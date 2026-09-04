Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania ataca depósitos de petróleo y baterías antiaéreas en el sur de Rusia

Ucrania atacó este viernes con drones una base de depósitos de petróleo y baterías antiaéreas rusas en la ciudad balneario de Sochi y la localidad aledaña de Sirius, según informaron las autoridades locales y medios independientes.

"En la ciudad de Sochi y la localidad de Sirius las defensas antiaéreas repelen un ataque masivo de drones contra la infraestructura civil. Hay restos de drones en varios lugares. Según datos previos, no hay heridos", informó el servicio de prensa del Gobierno de la región de Krasnodar en Telegram.