Devueltos a Marruecos 21 migrantes por apedrear a una patrulla de militares en Ceuta

Vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la playa de El Trampolín / Reduan / EFE

Un total de 21 ciudadanos marroquíes han sido devueltos a su país de origen tras apedrear este sábado por la noche a miembros de una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaban realizando trabajos de vigilancia en la zona de la playa El Trampolín de Ceuta, según informan a esta redacción fuentes de la Guardia Civil.

Los agentes del Instituto armado acudieron al lugar de los hechos tras el aviso del regimiento militar número 7 de Ceuta, que alertó de que un grupo de migrantes les estaba apedreando. La Guardia Civil intervino identificando a los implicados quienes de manera voluntaria regresaron a Marruecos. Se les dio a elegir entre retornar voluntariamente a Marruecos o prestar declaración ante el juzgado correspondiente, al carecer de antecedentes penales, y todos optaron por regresar a su país, especifican las citadas fuentes. El altercado quedó resuelto sin que se produjeran daños materiales ni personales.

Los hechos ocurrieron en una de las zonas más afectadas tras la entrada masiva de julio, como son El Trampolín y Benítez (contiguas entre si) durante la madrugada del sábado al domingo. Los inmigrantes aprovecharon que estaban en una posición de cierta altura para apedrear a la patrulla del Ejército.

Agentes de la autoridad

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado este domingo en sus redes sociales este suceso y ha lamentado que se repita por tercera vez en diez días.

ATME ha asegurado que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo "porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente" y ha exigido "de manera inmediata" el reconocimiento como agentes de la autoridad y profesión de riesgo.

Manifestación en Ceuta

Por otra parte, alrededor de 500 personas se han manifestado este domingo en Ceuta contra la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde el 30 de julio y para pedir "medidas reales, soluciones y expulsión", así como para exigir que se garantice la seguridad y los derechos de los menores ceutíes de cara al inicio del curso escolar, informa Europa Press.

Decenas de personas sostienen una pancarta con el lema 'Por los niños de Ceuta' durante una manifestación en protesta por los problemas de inseguridad en la ciudad autónoma. / Europa Press / Europa Press

En concreto, los manifestantes, ataviados con banderas de España y de Ceuta y bajo los lemas 'pedimos soluciones y expulsión' y 'por los niños de Ceuta', han pedido la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, así como que se garantice la seguridad en colegios para que los menores puedan volver a los centros educativos esta semana. Los concentrados han lanzado proclamas como "invasores, expulsión" o "Delegado dimisión", al margen de otras como "nuestros niños quieren libertad".

La protesta ha arrancado sobre las 12:00 horas frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, en la Plaza de los Reyes, con el himno de España y cánticos como "Ceuta no se vende". Asimismo, ha tenido lugar la lectura de dos manifiestos por parte de los convocantes, el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla y varias asociaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos.

Un minuto de silencio

Una vez concluidas las lecturas, se ha realizado un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales de la entrada masiva dando la espalda a la sede de la Delegación del Gobierno.

Varios militares del regimiento de Regulares, a 22 de agosto de 2026, en Ceuta. / Marcos Moreno - Europa Press / Europa Press

Más tarde, los manifestantes han partido hacia la frontera de Ceuta con Marruecos, en El Tarajal, en una marcha sin incidentes al grito de "invasores, expulsión". Una vez en El Tarajal, los protestantes han realizado una sentada pacífica y se ha procedido de nuevo a lectura del manifiesto.

Viaje de la ministra

La semana pasada, la Junta Local de Seguridad ceutí estableció un plan de seguridad para garantizar a las familias que sus hijos puedan ir este martes a los centros educativos de forma segura. Además, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, avanzó que el Ministerio propuso que haya acompañamiento policial en las diferentes rutas escolares y en las entradas y salidas de los centros y un refuerzo de la seguridad en las inmediaciones durante las tardes y las noches para que no entre personal no autorizado en esos edificios.

Asimismo, anunció que Educación va a implementar en los centros "un plan de intervención para que el alumnado que más puede estar sufriendo esta situación pueda integrarla, pueda digerirla y minimizar su efecto psicológico". Coincidiendo con el inicio de las clases, la ministra de Educación, Milagros Tolón, viajará a Ceuta.

Este domingo ha habido un nuevo cruce de acusaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Mientras el ministro Óscar Puente ha asegurado que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha "olvidado su papel institucional" para convertirse en "un mero peón de Feijóo", la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha cargado contra el Ejecutivo por "empeñarse en imponer un campamento" en el puerto de Ceuta, un hecho con el que genera "incertidumbre" y pretende aparca un problema "que afecta y que preocupa a todos".

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