaló.

Y luego añadió: "España es un ejemplo claro, Pedro Sánchez y el Psoe están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando la identidad española por el otro, les enseñan a los españoles a odiarse y tener vergüenza de sí mismos allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos".

El mandatario argentino llamó asimismo a la unidad de la derecha regional y global y a "quitar el cáncer de la izquierda de sus instituciones".

"La derecha también se tiene que organizar, si ellos tuvieron su Internacional Socialista, nosotros tenemos que profundizar nuestros lazos de amistad en nuestra propia red internacional tanto en la región como en el mundo", aseguró Milei en el discurso de apertura del V Encuentro Regional, realizado en el centro de eventos San Carlos de Apoquindo de la capital.

El mandatario argentino advirtió que se trata de "una batalla a nivel global en la que cada una de nuestras naciones debe contribuir ordenándose puertas adentro, quitando el cáncer de la izquierda de sus propias instituciones para convertirse en un miembro fuerte de la alianza internacional de las ideas de la libertad".

Milei ahondó en la idea de un frente común y aseguró que "cuando el deber llama todo está permitido, excepto no acudir a él, pero es necesario identificar a qué nos enfrentamos porque si no identificamos a nuestro adversario estamos destinados a perder frente a él".

El líder ultraliberal acusó que la izquierda "siguen buscando la manera de volver (al poder), desestabilizan, generan pánico, mandan a sus milicias infundir temor en la población y utilizan los medios de comunicación para mentir y sobre todo avanzan sobre cada una de las instituciones para usarlas como plataformas de sus ideas, se aprovechan de la pluralidad para entrar y cerrar la puerta bajo llave cuando tienen el control".

Por ello, Milei argumentó que "no podemos permanecer separados porque podemos ignorar el problema, pero el problema no nos va a ignorar a nosotros. Tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y concentrarnos en lo que nos une, somos los que ponemos la libertad del ser humano en el centro de nuestro modelo", dijo.

En su discurso ante políticos de la derecha y la extrema derecha americanas, dijo que en el sector "somos los que saben que hay que castigar a los delincuentes con mano dura y somos los que le hacen frente a los graves problemas de seguridad de nuestro continente como el narcotráfico".

"Antídoto contra los zurdos"

Milei, quien envió un saludo al presidente del partido español Vox y de Disenso, Santiago Abascal, que no viajó al foro, arremetió contra la izquierda en Europa y, especialmente, contra Sánchez.

Milei hizo un repaso por su gestión mediante la exposición de cifras con las que aseguró encamina a "la Argentina a ser grande nuevamente", y en ese sentido dijo que "el mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos, negadores de la realidad, son los datos".

"A ellos no les interesa solucionar nada, solo les interesa esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas para usarlas como botín de guerra mientras mantienen a la población esclavizada tributariamente, si no vean lo que hace Pedrito en España ¿no?, digo le están encontrando (...) está más sucio que una papa, y bien que se ofendió cuando él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que eran un gobierno de ladrones y parece que los hechos lo confirman".

Finalmente, Milei se refirió al contexto de cambio político, tras los triunfos electorales del sector, lo cual considera un síntoma de avance.

"Hoy el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron un grande a Occidente, incluso luego de décadas de adoctrinamiento socialista, poco a poco le hemos demostrado que no les tenemos miedo y que estamos dispuestos a salvar nuestra civilización y nuestro modo de vida".

Fuente: El Periódico